Χάρη στον φυλακισμένο συγγραφέα Boualem Sansal απένειμε ο πρόεδρος της Αλγερίας

Σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο του Αλγερίου και την επακόλουθη φυλάκισή του, ο συγγραφέας Boualem Sansal έλαβε χάρη από τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν, σε απάντηση σε μια πρόταση διαμεσολάβησης από τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Αλγερίας την Τετάρτη (12/11).

«Το γερμανικό κράτος θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά και την ιατρική περίθαλψη του εν λόγω ατόμου», διευκρίνισε η δήλωση.

Η ανακοίνωση της προσφοράς βοήθειας που υπέβαλε ο Γερμανός πρόεδρος, σε στενή συνεννόηση με Γάλλους διπλωμάτες, μεταδόθηκε από αλγερινά ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια το απόγευμα της Δευτέρας (10/11). Στη συνέχεια, έγινε πρωτοσέλιδο της εκπομπής ειδήσεων των 5 μ.μ. στο δημόσιο 24ωρο κανάλι ειδήσεων AL24, το οποίο μετέδωσε δήλωση της αλγερινής προεδρίας που επιβεβαίωνε το γερμανικό αίτημα προς τον πρόεδρο Τεμπούν να επιτρέψει στον συγγραφέα «να ταξιδέψει στη Γερμανία για να λάβει ιατρική περίθαλψη», δεδομένης της «προχωρημένης ηλικίας (...) και της ευπαθούς υγείας» του.

Η υπόθεση του μυθιστοριογράφου και δοκιμιογράφου προκάλεσε σοβαρή διπλωματική ένταση μεταξύ Αλγερίου και Παρισίου, μετά τη σύλληψή του στις 16 Νοεμβρίου 2024. Ο συγγραφέας καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, κυρίως επειδή είχε δηλώσει ότι η Αλγερία είχε κληρονομήσει υπό τη γαλλική αποικιοκρατία εδάφη που μέχρι τότε ανήκαν στο Μαρόκο.

*Με πληφορορίες από Le Monde, FranceInfo

