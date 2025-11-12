Ουκρανία: «Έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη δηλώνει η Ρωσία

Η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον αξιωματούχο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Πολιτσούκ.

Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το TASS, ο ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως προτείνει την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία απορρίπτει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι είναι υπεύθυνη για την έλλειψη προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία. Στη συνάντηση του Ιουλίου, η οποία διήρκεσε 40 λεπτά, η ουκρανική πλευρά πρότεινε συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο.

Το Κρεμλίνο, ακολούθως, ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, αλλά μόνο στην Μόσχα, όρος που δεν έγινε δεκτός από το Κίεβο.

Οι επαφές με Βρετανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη (12/11) πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Βρετανίας Τζόναθαν Πάουελ και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όμως ο διάλογος δεν πήγε καλά.

Οι Financial Times έγραψαν πως ο Πάουελ προσπάθησε να ανοίξει έναν εφεδρικό δίαυλο προς το Κρεμλίνο, επειδή η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται πως η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παραγκωνίσει τα συμφέροντά τους σχετικά με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Βρετανία δεν έδειξε καμία επιθυμία να ακούσει τη θέση της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Υπήρξαν όντως επαφές», είπε ο Πεσκόφ. «Έγινε διάλογος, αλλά δεν συνεχίστηκε».

Δεν είπε πότε έλαβε χώρα η συνομιλία.

«Στη διάρκεια της επαφής υπήρξε πολύ μεγάλη επιθυμία του συνομιλητή να μιλήσει σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων και υπήρξε έλλειψη οποιασδήποτε πρόθεσης ή επιθυμίας να ακούσει τη θέση μας», είπε ο Πεσκόφ.

«Δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η ανταλλαγή απόψεων, ο αμοιβαίος διάλογος δεν εξελίχθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Διαβάστε επίσης