Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με Ρώσους τουρίστες και φορτηγού - Δύο νεκροί

Δύο νεκροί, είναι ο απολογισμός σύγκρουσης τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό, στην Αίγυπτο.

Το λεωφορείο ήταν κυρίως γεμάτο με Ρώσους τουρίστες και κατευθυνόταν στα βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας, όταν κοντά στη Χουργκάντα, μια παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο, κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

27 Russian tourists were injured in a collision between a tour bus and a truck in Egypt on the Ras Gharib — Hurghada highway.



The tourists were heading to locations north of the Red Sea. The bus driver and one passenger also died in the accident, with a total of 36 people…

Ο οδηγός του λεωφορείου και ένας επιβάτης, μία Ρωσίδα όπως επιβεβαιώθηκε από το ρωσικό προξενείο, σκοτώθηκαν στο ατύχημα, ενώ συνολικά 36 άτομα υπέστησαν διάφορα τραύματα, με τα 27 να είναι ρωσικής καταγωγής. Οι τραυματίες τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Ρας Γκαρίμπ.