Πούτιν: Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά του για τον τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο

Σε μια συγκινητική και ασυνήθιστη στιγμή κατά την τελετή της Ημέρας Ενότητας στη Ρωσία, μια 11χρονη κοπέλα βρέθηκε μπροστά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την ανησυχία της για τον θείο της που τραυματίστηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία και ζήτησε ιατρική φροντίδα.

Το παιδί πλησίασε τον Πούτιν, λέγοντάς του πώς ο θείος της τραυματίστηκε στο χέρι χωρίς να θεραπευτεί στο νοσοκομείο, πριν τον στείλουν πίσω να πολεμήσει.

Η θαρραλέα 11χρονη είπε στον Πούτιν: «Ο θείος μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, τραυματισμένος στο χέρι. Ήταν στο νοσοκομείο, δεν τον θεράπευαν, και τώρα τον στέλνουν σε αποστολή, και θα ήθελα να μεταφερθεί σε ένα καλό νοσοκομείο στη Ρωσία»

Ο μάλλον έκπληκτος Πούτιν της απάντησε: «Θα τον βρούμε, εντάξει;». Τότε η 11χρονη ανέφερε το όνομα του θείου της με τον Ρώσο πρόεδρο να της λέει: «Σε ευχαριστώ που τον σκέφτεσαι».

