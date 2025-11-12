Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

Μία απίστευτη υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία, όπου η αναζήτηση ενός αγνοουμένου πήρε μία απρόσμενη εξέλιξη, όταν ανακαλύφθηκε η σορός του μέσα στο αυτοκίνητό του, σταθμευμένο σε ένα γκαράζ στο Έσσεν. Μόνο που ήταν εκεί 8 χρόνια!

Ο Ραλφ Κ. 42 ετών τότε και περιφερειακός διευθυντής της γνωστής μάρκας μπύρας "König Pilsener" έφυγε με το εταιρικό του αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε ποτέ.

Παρά την αγωνιώδη αναζήτηση της οικογένειάς του, αλλά και τις έρευνες των αρχών, όλα κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την υπόθεση του αγνοούμενου , η αστυνομία είχε ήδη εξετάσει εάν ο άνδρας μπορεί να είχε νοικιάσει ένα γκαράζ το 2017. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτό εκείνη την εποχή. Μετά την νεκροψία, οι ιατροδικαστές έχουν πλέον αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ως αιτία θανάτου.

Την ημέρα της εξαφάνισής του, επικοινώνησε τελευταία φορά με τις αρχές στην περιοχή, όπου ταξίδευε για δουλειά. Μετά από ένα εταιρικό πάρτι, όπου και τα δύο κινητά του τηλέφωνα απενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα, χάθηκαν όλα τα ίχνη του.

Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός άνδρας στη θέση του οδηγού ήταν ο Ραλφ Κ.