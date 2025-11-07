Τι συμβαίνει με τον Λαβρόφ; Έχασε ή όχι την «εύνοια» του Πούτιν ο βετεράνος διπλωμάτης

Το Κρεμλίνο έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες περί ρήξης στις σχέσεις των δύο ανδρών με τη Μόσχα να κάνει λόγο για «υβριδικό» πόλεμο

Τι συμβαίνει με τον Λαβρόφ; Έχασε ή όχι την «εύνοια» του Πούτιν ο βετεράνος διπλωμάτης
Οι συνεχείς διεθνείς, αλλά και ρωσικές αναφορές για την «ύποπτη απουσία» του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ από τη δημόσια θέα, που φούντωσε τα σενάρια για ρήξη στις σχέσεις του με τον Πρόεδρο Πούτιν, οδήγησε το Κρεμλίνο σε επίσημη διάψευση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά την Παρασκευή, απέρριψε τα σενάρια: «Δεν υπάρχει τίποτα αληθές σε αυτές τις αναφορές», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθετοντας πως ο Λαβρόφ συνεχίζει να εργάζεται ως υπουργός Εξωτερικών.

Ο 75χρονος βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής, γνωστός για το δυναμικό διαπραγματευτικό του στυλ, απουσίαζε, παρότι μόνιμο μέλος από τη μεγάλη συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα, ενώ αντκαταστάθηκε από επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αργότερα αυτόν τον μήνα. Η Kommersant, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η απουσία του υπουργού από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν «συναινετική».

Για δύο συνεχόμενες εβδομάδες, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει επίσης αποκαλύψει τα ταξιδιωτικά σχέδια και τις ομιλίες του Λαβρόφ για την επόμενη εβδομάδα.

Οι εξελίξεις έχουν τροφοδοτήσει εικασίες ότι ο Λαβρόφ, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μπορεί να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Πούτιν λόγω της κατάρρευσης των σχεδίων για τη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο κορυφής αφότου ο Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που έλεγε ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει σε σκληροπυρηνικές απαιτήσεις για την Ουκρανία.

Δημοσίευμα των βρετανικών Financial Times, που επικαλέστηκαν μια πηγή που υπονοούσε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο ήταν «τεταμένη» και πως «οι αξιωματούχοι εντυπωσιάστηκαν από την αδιαλλαξία του Λαβρόφ», πυροδότησε νέες ρωσικές αντιδράσεις.

«Ο Λαβρόφ είναι σαφώς κουρασμένος και φαίνεται να πιστεύει ότι έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από το να συναντηθεί ή να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και αν θέλει ο πρόεδρος Πούτιν», δήλωσε στους Financial Times ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι το άρθρο των FT δημοσιεύτηκε για να πυροδοτήσει εικασίες που δεν ήταν χρήσιμες για τη Μόσχα και αποτελούν μέρος αυτού που χαρακτήρισε υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Το Nezygar, ένα κανάλι Telegram επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο Πούτιν είχε «μια σοβαρή συζήτηση» με τον Λαβρόφ μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ρούμπιο.

«Ο Λαβρόφ δεν ήταν προετοιμασμένος για τον διάλογο με τον Ρούμπιο και τον διεξήγαγε με εξαιρετικά τεταμένο τρόπο, αρνούμενος να συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πιθανό ο Λαβρόφ να ακολούθησε τις οδηγίες του Κρεμλίνου πολύ κυριολεκτικά», ανέφεραν οι πηγές του Nezygar.

Μια άλλη πηγή δήλωσε στο κανάλι ότι η δημοσίευση στους Financial Times ήταν ενορχηστρωμένη και «πολύ επώδυνη» για τον Λαβρόφ, ο οποίος στη συνέχεια μείωσε τη δημόσια δραστηριότητά του.

«Το άρθρο περιέχει πολλά ψεύδη και γενικευμένες κατηγορίες εναντίον του υπουργού. Αλλά αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι ο Λαβρόφ είναι πράγματι κουρασμένος και πιθανότατα έχει αποκτήσει περισσότερους αντιπάλους εντός του Κρεμλίνου», ανέφερε η πηγή.

«Προφανώς έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν και φαίνεται να είναι ένας αδύναμος κρίκος», ισχυρίστηκαν οι πηγές του Nezygar.

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ απέρριψε τις αναφορές ότι η θέση του Λαβρόφ στο Κρεμλίνο είχε μειωθεί, λέγοντας ότι «αυτή είναι η εκδοχή που τα μέσα ενημέρωσης λατρεύουν να εκμεταλλεύονται και να υπερβάλλουν».

Ωστόσο, τόνισε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε μεταθέσει την ευθύνη στον Λαβρόφ για την ακύρωση της συνόδου κορυφής, προκειμένου να αποφύγει να αναλάβει την ευθύνη για τις αποτυχημένες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

