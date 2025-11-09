Πρώτη εμφάνιση Λαβρόφ μετά τις φήμες για «δυσμένεια» από τον Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, συνομιλούν πριν τη συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έκανε την πρώτη διπλή εμφάνισή του, εν μέσω των έντονων φημών αυτής της εβδομάδας, ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Ρώσου Προέδρου, μετά και την απουσία του, από την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Με τις εικασίες να φουντώνουν, ο Ρώσος βετεράνος διπλωμάτης, παραχώρησε συνέντευξη στο Ria Novosti, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στο θέμα, πιθανότατα υποβαθμίζοντάς το, αν και αργότερα δήλωσε με νόημα σε δημοσιογράφους, ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αποδέχτηκε την εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 5ης Νοεμβρίου και εργάζεται πάνω σε αυτήν.

«Όσο για την εντολή του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 Νοεμβρίου, αυτή έγινε δεκτή προς εκτέλεση και βρίσκεται υπό επεξεργασία. Το κοινό θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

Στη συνάντηση, ο Πούτιν έδωσε εντολή στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, στις ειδικές υπηρεσίες και στις πολιτικές υπηρεσίες να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τη δυνατότητα προετοιμασίας για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Στα της συνέντευξης, στο RIA Novosti, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να πείσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην παρέμβει στην επίλυση του ζητήματος στην Ουκρανία.

«Στη συνέχεια (στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας), οι Αμερικανοί μας διαβεβαίωσαν ότι μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι ο Ζελένσκι δεν θα εμπόδιζε την ειρηνευτική διαδικασία. Προφανώς, έχουν προκύψει ορισμένες δυσκολίες σε αυτό το θέμα. Επιπλέον, απ' όσο γνωρίζουμε, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο προσπαθούν να πείσουν την Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει την πρόθεσή της να επιλύσει την κρίση με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και να συμμετάσχει πλήρως στις προσπάθειες άσκησης στρατιωτικής πίεσης στη Ρωσία , δηλαδή να γίνει επιτέλους μέρος του «κόμματος του πολέμου»», σημείωσε.

Σχολιάζοντας την εντολή Τραμπ στο Πεντάγωνο να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε: «Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει λάβει καμία εξήγηση για το τι εννοούσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν ανακοίνωσε την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για δοκιμή φορέων πυρηνικών όπλων, για διεξαγωγή των λεγόμενων υποκριτικών δοκιμών (δηλαδή δοκιμές στις οποίες δεν λαμβάνει χώρα πυρηνική αντίδραση και οι οποίες διεξάγονται από όλα τα πυρηνικά κράτη για τη διατήρηση της ασφάλειας και της μαχητικής ικανότητας των πυρηνικών οπλοστασίων, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εθελοντικά αναληφθείσες υποχρεώσεις αυτών των κρατών και δεν παραβιάζουν τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, η οποία δεν έχει τεθεί σε ισχύ). Ή μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε πραγματικά για την πρόθεση της Ουάσιγκτον να επανεκκινήσει τις πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές», εξήγησε ο υπουργός.

«Τα σχόλια των εκπροσώπων της Ουάσινγκτον, τα οποία δημοσιοποιούνται, μάλλον υποδηλώνουν ότι δεν έχουν κοινή κατανόηση για το τι εννοούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ».

Όσο για μία μελλοντική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αμφότεροι κατανοούν την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι, όπως ανέφερε, απαραίτητη για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε επίσης έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις κατ' ιδίαν όταν χρειαστεί.