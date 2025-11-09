Πρώτη εμφάνιση Λαβρόφ μετά τις φήμες για «δυσμένεια» από τον Πούτιν

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας με την ηχηρή απουσία του από το πλευρό του Ρώσου Προέδρου, έκανε την εμφάνισή του, αλλά χωρίς διευκρινίσεις

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πρώτη εμφάνιση Λαβρόφ μετά τις φήμες για «δυσμένεια» από τον Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, συνομιλούν πριν τη συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

AP/Julia Demaree Nikhinson
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έκανε την πρώτη διπλή εμφάνισή του, εν μέσω των έντονων φημών αυτής της εβδομάδας, ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Ρώσου Προέδρου, μετά και την απουσία του, από την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Με τις εικασίες να φουντώνουν, ο Ρώσος βετεράνος διπλωμάτης, παραχώρησε συνέντευξη στο Ria Novosti, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στο θέμα, πιθανότατα υποβαθμίζοντάς το, αν και αργότερα δήλωσε με νόημα σε δημοσιογράφους, ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αποδέχτηκε την εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 5ης Νοεμβρίου και εργάζεται πάνω σε αυτήν.

«Όσο για την εντολή του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 Νοεμβρίου, αυτή έγινε δεκτή προς εκτέλεση και βρίσκεται υπό επεξεργασία. Το κοινό θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

Στη συνάντηση, ο Πούτιν έδωσε εντολή στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, στις ειδικές υπηρεσίες και στις πολιτικές υπηρεσίες να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τη δυνατότητα προετοιμασίας για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Στα της συνέντευξης, στο RIA Novosti, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να πείσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην παρέμβει στην επίλυση του ζητήματος στην Ουκρανία.

«Στη συνέχεια (στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας), οι Αμερικανοί μας διαβεβαίωσαν ότι μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι ο Ζελένσκι δεν θα εμπόδιζε την ειρηνευτική διαδικασία. Προφανώς, έχουν προκύψει ορισμένες δυσκολίες σε αυτό το θέμα. Επιπλέον, απ' όσο γνωρίζουμε, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο προσπαθούν να πείσουν την Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει την πρόθεσή της να επιλύσει την κρίση με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και να συμμετάσχει πλήρως στις προσπάθειες άσκησης στρατιωτικής πίεσης στη Ρωσία , δηλαδή να γίνει επιτέλους μέρος του «κόμματος του πολέμου»», σημείωσε.

Σχολιάζοντας την εντολή Τραμπ στο Πεντάγωνο να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε: «Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει λάβει καμία εξήγηση για το τι εννοούσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν ανακοίνωσε την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για δοκιμή φορέων πυρηνικών όπλων, για διεξαγωγή των λεγόμενων υποκριτικών δοκιμών (δηλαδή δοκιμές στις οποίες δεν λαμβάνει χώρα πυρηνική αντίδραση και οι οποίες διεξάγονται από όλα τα πυρηνικά κράτη για τη διατήρηση της ασφάλειας και της μαχητικής ικανότητας των πυρηνικών οπλοστασίων, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εθελοντικά αναληφθείσες υποχρεώσεις αυτών των κρατών και δεν παραβιάζουν τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, η οποία δεν έχει τεθεί σε ισχύ). Ή μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε πραγματικά για την πρόθεση της Ουάσιγκτον να επανεκκινήσει τις πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές», εξήγησε ο υπουργός.

«Τα σχόλια των εκπροσώπων της Ουάσινγκτον, τα οποία δημοσιοποιούνται, μάλλον υποδηλώνουν ότι δεν έχουν κοινή κατανόηση για το τι εννοούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ».

Όσο για μία μελλοντική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αμφότεροι κατανοούν την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι, όπως ανέφερε, απαραίτητη για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε επίσης έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις κατ' ιδίαν όταν χρειαστεί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:15ΕΛΛΑΔΑ

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα

11:10WHAT THE FACT

Το απλό κόλπο που απολυμαίνει το σφουγγάρι της κουζίνας σε 1 λεπτό

11:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πανελλήνιο ρεκόρ από Μαρινάκου στα 10χλμ.

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από τη σφοδρή θαλασσοταραχή - Βίντεο

10:53WHAT THE FACT

Γιατί οι στρατιώτες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κρατούσαν κουτάλια στις μπότες τους

10:47LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το Survivor επιστρέφει με Αθηναίους και Επαρχιώτες ενώ οι αλλαγές στο κανάλι συνεχίζονται

10:47ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νταγκ Μπέργκαμ για συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ και Venture Global: Ενισχύονται οι δεσμοί μας με την Ελλάδα

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μέλλον των ταξιδιών: Διάδρομοι τεχνητής νοημοσύνης και ιπτάμενα ταξί που θα μεταφέρουν τουρίστες από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Γνώμονας η ουσιαστική σύγκλιση στη γειτονιά μας»

10:29LIFESTYLE

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Viral το βίντεο που τη δείχνει να σκοντάφτει ενώ χορεύει

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 40ώρο ισχυρών καταιγίδων - Οι «κόκκινες» περιοχές

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση Λαβρόφ μετά τις φήμες για «δυσμένεια» από τον Πούτιν

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ματέο Ρέντσι: Στον 42ο Κλασικό Μαραθώνιο ο ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενέργεια και επενδύει στη νέα γενιά»

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου δημιούργησε την πλάνη για μια ελεύθερη Ευρώπη»

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους Ολυμπιακού και ΑΕΚ

09:50LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Κόπηκε» στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κουμουνδούρος: Ποιος ήταν ο πολιτικός που έγινε 10 φορές πρωθυπουργός και 22 υπουργός!

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 40ώρο ισχυρών καταιγίδων - Οι «κόκκινες» περιοχές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Έκπληξη η ταυτότητα του «επιθεωρητή Ζακ Κλουζό» - Ποιος είναι ο άνδρας της φωτογραφίας

09:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Δ. Γιαννακόπουλος: Ξεκάθαρο μήνυμα για Αταμάν και παίκτες

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Πύθωνας έξι μέτρων τυλίχτηκε στο λαιμό ξεναγού στο Βόρνεο

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το Roblox: Πώς θα κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στην «ψηφιακή παιδική χαρά για θηρευτές»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Κλειστοί δρόμοι και τροποποιήσεις στα δρομολόγια ΜΜΜ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

11:10WHAT THE FACT

Το απλό κόλπο που απολυμαίνει το σφουγγάρι της κουζίνας σε 1 λεπτό

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

14:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος οι φριτέζες αέρος: Αυτή είναι η συσκευή που θα τις αντικαταστήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ