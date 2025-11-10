BBC: Τρία συμπεράσματα από τη συμφωνία για το κλείσιμο των ΗΠΑ

Προς το τέλος φαίνεται να οδεύει το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των ΗΠΑ shutdown που παρέλυσε σημαντικά τμήματα της αμερικανικής οικονομίας με επιπτώσεις στην κοινωνία, καθώς έγινε το πρώτο βήμα στη Γερουσία με την υπερψήφιση της συμβιβαστικής νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και της διεξαγωγής μεταγενέστερης ψηφοφορίας για την παράταση των φορολογικών πιστώσεων του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας που λήγουν την 1η Ιανουαρίου.

Η κανονικότητα αναμένεται σταδιακά να επιστρέψει στις ΗΠΑ, με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να επιστρέφουν στην εργασία τους, ενώ όσοι δούλευαν αμισθοί, θα αρχίσουν να πληρώνονται ξανά συμπεριλαμβανομένων των αναδρομικών μισθών. Η κατάσταση στα αεροδρόμια θα εξομαλυνθεί, αν και θα απαιτηθεί χρόνος, η επισιτιστική βοήθεια για τους κοινωνικά ευάλωτους θα συνεχιστεί και τα εθνικά πάρκα θα ανοίξουν ξανά.

Οι πολιτικές συνέπειες ωστόσο αυτής της αντιπαράθεσης-ρεκόρ, όπως επισημαίνει το BBC θα παραμείνουν, αλλά μπορούν να εξαχθούν τρία συμπεράσματα, τα οποία συνοπτικά περιγράφονται ως τους δημοκρατικούς να διχάζονται και κατά συνέπεια να ηττούνται από τη σκληρή γραμμή Τραμπ με το μέλλον της αντιπαράθεσης να αναμένεται ακόμα πιο δύσκολο και το επόμενο shutdown ήδη να διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ φυλάει την Ανατολική Πλατεία, καθώς οι ηγέτες του Κογκρέσου σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις Τύπου έξω από το κτίριο σχετικά με το κλείσιμο της κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 AP/J. Scott Applewhit

Διχασμένοι οι Δημοκρατικοί

Η ψήφος μελών των Δημοκρατικών στους Ρεπουμπλικανούς για να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση, έφερε τον διχασμό με τους πολέμιους να χαρακτηρίζουν αφόρητο το κόστος της υποχώρησης.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω μια συμφωνία που εξακολουθεί να αφήνει εκατομμύρια Αμερικανούς να αναρωτιούνται πώς θα πληρώσουν για την υγειονομική τους περίθαλψη ή αν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να αρρωστήσουν», δήλωσε ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ από τη Βιρτζίνια.

Ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει αυτό το κλείσιμο είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει ξανά παλιές πληγές μεταξύ της ακτιβιστικής και αριστερής βάσης του κόμματος και του θεσμικού, κεντρώου κατεστημένου του. Οι διαιρέσεις εντός του κόμματος, το οποίο την περασμένη εβδομάδα γιόρταζε εκλογικές νίκες στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, είναι βέβαιο ότι θα οξύνονται.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξοργιστεί με τις περικοπές στα κυβερνητικά προγράμματα που υποστηρίζονται από τους Ρεπουμπλικάνους και τις μειώσεις στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό. Έχουν κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι πιέζει - και παραβιάζει - τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Έχουν προειδοποιήσει ότι το έθνος οδεύει προς τον αυταρχισμό.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης, για πολλούς στην αριστερά, ήταν μια ευκαιρία για τους Δημοκρατικούς να χαράξουν μια γραμμή στην άμμο. Και τώρα που φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα ανοίξει ξανά χωρίς θεμελιώδεις αλλαγές ή νέους περιορισμούς στον Τραμπ, πολλοί στην αριστερά θα νιώσουν ότι αυτή ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Και θα είναι θυμωμένοι.

Αγοράζοντας τρόφιμα στο Irving Park Community Food Pantry στο Σικάγο, Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025 AP/Nam Y. Huh

Η σκληρή γραμμή του Τραμπ αποδίδει καρπούς

Η σκληρή στάση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του 40ήμερου shutdown, ο οποίος δεν άσκησε καμία πίεση στο κόμματα για συμβιβασμό με τους Δημοκρατικούς, αντίθετα εστίασε στα διεθνή ταξίδια σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Ασία, και στις προσωπικές δεξιώσεις, απέδωσε καρπούς.

Ο Λευκός Οίκος συμφώνησε να ανακαλέσει τις περικοπές εργατικού δυναμικού που είχαν διαταχθεί κατά τη διάρκεια του lockdown.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας υποσχέθηκαν ψηφοφορία για τις κρατικές επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας. Αλλά η ψηφοφορία δεν αποτελεί εγγύηση, και υπάρχουν λίγα πράγματα που ο Τραμπ και η ομάδα του παραχώρησαν την 40ή Ημέρα, στα οποία δεν θα είχαν συμφωνήσει την πρώτη ημέρα. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, οι οποίοι τελικά διαχωρίστηκαν από το κόμμα τους για να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση, δήλωσαν ότι είχαν ελάχιστες ελπίδες για πρόοδο με τους Ρεπουμπλικάνους.

«Δεν λειτουργούσε», δήλωσε ο Άνγκους Κινγκ – ένας ανεξάρτητος βουλευτής που τάσσεται υπέρ των Δημοκρατικών – σχετικά με τη στρατηγική του κόμματος για το κλείσιμο της κυβέρνησης. Η Τζιν Σαχίν, Δημοκρατική από το Νιου Χάμσαϊρ, δήλωσε ότι η συμφωνία της Κυριακής το βράδυ ήταν «η μόνη συμφωνία στο τραπέζι».

«Η περαιτέρω αναμονή μόνο θα παρατείνει τον πόνο που αισθάνονται οι Αμερικανοί λόγω του shutdown», πρόσθεσε. Δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζουμε τι συνέβαινε μέσα στο κεφάλι του Τραμπ και της ηγετικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών. Κατά καιρούς, ο Τραμπ φαινόταν ακόμη και να διστάζει - θέτοντας το ενδεχόμενο αντικατάστασης των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας με άμεσες πληρωμές στους Αμερικανούς ή κατάργησης του κοινοβουλευτικού κωλυσιεργικού μηχανισμού που έδωσε στους Δημοκρατικούς την εξουσία τους στη Γερουσία.

Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι τελικά έμειναν ενωμένοι και έκαναν καλή δουλειά πείθοντας αρκετούς Δημοκρατικούς ότι δεν επρόκειτο να υποχωρήσουν.

Οι μάχες... έρχονται

Αυτό το ρεκόρ κλεισίματος της οικονομίας μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, αλλά η πολιτική δυναμική που οδήγησε στην αντιπαράθεση εξακολουθεί να είναι έντονη.

Η συμβιβαστική νομοθεσία χρηματοδοτεί τις περισσότερες κυβερνητικές λειτουργίες μόνο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου – όσο χρειάζεται για να περάσει το έθνος από την εορταστική περίοδο και μερικές εβδομάδες μετά. Μετά από αυτό, το Κογκρέσο μπορεί να επιστρέψει εκεί που ήταν όταν τελείωσε η κυβερνητική χρηματοδότηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι Δημοκρατικοί μπορεί να υποχώρησαν αυτή τη φορά, αλλά δεν αντιμετώπισαν καμία πραγματική πολιτική συνέπεια επειδή μπλόκαραν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικανών για περισσότερο από ένα μήνα. Στην πραγματικότητα, τα ποσοστά του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του shutdown και οι Δημοκρατικοί είχαν εντυπωσιακή εμφάνιση στις πολιτειακές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, εκτός έτους.

Με ορισμένους στην αριστερά να φωνάζουν ότι το κόμμα τους δεν ωφελήθηκε αρκετά από αυτό το shutdown - και μόνο μια χούφτα κομματικών στελεχών στο Κογκρέσο να υποστηρίζουν αυτόν τον συμβιβασμό - μπορεί να υπάρχει άφθονο κίνητρο για περαιτέρω διαμάχες σχετικά με το shutdown καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Και με την επισιτιστική βοήθεια για τα χαμηλά εισοδήματα να είναι πλέον εξασφαλισμένη μέχρι τον Οκτώβριο, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο για τους Δημοκρατικούς έχει αφαιρεθεί από το τραπέζι.

Είχαν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από το τελευταίο κλείσιμο της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Το πιθανότερο είναι ότι το επόμενο θα έρθει πολύ νωρίτερα από αυτό.