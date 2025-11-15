Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Guardian» ανίχνευσε τσουνάμι από το διάστημα

Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα προκάλεσε κύματα που έφτασαν μέχρι την ιονόσφαιρα και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Guardian» της NASA ήταν εκεί για να τα εντοπίσει

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Guardian» ανίχνευσε τσουνάμι από το διάστημα

Στιγμιότυπο του Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας του Τμήματος Άπω Ανατολής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Αποτυπώνει την έκρηξη του ηφαιστείου Shiveluch, η οποία σύμφωνα με αναφορές προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ περίπου 102 χιλιόμετρα στη χερσόνησο Καμτσάκα της Ρωσίας. 

Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (via AP)
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκε ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς των τελευταίων 15 ετών – μια σεισμική δόνηση μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας. Μέσα σε λίγα λεπτά, προειδοποιητικά σήματα ενεργοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον Ειρηνικό και εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν παράκτιες περιοχές, ανάμεσά τους και δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Ιαπωνίας.

Παρότι το τσουνάμι είναι φαινόμενο που δύσκολα εντοπίζεται στον ανοιχτό ωκεανό – καθώς κινείται προς τις ακτές με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 600 χιλιόμετρα την ώρα, η εξάπλωση των κυμάτων αυτή τη φορά προκάλεσε, πέρα από τον συναγερμό, και κυματισμούς στον ουρανό. Η τεράστια κίνηση των υδάτων διατάραξε την ατμόσφαιρα και επηρέασε τα σήματα των δορυφόρων πλοήγησης, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το φαινόμενο σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Τα γεγονότα αυτά συνέπεσαν, εντελώς τυχαία, με την ενεργοποίηση ενός νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της NASA – του Guardian. Η προσθήκη αυτή, μόλις την προηγούμενη ημέρα, επέτρεψε στο δίκτυο να εντοπίσει αυτόματα ασυνήθιστα φαινόμενα και να ειδοποιήσει τους ειδικούς σε λιγότερο από 20 λεπτά μετά τον σεισμό. Οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη ότι ένα τσουνάμι κατευθυνόταν προς τη Χαβάη – 30 με 40 λεπτά πριν φτάσουν τα κύματα.

Ευτυχώς, οι φόβοι για καταστροφικές συνέπειες δεν επιβεβαιώθηκαν. Στη Χαβάη, τα κύματα έφτασαν μόλις το 1,5 μέτρο, προκαλώντας περιορισμένες πλημμύρες. Όμως το περιστατικό απέδειξε κάτι πολύ μεγαλύτερο: ότι μπορούμε να εντοπίζουμε ένα τσουνάμι στον ανοιχτό ωκεανό, απλώς «ακούγοντας» τις ραδιοκυμάνσεις των δορυφόρων.

Καθώς ένα τσουνάμι κινείται, τα κύματα του ωκεανού –έστω και με ύψος μερικών δεκάδων εκατοστών– μετακινούν τεράστιες μάζες νερού, δημιουργώντας κυματισμούς που φτάνουν μέχρι την ιονόσφαιρα, σε ύψος έως και 300 χιλιομέτρων. Μετρώντας αυτές τις μικροσκοπικές καθυστερήσεις στα σήματα των δορυφόρων, το Guardian μπορεί να «δει» ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει κάτω στη Γη.

Η τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη στην Τόνγκα το 2022 είχε επίσης αφήσει έντονα ίχνη στην ιονόσφαιρα, τα οποία οι επιστήμονες ανέλυσαν λεπτομερώς αργότερα. Ωστόσο, μέχρι τον σεισμό της Καμτσάτκα φέτος, δεν είχε καταγραφεί ποτέ σε πραγματικό χρόνο ένα σημαντικό τσουνάμι με τη χρήση τέτοιων μεθόδων.

Το Guardian επέτρεψε για πρώτη φορά την παρακολούθηση των κυμάτων την ώρα που αυτά συνέβαιναν. Σύντομα, δεν θα είναι το μοναδικό εργαλείο που θα μπορεί να ανιχνεύσει αυτά τα φαινόμενα. «Στην Ευρώπη αναπτύσσουμε το δικό μας σύστημα», λέει η Ελβίρα Αστάφιεβα, ανώτερη ερευνήτρια γεωφυσικής και διαστημικών επιστημών στο Ινστιτούτο Πλανητικής Φυσικής του Παρισιού. Το ευρωπαϊκό σύστημα, όταν δοκιμαστεί, θα μπορούσε να καλύπτει μεγάλες περιοχές – συμπεριλαμβανομένου του Ινδικού Ωκεανού, όπου η Γαλλία έχει εδάφη.

Ο Τζέφρι Άντερσον, επιστήμονας δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας (NCAR) και ένας από τους δημιουργούς του Guardian παραδέχτηκε: «Όταν άκουσα πρώτη φορά για την ιδέα, μου φάνηκε εντελώς τρελή. Τώρα όμως βλέπουμε ότι λειτουργεί – και μπορεί να σώσει ζωές».

τσουνάμι; χάρτης;

Πλωτήρες προβλέπουν προς ποια κατεύθυνση θα ταξιδέψουν τα κύματα του τσουνάμι (Πηγή: NOAA Center for Tsunami Research)

Η ιδέα υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1970, αλλά μόλις τη δεκαετία του 2020 έγινε πραγματικότητα. Μέχρι τότε, τα δίκτυα προειδοποίησης για τσουνάμι βασίζονταν κυρίως σε σεισμογράφους και πλωτήρες που κατέγραφαν μεταβολές στην πίεση του βυθού. Αυτά όμως, προσέφεραν αποσπασματική εικόνα και καθυστέρηση λεπτών ή και ωρών. Αντίθετα, η παρακολούθηση της ιονόσφαιρας προσφέρει ένα παγκόσμιο «ραντάρ», ικανό να καταγράφει το φαινόμενο τη στιγμή που εξελίσσεται.

«Τα λεπτά είναι πολύτιμα»

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι σύντομα το Guardian θα μπορεί όχι μόνο να εντοπίζει ένα τσουνάμι αλλά και να προβλέπει την πορεία και το ύψος των κυμάτων του. Κάθε δέκα λεπτά, το σύστημα θα είναι ικανό να παράγει αυτόματα προβλέψεις για το πού και πότε θα πλήξει η επόμενη φάση του κύματος. «Σε τέτοια φαινόμενα, τα λεπτά είναι πολύτιμα», σημειώνει ο σεισμολόγος Χάρολντ Τόμπιν του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. «Αν μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα και είκοσι λεπτά, αυτό μπορεί να σημαίνει χιλιάδες ζωές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε τρία άτομα για έξι κλοπές σε Κιλκίς και Σέρρες

16:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το poster του Φαρίντ στον Ταβάρες η κορυφαία φάση της αγωνιστικής

15:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση με λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. - 45 συλλήψεις - Το modus operandi

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Guardian» ανίχνευσε τσουνάμι από το διάστημα

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Καλαμάτα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς τη «μεγάλη» κατηγορία!

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο της Θεσσαλονίκης - Σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Με βάση τον νέο νόμο η δίωξη κατά μελών του Ρουβίκωνα - Άνοιξαν πανό μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Νεών: Με «οκτάρα» και τρομερό Μύθου πέρασε στην Elite Round των προκριματικών του Euro U19

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δύο 13χρονους στον σταθμό του Κορυδαλλού - Έκλεψαν πορτοφόλι από 19χρονη

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Δυστύχημα η φονική σύγκρουση λεωφορείου σε στάση στη Στοκχόλμη, λέει η αστυνομία - Τρεις οι νεκροί

15:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: 55χρονη γυναίκα λήστεψε πολίτη υπό την απειλή μαχαιριού - Συνελήφθη μαζί με τον συνεργό της

15:04LIFESTYLE

Ο Robbie Williams φοβάται ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος σταδιακά «τον τυφλώνουν»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ κατάσχεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα δυναμική χορηγική συνεργασία για το «τριφύλλι»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας συναντά τους σταρ του Χόλιγουντ: Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι, Σπάικ Λι και πολλοί άλλοι στο Βατικανό

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ξυλοδαρμοί και ζημιές μέσα στο κτίριο - Βίντεο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με απεγκλωβισμό στον Κουμπέ - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ξυλοδαρμοί και ζημιές μέσα στο κτίριο - Βίντεο

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

15:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση με λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. - 45 συλλήψεις - Το modus operandi

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Νεών: Με «οκτάρα» και τρομερό Μύθου πέρασε στην Elite Round των προκριματικών του Euro U19

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το βρέφος που είχε καεί με λάδι έγινε καλά - «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

15:04LIFESTYLE

Ο Robbie Williams φοβάται ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος σταδιακά «τον τυφλώνουν»

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ κατάσχεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ