Διαμαντένια καρφίτσα που έχασε ο Ναπολέοντας πωλήθηκε σε δημοπρασία για 3,7 εκατομμύρια ευρώ

Μια διαμαντένια καρφίτσα που έχασε ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από τη μάχη του Βατερλώ στις αρχές του 19ου αιώνα πωλήθηκε για περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ) σε δημοπρασία στη Γενεύη σήμερα Τετάρτη (12/11), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

Η καρφίτσα, η οποία μπορεί επίσης να φορεθεί ως μενταγιόν, διαθέτει ένα οβάλ διαμάντι βάρους άνω των 13 καρατίων, το οποίο περιβάλλεται από μικρότερα διαμάντια. Η τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά πολύ την εκτιμώμενη τιμή, η οποία ήταν 200.000 ελβετικά φράγκα.

Η αρχική τιμή πώλησης ανήλθε στα 2,85 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, χωρίς να υπολογίζονται οι προμήθειες και άλλες χρεώσεις που περιλαμβάνονταν στην τελική συνολική τιμή.

Η διαμαντένια καρφίτσα που ανήκε στον αυτοκράτορα Ναπολέοντα Α', περίπου το 1810, στο Sotheby's στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. AP

Το διαμάντι βρέθηκε σε άμαξα του Ναπολέοντα

Το κόσμημα βρέθηκε σε μια κρυψώνα με προσωπικά αντικείμενα του Ναπολέοντα σε μια άμαξα που είχε κολλήσει σε λασπωμένους δρόμους, καθώς αυτός και οι στρατιώτες του προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις βρετανικές δυνάμεις του Δούκα του Ουέλινγκτον και από τον πρωσικό στρατό υπό τον Στρατάρχη φον Μπλύχερ, σύμφωνα με το Sotheby's.

Για περισσότερο από δύο αιώνες, τα κοσμήματα αποτελούσαν μέρος των κειμηλίων του Πρωσικού Βασιλικού Οίκου των Χοεντσόλλερν. Η Sotheby's δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πωλητή και ανέφερε ότι ο αγοραστής ήταν «ιδιωτικός συλλέκτης».

Μεταξύ των δεκάδων αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν ήταν και μια πράσινη βήρυλλος βάρους άνω των 132 καρατίων, την οποία ο Ναπολέων φέρεται να φορούσε στην ενθρόνισή του το 1804. Το κόσμημα πωλήθηκε για 838.000 ελβετικά φράγκα.

Μία πράσινη βήρυλλος, άνω των 132 καρατίων, τον οποίο λέγεται ότι φορούσε ο Ναπολέων στην ενθρόνισή του το 1804, στο Sotheby's στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. AP

Ένας ειδικός σε διαμάντια δήλωσε ότι η αξία των κοσμημάτων αυξήθηκε μετά την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, τον περασμένο μήνα.

«Δεδομένης της πρόσφατης ληστείας στο Λούβρο και της προέλευσης του πιθανώς πιο διάσημου Γάλλου προσώπου στην ιστορία, δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι το κόσμημα πούλησε για το μαγευτικό ποσό των 3,5 εκατομμυρίων φράγκων», δήλωσε ο Tobias Kormind, διευθύνων σύμβουλος του διαδικτυακού κοσμηματοπωλείου 77 Diamonds. «Η καρφίτσα έρχεται σε μια στιγμή ανανεωμένου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τα κοσμήματα του Ναπολέοντα, και η ιστορία της είναι ακαταμάχητη».