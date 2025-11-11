Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με Ρώσους τουρίστες και φορτηγού - Δύο νεκροί
Το τουριστικό λεωφορείο κατευθυνόταν βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας - Νεκρός ο οδηγός του και μία Ρωσίδα τουρίστρια
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο νεκροί, είναι ο απολογισμός σύγκρουσης τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό, στην Αίγυπτο.
Το λεωφορείο ήταν κυρίως γεμάτο με Ρώσους τουρίστες και κατευθυνόταν στα βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας, όταν κοντά στη Χουργκάντα, μια παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο, κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.
Ο οδηγός του λεωφορείου και ένας επιβάτης, μία Ρωσίδα όπως επιβεβαιώθηκε από το ρωσικό προξενείο, σκοτώθηκαν στο ατύχημα, ενώ συνολικά 36 άτομα υπέστησαν διάφορα τραύματα, με τα 27 να είναι ρωσικής καταγωγής. Οι τραυματίες τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Ρας Γκαρίμπ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04 ∙ WHAT THE FACT
Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ