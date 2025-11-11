Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε με πρησμένα χέρια και διογκωμένες φλέβες κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου, πυροδοτώντας νέες εικασίες για την υγεία του. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου εθεάθη να σφίγγει δυνατά το χέρι του από δυσφορία κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην οποία απευθύνθηκε σε ένα πλήθος πιστών του σε ένα γήπεδο μπάσκετ.

Οι εικόνες πυροδότησαν νέες εικασίες ότι ο 73χρονος ηγέτης της Ρωσίας δίνει μάχη με μια σοβαρή ασθένεια, με πολλούς σχολιαστές στο διαδίκτυο να ισχυρίζονται ότι ο Πούτιν πάσχει από νόσο του Πάρκινσον μέχρι καρκίνο. «Κάτι δεν πάει καλά με τα χέρια του Πούτιν», δήλωσε στο East2West ο Άντον Γκεραστσένκο, πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών. «Εκτός από το γεγονός ότι είναι καλυμμένα με αίμα μέχρι τους αγκώνες, οι φλέβες του είναι επίσης διογκωμένες», πρόσθεσε

Πολλοί άλλοι Ουκρανοί έσπευσαν να συμμετάσχουν επίσης στις εικασίες, με την προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης Ντμίτρο Γκόρντον να λέει ότι τα χέρια του Πούτιν φαίνονταν «πρησμένα και πονεμένα, με τις φλέβες να διογκώνονται εμφανώς στο ένα χέρι».

Τα χέρια του Πούτιν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, όταν εμφανίστηκε μια μαύρη κηλίδα στα χέρια του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επίσκεψης, ενώ σε άλλες φωτογραφίες πολλοί ισχυρίζονταν ότι υπήρχαν σημάδια από πολυάριθμα σημάδια ορού στα χέρια του.

Ο Πούτιν έχει επίσης εμφανιστεί να αρπάζει τραπέζια ενώ μιλάει, με τα χέρια του να τρέμουν, κάτι που πολλοί υποστηρίζουν ότι αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της νόσου του Πάρκινσον. Το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ καμία από τις φήμες που κυκλοφορούν για την υγεία του Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης δεν είναι ο μόνος που έχει βρεθεί στο επίκεντρο φημολογίας για την κατάσταση της υγείας του. Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε με παρόμοιους μώλωπες. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, διέψευσε γρήγορα τις φήμες, λέγοντας ότι οι μώλωπες προκλήθηκαν από τις «συχνές χειραψίες» του προέδρου.

Η υγεία του Πούτιν έγινε επίσης πρωτοσέλιδο όταν «συνελήφθη» σε ένα μικρόφωνο να συνομιλεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τις προοπτικές της αθανασίας και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, μέσω της βοήθειας των μεταμοσχεύσεων οργάνων και της βιοτεχνολογίας.

