Πού είναι ο Πούτιν; - Πώς ο Ρώσος πρόεδρος κρύβει την τοποθεσία του με πανομοιότυπα γραφεία

Απεικόνιση βασισμένη σε πολλαπλά στοιχεία δείχνει τo διαφορετικό σχέδιο του τοίχου πίσω από το γραφείο του Πούτιν στα τρία γραφεία.

Μία τηλεοπτική συνέντευξη του Βλαντίμιρ Πούτιν και η ελαφρώς διαφορετική τοποθέτηση μίας λαβής πόρτας αποκάλυψε μία ιδιαίτερη τακτική για την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου: πανομοιότυπα γραφεία σε διαφορετικά μέρη της χώρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα διαφανής, με φήμες για χρήση πολλαπλών σωματοφυλάκων, δοκιμαστών φαγητού και ενός ειδικού θωρακισμένου τρένου εξοπλισμένου για προσωπική του χρήση να κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με έρευνα της Systema, η οποία ανέλυσε οπτικό υλικό για να φτάσει στα συμπεράσματά της, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δημιουργήσει τρία αντίγραφα του επίσημου γραφείου του ανά τη χώρα ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική τοποθεσία του.

Το γραφείο του στο Νόβο-Ογκαριόβο, ένα πολυτελές κτήμα δυτικά της Μόσχας που έχει γίνει η de facto κατοικία του Πούτιν, έχει αναπαραχθεί στο Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα, και στο Βαλντάι, στα μισά του δρόμου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας, σύμφωνα με έρευνα της Systema.

Η ανάλυση των προσωπικών συναντήσεών του δείχνει ότι φέτος έχει σχεδόν σταματήσει να χρησιμοποιεί την τεράστια επίσημη κατοικία του στη Μόσχα, το Νόβο-Ογκαριόβο.

Μικρές διαφορές μεταξύ των δωματίων επέτρεψαν στους ερευνητές να αποδείξουν ότι φέτος εργαζόταν κυρίως από το Βαλντάι.

Για παράδειγμα, η επένδυση των τοίχων πίσω από το γραφείο του Πούτιν είναι ελαφρώς διαφορετική, ανάλογα με το γραφείο στο οποίο βρίσκεται. Το Βαλντάι έχει την υψηλότερη επένδυση, ακολουθούμενο από το Νοβο-Ογκαριόβο και στη συνέχεια το Σότσι.

Οι λαβές των πορτών σε κάθε γραφείο βρίσκονται επίσης σε ελαφρώς διαφορετικά ύψη. Είναι σχεδόν ίδιες στο Σότσι και το Βαλντάι, αλλά είναι χαμηλότερες στο Νοβο-Ογκαριόβο.

Η τοποθέτηση της λαβής της πόρτας είναι διαφορετική μεταξύ των γραφείων. Systema (RFE/RL)

Οι θέσεις των διακοπτών φωτισμού είναι επίσης διαφορετικές σε κάθε τοποθεσία. Αν και βρίσκονται περίπου στα ίδια σημεία στο Νοβο-Ογκαριόβο και στο Σότσι, ο διακόπτης φωτισμού στο γραφείο του Βαλντάι είναι πιο κεντρικός.

Και οι θήκες για την αλληλογραφία σε κάθε γραφείο του Πούτιν είναι διαφορετικές, ανάλογα με το γραφείο στο οποίο βρίσκεται.

Φτιαγμένοι από κάτι που μοιάζει με γυαλισμένο πέτρωμα, όλοι έχουν το ίδιο κυματιστό σχέδιο δύο γραμμών στην κορυφή τους.

Ωστόσο, ο καθένας έχει τα δικά του ξεχωριστά χρώματα και μοτίβα, υποδηλώνοντας ότι είναι όλοι διαφορετικοί.

Η τοποθέτηση των διακοπτών παρουσιάζει διαφορά μεταξύ των γραφείων. Systema (RFE/RL)

Οι αναλυτές μελέτησαν 700 βίντεο που είχαν επισημανθεί από τους αξιωματούχους του Πούτιν ως γυρισμένα στο Νόβο-Ογκαριόβο.

Μερικά χρονολογούνται από πριν από μια δεκαετία, με τους ερευνητές να «δίνουν προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια».

Επισήμως, η συνέντευξη του Πούτιν με τον δημοσιογράφο Σεργκέι Μπριλιόφ ηχογραφήθηκε στο Νόβο-Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα, αλλά η θέση μιας ραφής στον τοίχο υποδηλώνει ότι στην πραγματικότητα πραγματοποιήθηκε στο Μποτσάροφ Ρουτσέι στο Σότσι. Systema (RFE/RL)

Τα συνεργεία της κρατικής τηλεόρασης έχουν ορκιστεί να τηρούν μυστικότητα όταν κινηματογραφούν τον Πούτιν σε εναλλακτικές τοποθεσίες, όπως και οι αξιωματούχοι που έχουν λάβει εντολή να μεταδίδουν εν μέρει τηλεοπτικά τις εμφανίσεις του δεσπότη, αναφέρει η Daily Mail.

Τακτικές Σαντάμ Χουσεΐν

Ο Ρώσος ακαδημαϊκός και εμπειρογνώμονας σε θέματα αυταρχίας Κωνσταντίν Γκάζε συνέκρινε την παρανοϊκή ανησυχία του Πούτιν για την ασφάλεια με τη συμπεριφορά του δικτάτορα του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, αυτές οι δύο φωτογραφίες καταγράφηκαν στο ίδιο γραφείο στις 12 Ιουλίου 2024. Όμως μικρές διαφορές αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Systema (RFE/RL)

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με τον Πούτιν είμαστε πιο κοντά στον Σαντάμ Χουσεΐν, τόσο όσον αφορά τις μυστικές κατοικίες όσο και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος για την προστασία των πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του αρχηγού του κράτους και της οικογένειάς του. Δεν θα κάνουμε εικασίες για σωσία, και δεν χρειάζεται να το κάνουμε...», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω Covid, ο Πούτιν ταξίδευε μεταξύ Βαλντάι και Σότσι, σύμφωνα με αναφορές.

Και οι δύο - όπως και πολλές άλλες κατοικίες του Πούτιν - πιστεύεται ότι είναι εξοπλισμένες με καταφύγια.

Μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αποσύρθηκε στο Βαλντάι, όπου η Αλίνα και οι γιοι τους έχουν το δικό τους σπίτι.

Επτά μήνες αργότερα, μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της επιστράτευσης των Ρώσων, ο Πούτιν πήγε να απολαύσει τον θαλασσινό αέρα στο Σότσι.

Ο Πούτιν βρισκόταν επίσης εκεί τον Νοέμβριο του 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα υποχώρησαν από τις θέσεις τους στη Χερσώνα και το Χάρκοβο.

«Από τότε, ο Πούτιν άρχισε να αγνοεί όλο και περισσότερο το γραφείο του στο Σότσι, σαν να του έφερνε γρουσουζιά», ανέφερε η έκθεση, αν και επέστρεψε σε αυτό τον περασμένο μήνα.

Δορυφορικές εικόνες των κατοικιών του Ρώσου προέδρου. Systema (RFE/RL)

«Παρά το γεγονός ότι έχουν εγκατασταθεί εκεί αρκετές θέσεις αεροπορικής άμυνας, εξακολουθεί να είναι αρκετά κοντά στην Ουκρανία, και η εμβέλεια των νέων ουκρανικών όπλων τους επιτρέπει να δημιουργήσουν πολλά, καλά, «διασκεδαστικά» πράγματα εκεί», ανέφερε ο Γκάζε.

«Γι' αυτό προτιμάται το Βαλντάι. Είναι πιο μακριά, καλύτερα κρυμμένο και το έδαφος είναι πιο ευνοϊκό. Είναι μια κατοικία στο δάσος».

Ωστόσο, και τα τρία γραφεία μοιάζουν μεταξύ τους, επιτρέποντας στον Πούτιν να δείχνει ότι βρίσκεται στη βάση του στην περιοχή της Μόσχας ενώ είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

«Από τις αρχές του 2025, ο Πούτιν σταμάτησε να χρησιμοποιεί το πραγματικό του γραφείο στο Νόβο-Ογκαριόβο», αναφέρει η έκθεση.

«Σχεδόν όλες οι συναντήσεις που πραγματοποίησε στο μπεζ γραφείο του κινηματογραφήθηκαν στο αντίγραφο του στο Βαλντάι.

Ήρθε στην κατοικία του στο Νόβο-Ογκαριόβο μόνο μία φορά, για να συναντήσει τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών ομάδων και να ηχογραφήσει ένα βίντεο με μήνυμα προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τραγουδιού Intervision».

Θεωρείται ευκολότερο για τα συστήματα αεράμυνας Pantsir-M να προστατεύουν το Βαλντάι από άλλες κατοικίες του Πούτιν, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Κρεμλίνου.

«Θα φαινόταν πολύ άσχημο να εγκατασταθούν Pantsir στους πύργους του Κρεμλίνου», ανέφερε ο Γκάζε.

Διαρρεύσαντα email κατέγραψαν τις κινήσεις των συνεργείων που είχαν λάβει εντολή να καταγράψουν τις συναντήσεις του Πούτιν, αποδεικνύοντας ότι βρίσκονταν, για παράδειγμα, στο Σότσι, ενώ οι συναντήσεις είχαν χαρακτηριστεί ως πραγματοποιούμενες στο Νόβο-Ογκαριόβο κοντά στη Μόσχα.

Το γραφείο στο Σότσι αποκαλύφθηκε από τα κενά μεταξύ των διακοσμητικών πάνελ των τοίχων και το σχήμα του κάτω μέρους μιας τηλεοπτικής βάσης.

Στο Σότσι ο Πούτιν διαθέτει καταφύγια τόσο στη θάλασσα όσο και στο βουνό. Πιστεύεται επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ένα παρόμοιο γραφείο σε ένα παλάτι στην Αγία Πετρούπολη.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης