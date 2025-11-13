Guardian: «Οι Δημοκρατικοί σκαλίζουν τις στάχτες του shutdown καθώς η αντίσταση τους λύγισε»

Οι Δημοκρατικοί σκαλίζουν τις στάχτες του shutdown καθώς η αντίσταση τους κάμφθηκε, γράφει ο Guardian

Guardian: «Οι Δημοκρατικοί σκαλίζουν τις στάχτες του shutdown καθώς η αντίσταση τους λύγισε»
Μετά από 42 ημέρες shutdown, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ξανά ανοιχτή και το κόμμα της μειοψηφίας δεν κέρδισε καμία παραχώρηση από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. Πριν από περισσότερες από 42 ημέρες, οι πολιορκημένοι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου χρησιμοποίησαν μια τακτική την οποία δεν συνήθιζαν- αρνούμενοι να χρηματοδοτήσουν την κυβέρνηση, εκτός εάν ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους, στην προκειμένη περίπτωση, μια επέκταση των φορολογικών πιστώσεων που μείωναν το κόστος για τα προγράμματα υγείας του νόμου Affordable Care Act.

«Fast forward» στο βράδυ της Τετάρτης, και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ανοίξει ξανά, με την αντίσταση των Δημοκρατικών να έχει καμφθεί από τις συνδυασμένες δυνάμεις της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας του Κογκρέσου και μια αποσχισθείσα ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών που παρείχαν τις απαραίτητες ψήφους για να περάσει ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης από τη Βουλή.

Οι νομοθέτες του μειοψηφικού κόμματος κοσκινίζουν τώρα τις στάχτες αυτού που κατέληξε να είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία. Αν και οι απαιτήσεις των Ρεπουμπλικανών τροφοδότησαν άλλες πρόσφατες διακοπές χρηματοδότησης, αυτή έληξε ακριβώς όπως και εκείνες: με το μειοψηφικό κόμμα να μην κερδίζει παραχωρήσεις από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία.

Κι όμως, πολλοί Δημοκρατικοί το αποκαλούν ούτως ή άλλως νίκη, υποστηρίζοντας ότι τους έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουν στους ψηφοφόρους ότι, παρά τις κατηγορίες περί του αντιθέτου, εξακολουθούν να είναι ικανοί να δώσουν μάχη στην Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι στην Αμερική θα δουν όσους απο εμάς είμαστε πρόθυμοι να τους υποστηρίξουμε και να μπούμε μπροστά γι'αυτούς», δήλωσε η βουλευτής της Πενσυλβάνια, Σάμερ Λι.

Ούτε σκοπεύουν να αφήσουν το ζήτημα να ξεκαθαρίσει σύντομα. «Αυτές είναι επιλογές που έχουμε», δήλωσε ο Γουέσλι Μπελ, ο οποίος μπορεί μετά το επόμενο έτος να είναι ο μόνος Δημοκρατικός βουλευτής στο Μιζούρι, εάν επιτραπεί στον φιλορεπουμπλικάνο πολιτειακό τυχοδιώκτη να θέσει υποψηφιότητα. «[Οι Ρεπουμπλικανοί] έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία και την προεδρία, και αν ήθελαν να αντιμετωπίσουν το ραγδαία αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, και έχουν έναν πρόθυμο εταίρο στους Δημοκρατικούς», είπε.

Το αδιέξοδο στις δαπάνες ήταν μια ανατροπή από τους μήνες που το κόμμα έβλεπε τις προτεραιότητές του να παραβιάζονται από την ανερχόμενη Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, κάτι που κατέστη δυνατό χάρη σε ένα συντηρητικά κυριαρχούμενο ανώτατο δικαστήριο. Ο κύριος οργανισμός εξωτερικής βοήθειας της χώρας έκλεισε , πλήθος ομοσπονδιακών εργαζομένων απολύθηκαν ή παροτρύνθηκαν να παραιτηθούν, το κορυφαίο ομοσπονδιακό πρόγραμμα υγείας για φτωχούς και ανάπηρους Αμερικανούς μειώθηκε και οι φορολογικές περικοπές που απευθύνονταν σε επιχειρήσεις και πλούσιους παρατάθηκαν για πάντα.

Ομάδες που ήταν ευθυγραμμισμένες με τους Δημοκρατικούς κατάφεραν να πείσουν εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν στους δρόμους σε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο ενάντια σε αυτό που θεώρησαν υπερβολική εκτελεστική εξουσία του Τραμπ, αλλά η σκληρή πραγματικότητα της κακής τους απόδοσης στις εκλογές του 2024 ήταν αναπόφευκτη. Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες είχαν λίγους τρόπους στο Κογκρέσο για να μπλοκάρουν τις πολιτικές του Τραμπ και το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε επανειλημμένα τις νομικές προσφυγές κατά των διαταγμάτων του.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από το Κογκρέσο να παρατείνει την άδεια χρηματοδότησης της κυβέρνησης πέραν των τελών Σεπτεμβρίου, όταν επρόκειτο να λήξει, και οι Δημοκρατικοί είδαν την ευκαιρία να εκδώσουν τελεσίγραφο. Οι τρέχουσες φορολογικές ελαφρύνσεις του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας, οι οποίες δημιουργήθηκαν υπό τον Τζο Μπάιντεν, επρόκειτο να λήξουν στο τέλος του έτους και ήθελαν να παραταθούν. Ήθελαν επίσης να ανατραπούν οι περικοπές στο Medicaid και να ακυρωθεί η χρήση ανακλήσεων από τον Τραμπ για την περικοπή της χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Ήταν στρατηγικό έδαφος για να πάρουν θέση, καθώς οι Δημοκρατικοί είχαν από καιρό θέσει την υγειονομική περίθαλψη στο επίκεντρο της προσπάθειάς τους να κερδίσουν τους ψηφοφόρους. Τελικά, το μόνο που πήραν στη συμφωνία που άνοιξε ξανά την κυβέρνηση ήταν μια υπόσχεση από τον John Thune, τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, να διεξαχθεί ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο για την εκ νέου έγκριση των πιστώσεων. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία αν αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι θα το υποστηρίξουν για να περάσει από τη Βουλή, αν οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιτρέψουν να τεθεί σε ψηφοφορία ή αν ο Τραμπ θα το υπογράψει.

Το κόμμα μπορεί να έχει αποκομίσει ανταμοιβές που είναι λιγότερο απτές. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν σταθερά ότι οι ψηφοφόροι κατηγορούν περισσότερο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για το κλείσιμο της κυβέρνησης παρά τους Δημοκρατικούς. Την περασμένη εβδομάδα, το κόμμα κέρδισε τις εκλογές σε αρκετές πολιτείες, εν μέρει ανατρέποντας τους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει υπέρ του Τραμπ πέρυσι.

Η επιλογή της τακτικής ωστόσο, ανησύχησε ορισμένους στο κόμμα. Καθώς συνεχιζόταν το shutdown, ο Τραμπ προχώρησε στην αναστολή των πληρωμών του μεγαλύτερου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας της κυβέρνησης, ενώ οι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι έχασαν τους μισθούς τους.

Ο βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας, Ντον Ντέιβις, ένας από τους έξι Δημοκρατικούς που ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου χρηματοδότησης που τερμάτισε το shutdown στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι οι δυσκολίες που του μετέφεραν οι ψηφοφόροι του τον έπεισαν ότι ήταν καιρός να τερματιστεί η αντιπαράθεση.

«Ένας πολίτης, ένας ψηφοφόρος, μου μιλούσε κυριολεκτικά κλαίγοντας. Δεν είναι αυτό που θέλω», είπε. Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία της Βόρειας Καρολίνας ψήφισαν πρόσφατα έναν νέο χάρτη για το Κογκρέσο που θα κάνει την εκλογική του περιφέρεια πιο δύσκολη να κερδηθεί τον επόμενο χρόνο. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η επανεξουσιοδότηση της κυβερνητικής χρηματοδότησης είναι απλώς μια ανάπαυλα στον ευρύτερο πόλεμο για την υγειονομική περίθαλψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση που ψήφισε το Κογκρέσο διατηρεί την κυβέρνηση ανοιχτή μόνο μέχρι τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υποβάλουν μια νέα σειρά απαιτήσεων για τις ψήφους τους τότε. Λίγο πριν η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσει για την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης το βράδυ της Τετάρτης, ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν άφηνε αυτή την ήττα να το αποθαρρύνει. «Θα επιμείνουμε σε αυτό το ζήτημα μέχρι να το επιλύσουμε για τους απλούς Αμερικανούς», είπε.

