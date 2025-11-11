Αμερικανός ΥΠΕΣ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία

Συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τα εργαλεία για να επιβάλουν εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο Αμερικανός υπουργός, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή, αναφέρθηκε στο κόστος του LNG σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό τοπίο. Όπως σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία που καθιστά την Ελλάδα κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ανατολική Ευρώπη.

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο Μπέργκαμ τόνισε: «Η Ελλάδα διαδραματίζει καίριο ρόλο, εν μέρει λόγω της ηγεσίας και των πολιτικών της και εν μέρει για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους. Από γεωγραφικής σκοπιάς, μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο λόγω των αγωγών Ανατολής – Δύσης».

Ο ίδιος περιέγραψε το όραμα για έναν «κάθετο διάδρομο ευημερίας και αλληλεγγύης Βορρά – Νότου», που θα επιτρέπει τη διέλευση ενέργειας από την Ελλάδα προς τον Βορρά, παρέχοντας πρόσβαση σε φθηνό και αξιόπιστο υγροποιημένο φυσικό αέριο σε χώρες χωρίς λιμάνια ή ενεργειακές υποδομές.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των τιμών, ο Μπέργκαμ εξήγησε ότι το κόστος εξαρτάται από το είδος της συμφωνίας αγοράς: «Αν πρόκειται για μακροχρόνιο συμβόλαιο και όχι για αγορά στη λεγόμενη spot αγορά, η τιμή πέφτει σημαντικά. Επίσης, η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής μέσω του Διαδρόμου Ευημερίας Βορρά–Νότου θα συμβάλει στη μείωση του κόστους».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να μειωθεί η τιμή και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης: «Ένας ακόμη τρόπος να πέσει η τιμή είναι να αυξηθεί η προσφορά. Οι ΗΠΑ επενδύουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες εξαγωγικές υποδομές. Από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, οι εξαγωγές μας έχουν αυξηθεί κατά 25%, σχεδόν όλες προς την Ευρώπη. Υπάρχουν οκτώ ακόμη εγκαταστάσεις LNG υπό κατασκευή ή με άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να διπλασιάσουμε εκ νέου τις ποσότητες και να αντικαταστήσουμε πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό».

Ολοκληρώνοντας, ο Μπέργκαμ επανέλαβε ότι η αύξηση της προσφοράς, τα μακροχρόνια συμβόλαια και οι νέες ενεργειακές υποδομές είναι τα κλειδιά για χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα στην Ευρώπη.