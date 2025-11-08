Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

Δύο απουσίες του κορυφαίου Ρώσου διπλωμάτη πυροδότησαν ένα όργιο φημών για την τύχη του και τη σχέση του με τον Ρώσο Πρόεδρο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Photo host Agency RIA Novosti
ΚΟΣΜΟΣ
4'
Φήμες, εικασίες και μία διάψευση, κάπως έτσι περιγράφονται τις τελευταίες ημέρες τα όσα διαδραματίζονται στους διαδρόμους του Κρεμλίνου, όπου κυριαρχεί η απουσία του βετεράνου κορυφαίου διπλωμάτη Σεργκέι Λαβρόφ, από το πλευρό του Ρώσου Προέδρου.

Οι έντονες φήμες ξεκίνησαν εξαιτίας δύο βαρυσήμαντων μη εμφανίσεων του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών. Από τη συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή την εβδομάδα, όπου είναι μόνιμο μέλος, αλλά και το μοναδικό που απουσίαζε, καθώς και η αντικατάστασή του στη αντιπροσωπεία της Μόσχας που θα σταλεί στη Νότια Αφρική για τη G20.

Σε ανάλυσή του, το βρετανικό SKY News εξηγεί τους πιθανούς λόγους που ο Ρώσος Πρόεδρος και ο επί μακρόν στενότερος και πιο έμπιστος συνεργάτης του, τείνουν να γίνουν δύο ξένοι.

Η κρίσιμη συνεδρίαση της Τετάρτης ήταν το κομβικό σημείο, όπου οι φήμες άρχισαν να αποκτούν μία υπόσταση, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή προετοιμασίας των προτάσεων για πιθανές πυρηνικές δοκιμές. Και ο υπουργός Εξωτερικών έλειπε.

Vladimir Putin

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάθεται στο τρένο πριν από μια συνάντηση με αξιωματούχους σχετικά με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Μόσχα (2012)

RIA Novosti Kremlin

Σύμφωνα με την ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του ήταν «συναινετική». Αυτό το επεισόδιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση.

Αλλά σε συνδυασμό με την επιλογή ενός πιο νεαρού αξιωματούχου για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής της G20 (ρόλος που ο Λαβρόφ είχε αναλάβει τα τελευταία χρόνια) - τότε είναι που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα, και συγκεκριμένα: Έχει παραγκωνιστεί ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας;

Υπό το βάρος των φημών που άρχισαν να διαρρέουν από το στενό περιβάλλον του Κρεμλίνου, η διάψευση ήταν θέμα χρόνου, αλλά όχι αρκετή για να τις κατευνάσει ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια.

Οι φήμες για ρήξη εντείνονται από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με την Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη σύνοδο κορυφής.

Ρούμπιο-λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, συνομιλούν πριν τη συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

AP/Julia Demaree Nikhinson

O δημοσιογράφος του Sky News επικαλούμενος συζητήσεις την περίοδο εκείνη με διπλωματικές πηγές, του εξέφρασαν την πεποίθηση ότι «ο Λαβρόφ είτε είχε χάσει την ευκαιρία είτε είχε παρεκκλίνει από το σενάριο. Είτε ήταν τυχαίο είτε σκόπιμο, η διπλωματία του (ή η έλλειψή της) τορπίλισε τη σύνοδο κορυφής και φαινομενικά ανέκοψε την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Αυτό θα είχε εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για άλλα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

Το πιο σημαντικό, ίσως, είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φαίνεται αδύναμος - ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν.

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου θα είναι εξοικειωμένοι με τον χρυσό κανόνα της διοίκησης του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο.

Ο Πούτιν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Η πίστη εκτιμάται εξαιρετικά πολύ. Εάν ο Λαβρόφ έχει πράγματι παραγκωνιστεί, θα ήταν πράγματι μια πολύ σημαντική στιγμή.

Γνωστός για τον τραχύ του ύφος και τις καυστικές του κριτικές, ο Λαβρόφ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, έφτασε φορώντας ένα πουλόβερ με τα αρχικά «CCCP», τα ρωσικά γράμματα για την ΕΣΣΔ. Το προφανές μήνυμα: η Ουκρανία εξακολουθεί να ανήκει στη Μόσχα.

λαβρόφ μπλούζα

Ο δημοσιογράφος ανακαλεί στη μνήμη του ένα προσωπικο περιστατικό από τη Σύνοδο της Αλάσκας, περιγράφοντας τη στάση του Ρώσου διπλωμάτη, όταν καθώς έφευγε του απηύθυνε μία ερώτηση από μακριά.

Δεν γύρισε καν. Αντ' αυτού, απλώς μου φώναξε: «Ποιος είσαι εσύ;»

Ήταν χαρακτηριστικό ενός διπλωματικού βαρέων βαρών, ο οποίος είναι γνωστός για το ότι δεν κρατάει τα χτυπήματά του. Αλλά μήπως αυτή η ασυμβίβαστη προσέγγιση τελικά είχε τις συνέπειές της;

