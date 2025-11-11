O Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τον «Μάγο του Κρεμλίνου»

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», με πρωταγωνιστή τον Βρετανό ηθοποιός Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το κινηματογραφικό στούντιο Gaumont.

Εκτός από τον Λόο, στην ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς πρωταγωνιστεί και ο Πολ Ντάνο, ο οποίος υποδύεται τον πολιτικό στρατηγό Βαντίμ Μπαράνοφ, βασισμένη στον Βλαντισλάβ Σούρκοφ.

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο. Η ταινία απεικονίζει τα γεγονότα των τελών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Περιλαμβάνονται οι βομβιστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες το 1999, η καταστροφή του υποβρυχίου Κουρσκ, οι διαμαρτυρίες των Pussy Riot, ακόμη και στιγμιότυπα από την αντιπαράθεση του Πούτιν με τους ολιγάρχες.

Η πλοκή του «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» είναι μια σειρά επεισοδίων από τη ρωσική ιστορία των τελευταίων δεκαετιών, διαθλασμένα μέσα από το πρίσμα της μοίρας του πρωταγωνιστή, Βαντίμ Μπαράνοφ, του «γκρίζου καρδιναλίου» που βρέθηκε στο πλευρό του Πούτιν σε κρίσιμες στιγμές της ανόδου του.

