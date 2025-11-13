Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη ζωή και τη νοσηρή του σκέψη

Ένα τραγούδι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου χλεύαζε όχι μόνο τον Χίτλερ αλλά ολόκληρη την ανώτατη διοίκηση των Ναζί για την έλλειψη ανδρισμού. «Ο Χίτλερ έχει μόνο έναν όρχι, ο Γκέρινγκ έχει δύο αλλά πολύ μικρούς, ο Χίμλερ το ίδιο, αλλά ο καημένος ο Γκέμπελς δεν έχει καθόλου». Τώρα, ένα ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του Channel 4 με τίτλο «Το DNA του Χίτλερ: Το Αποτύπωμα ενός Δικτάτορα» αποκάλυψε ότι το τραγούδι δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι συμμαχικής προπαγάνδας, αλλά είχε τις ρίζες του στην πραγματικότητα - τουλάχιστον όσον αφορά στον δικτάτορα.

Μετά την ανάλυση του DNA του Χίτλερ, οι δημιουργοί του προγράμματος ανακάλυψαν ότι ο δικτάτορας έπασχε από σύνδρομο Kallmann, το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν χαμηλή τεστοστερόνη, ανώμαλη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και έλλειψη όσφρησης.

Ο Δρ Άλεξ Κέι, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ της Γερμανίας, λέει στο ντοκιμαντέρ: «Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει γιατί ο Χίτλερ ένιωθε τόσο άβολα με τις γυναίκες σε όλη του τη ζωή ή γιατί πιθανότατα δεν είχε ποτέ στενές σχέσεις με γυναίκες». «Αλλά τώρα που ξέρουμε ότι είχε σύνδρομο Kallmann, αυτή θα μπορούσε να είναι η απάντηση που ψάχναμε». Θα εξηγούσε επίσης γιατί ο Χίτλερ δεν κατάφερε να κάνει παιδιά με τη σύντροφό του Εύα Μπράουν, παρά την επιμονή του ότι οι Γερμανοί πρέπει να έχουν μεγάλες οικογένειες για να προωθήσουν την Άρια φυλή.

«Ο Χίτλερ σαφώς ήταν αντίθετος σε αυτό, καθώς δεν απέκτησε οικογένεια, δεν έκανε παιδιά και δεν παντρεύθηκε», λέει ο Δρ Κέι. «Καλλιεργεί αρκετά αποτελεσματικά την εικόνα ενός άνδρα αφοσιωμένου ολοκληρωτικά στην πατρίδα. Η ανακάλυψή μας υποδηλώνει έντονα ότι μπορεί να ήταν απλώς μια βολική κάλυψη για το σύνδρομο Kallmann που είχε»

Αν και είναι ένας από τους πιο μελετημένους ανθρώπους στην ιστορία, ο Χίτλερ παραμένει αινιγματική προσωπικότητα. Ολόκληρες βιβλιοθήκες έχουν γραφτεί για τη ζωή του, ως δικτάτορα που ξεκίνησε έναν παγκόσμιο πόλεμο και διέταξε τη γενοκτονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, αλλά η καταγωγή του παραμένει καλυμμένη με μυστήριο. Ήταν διαβόητα επιφυλακτικός σχετικά με την ιδιωτική του ζωή και ήθελε να κρατήσει το ιατρικό του ιστορικό μυστικό, ακόμη και μετά την αυτοκτονία του.

O Xίτλερ με την Εύα Μπράουν στην κατοικία του στις Βαυαρικές Άλπεις AP

Σε αρχειακό υλικό που καταγράφηκε μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ στο καταφύγιο του Βερολίνου, ο προσωπικός του υπηρέτης Χάιντς Λίνγκε - ο οποίος ήταν μάρτυρας των τελευταίων στιγμών του - είπε: «Ήμουν ο τελευταίος που τον αποχαιρέτησε και ο πρώτος, μετά την αυτοκτονία του, που μπήκε στο δωμάτιο του καταφυγίου». «Αυτοπυροβολήθηκε και η Εύα Μπράουν δηλητηριάστηκε. Μου έδωσε εντολή πέντε μέρες πριν να φέρω βενζίνη για να κάψω τα πτώματα. Τα κάψαμε στον κήπο.»

Η μακροβιότερη και πιο διαρκής σχέση του Χίτλερ ήταν με την Εύα Μπράουν (στη φωτογραφία), η οποία προσπάθησε δύο φορές να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια των 14 ετών που ήταν μαζί του. Το σώμα του Χίτλερ καταστράφηκε, ωστόσο, παρέμειναν υπολείμματα του αίματός του, πράγμα που σημαίνει ότι 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, μπορεί πλέον να αναλυθεί.

Ο άνθρωπος που άθελά του διατήρησε το DNA του Χίτλερ

Ο Αμερικανός Συνταγματάρχης Ρόσγουελ Ρόζενγκρεν, αξιωματικός πληροφοριών υπό τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμάχων, Στρατηγό Αϊζενχάουερ, ήταν ο άνθρωπος που άθελά του διατήρησε το DNA του Χίτλερ κόβοντας ένα κομμάτι υφάσματος από τον καναπέ του Χίτλερ ως ενθύμιο.

Αυτό συνέβη περίπου 40 χρόνια πριν ανακαλυφθεί ότι το DNA μπορούσε να προσδιοριστεί σε ποινικές υποθέσεις. Ο εγγονός του, Έρικ Ρόζενγκρεν, λέει στο ντοκιμαντέρ: «Όταν οι Συμμαχικές Δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, ήταν εκεί και, πιστεύω, θα ήταν στην πρώτη ομάδα Αμερικανών που μπήκαν στο καταφύγιο του Χίτλερ». «Δεν ξέρω πόσο καιρό μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ θα είχε γίνει αυτή η επίσκεψη. Τα πτώματα είχαν εξαφανιστεί, αλλά υπήρχε αίμα στον καναπέ. Ο παππούς μου έκοψε το δείγμα αίματος»

«Είναι ένα τόσο ισχυρό ενθύμιο. Για αυτόν, ήταν ένα πραγματικό σύμβολο του θανάτου του Χίτλερ στο τέλος του πολέμου». Η κηλίδα αίματος έχει πλέον αναλυθεί από μια ομάδα διεθνών ειδικών, με επικεφαλής την καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, την ιατροδικαστή που ανέλυσε τα λείψανα του Ριχάρδου Γ΄ όταν ανακαλύφθηκε σε ένα πάρκινγκ στο Λέστερ.

Έλεγξαν το DNA και ανέλυσαν την αλληλουχία του γονιδιώματος του Χίτλερ - ολόκληρη τη γενετική σύνθεση οποιουδήποτε οργανισμού, που περιλαμβάνει περίπου 3 δισεκατομμύρια γενετικές οδηγίες. «Είχαμε αυτές τις δελεαστικές ενδείξεις για τον Χίτλερ», λέει, «αλλά τώρα έχουμε κάποιες γενετικές πληροφορίες που το υποστηρίζουν αυτό. Το DNA μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ιστορικών μυστηρίων».

Πρώτον, κατέρριψαν τον μύθο ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή, μια φήμη που υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Ο Χίτλερ μάλιστα είχε δημοσιεύσει μια επίσημη εκδοχή της οικογενειακής του ιστορίας για να διαλύσει τις φήμες ότι η γιαγιά του, Μαρία Σίκλγκρουμπερ, είχε μείνει έγκυος ενώ εργαζόταν σε ένα εβραϊκό νοικοκυριό.

Και αυτό το οικογενειακό ιστορικό, λέει ο καθηγητής Κινγκ, ήταν σωστό, καθώς το DNA του Φύρερ δείχνει ότι δεν ήταν ούτε νόθος ούτε Εβραίος. «Το χρωμόσωμα Υ δείχνει ότι ο Χίτλερ είναι όντως Χίτλερ, αλλιώς δεν θα είχε αυτή την αντιστοιχία DNA με τον συγγενή αρσενικής γραμμής.» «Αν είχε εβραϊκή καταγωγή, αυτό το ταίριασμα δεν θα υπήρχε». Η ψυχολογική κατάσταση του Χίτλερ συζητείται επίσης έντονα, με ορισμένους ιστορικούς να πιστεύουν ότι ήταν επιρρεπής σε ψυχικές ασθένειες.

Έτσι, η ομάδα έστειλε τα αποτελέσματα του DNA του Χίτλερ σε μια κορυφαία παγκοσμίως ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Άαρχους στη Δανία για να αξιολογήσει την γενετική του προδιάθεση για ψυχιατρικές και νευροαναπτυξιακές παθήσεις.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι είχε υψηλότερες από τον μέσο όρο πιθανότητες να έχει ΔΕΠΥ και ανήκε στο 1% των ανθρώπων που κινδυνεύουν να εμφανίσουν αυτισμό, διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια, παθήσεις που είναι κληρονομικές. Η δεύτερη εξαδέρφη του, Αλοΐσια Φάιτ, πέρασε χρόνια έγκλειστη σε ψυχιατρική κλινική στη Βιέννη. Οι παραισθήσεις και η παραληρηματική της συμπεριφορά συχνά σήμαιναν ότι ήταν δεμένη σε ένα κρεβάτι.

«Μπορείτε να δείτε την κατανομή της βαθμολογίας για τη σχιζοφρένεια στον πληθυσμό και μπορείτε να δείτε ότι ο Χίτλερ βρίσκεται στο τέλος της κατανομής», λέει η καθηγήτρια Ντίτε Ντεμόντις, ψυχιατρική γενετίστρια στο Aarhus.«Έχει πολύ υψηλή... βαθμολογία για σχιζοφρένεια.» Η ανάλυση έδειξε ότι είχε επίσης υψηλή γενετική προδιάθεση για αντικοινωνική συμπεριφορά, έναν παράγοντα στη διάγνωση του εάν ένα άτομο είναι ψυχοπαθές ή όχι.

Ο συγγραφέας και ψυχίατρος καθηγητής Μάικλ Φιτζέραλντ λέει: «Νομίζω ότι έχουμε απόλυτο δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον όρο «εγκληματική αυτιστική ψυχοπάθεια» για να περιγράψουμε τον Χίτλερ. Τονίζει: πρώτον, την εγκληματικότητά του, δεύτερον, τον αυτισμό του και τρίτον, την ψυχοπάθειά του». «Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα. Ο Χίτλερ είναι ένας στο εκατομμύριο, ή ίσως ένας στο δισεκατομμύριο.»

Τέλος, η ομάδα ανέλυσε το DNA του Χίτλερ για σεξουαλικές ανωμαλίες. Ο δικτάτορας ένιωθε διαβόητα άβολα με τον εαυτό του, δεν ήθελε ποτέ να γδυθεί μπροστά σε κανέναν και δεν έδειξε κανένα σημάδι της υγιούς λίμπιντο που απολάμβαναν άλλοι Ναζί ηγέτες.

Η προβληματική του σχέση με τις γυναίκες

Ο θάνατός του φώτισε τις σχέσεις του με τις γυναίκες. Ένας ιστορικός έχει εκτιμήσει ότι, από τις επτά γυναίκες που είχαν ρομαντική σχέση με τον Χίτλερ, οι τρεις αυτοκτόνησαν και τουλάχιστον τρεις ακόμη το επιχείρησαν.

Η πρώτη του προβληματική σχέση περιγράφηκε στα απομνημονεύματα με τίτλο «Ο νεαρός Χίτλερ που γνώριζα» του φίλου του, Άουγκουστ Κούμπιτσεκ, που εκδόθηκαν το 1953, ο οποίος περιέγραψε πώς ο Χίτλερ είχε ερωτευτεί μια κοπέλα που ονομαζόταν Στέφανι όταν ήταν έφηβος. Ισχυρίστηκε ότι ο Χίτλερ φαντασιωνόταν την απαγωγή της πριν οι δυο τους πεθάνουν σε μια μελοδραματική συμφωνία θανάτου.

«Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που τον άκουσα να μιλάει σοβαρά για αυτοκτονία», είπε ο Κούμπιτσεκ. «Θα πηδούσε στον ποταμό Δούναβη και θα έδινε ένα τέλος. Αλλά η Στέφανι θα έπρεπε να πεθάνει μαζί του. Επέμενε σε αυτό».

H Eύα Μπραόυν το 1945 ASSOCIATED PRESS

Το 1929, όταν ο Χίτλερ ήταν 40 ετών, είχε μια δυσλειτουργική σχέση με την ετεροθαλή ανιψιά του, Γκέλι Ράουμπαλ, η οποία, στα 21 της, είχε τα μισά του χρόνια. «Ο Χίτλερ ήταν σαφώς ερωτευμένος, εμμονικός με την ετεροθαλή ανιψιά του, Γκέλι Ράουμπαλ, με τρόπο που δεν ήταν εμμονικός με καμία άλλη γυναίκα στη ζωή του πριν ή μετά», είπε ο Δρ Κέι.

Ζώντας σε ασφυκτική μυστικότητα στο διαμέρισμα του Ναζί ηγέτη στο Μόναχο, αυτοκτόνησε με το όπλο του το 1931. «Ο Χίτλερ ήταν σαφώς ερωτευμένος, εμμονικός με την ετεροθαλή ανιψιά του, Γκέλι Ράουμπαλ, με τρόπο που δεν ήταν εμμονικός με καμία άλλη γυναίκα στη ζωή του πριν ή μετά», λέει η Δρ Κέι. «Ένιωθε παγιδευμένη από την προσοχή του Χίτλερ. Ο Χίτλερ ήταν ελεγκτικός. Ο Χίτλερ ζήλευε».

Η μακροβιότερη και πιο διαρκής σχέση του Χίτλερ ήταν με την Εύα Μπράουν, η οποία προσπάθησε δύο φορές να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια των 14 ετών που ήταν μαζί του. Σύμφωνα με τον οικονόμο τους, Χέρμπερτ Ντέχρινγκ, και τη σύζυγό του Άννα, η οποία ήταν η μαγείρισσα, το ζευγάρι δεν κοιμόταν ποτέ μαζί. «Η γυναίκα μου ήταν πάντα πολύ περίεργη, όπως κι εγώ... και συχνά έπλενε τα ρούχα του Χίτλερ», είπε ο Ντέχρινγκ, ο οποίος ήταν ο διαχειριστής στο Berghof του Χίτλερ μεταξύ 1936 και 1953.

Και το πρώτο πράγμα που έκανε πάντα ήταν να ελέγχει αν είχε υπάρξει κάποια σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά δεν υπήρχαν ποτέ στοιχεία. «Η γυναίκα μου έλεγχε τα σεντόνια και δεν υπήρχαν σημάδια σεξουαλικής δραστηριότητας. Ποτέ.»

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ασυνήθιστη σεξουαλική συμπεριφορά του Χίτλερ θα μπορούσε κάλλιστα να εξηγηθεί από το σύνδρομο Kallmann. Ο καθηγητής Jorma Toppari, ειδικός στο Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας, λέει: «Το 10% των παιδιών με αυτό το είδος μετάλλαξης μπορεί να έχουν μικρό πέος, να πάσχουν απο μικροφαλλία. Ένα πολύ πιο κοινό χαρακτηριστικό θα ήταν ότι οι όρχεις δεν κατεβαίνουν κανονικά στο όσχεο».

Το σύνδρομο Κallman είναι μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ανοσμία και υπογοναδισμό - μειωμένη λειτουργία των αδένων που παράγουν ορμόνες. Ανωμαλίες στα διάφορα γονίδια μπορεί να προκαλέσουν ελάττωμα στον υποθάλαμο, που δημιουργεί μια ανεπάρκεια της ορμόνης γοναδοτροπίνης (GnRH). Αυτό με τη σειρά του προκαλεί αδυναμίες, στην FSH και LH. Το σύνδρομο Κάλμαν ονομάζεται επίσης υποθαλαμικός υπογοναδισμός, οικογενειακός υπογοναδισμός με ανοσμία, και υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός, αντανακλώντας το μηχανισμό της νόσου.

Oρισμένοι μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερημένη έναρξη της εφηβείας, η οποία οδηγεί σε φαινοτυπικά κανονικό πέος σε άνδρες με επακόλουθη ατροφία των όρχεων και απώλεια των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Σε αυτούς τους άνδρες παρουσιάζεται γενικά σεξουαλική δυσλειτουργία και χαμηλή λίμπιντο. Στις γυναίκες, η όψιμη έναρξη του συνδρόμου Κάλμαν μπορεί να οδηγήσει σε δευτεροπαθή αμηνόρροια.

«Αν γνώριζε το DNA του... θα είχε στείλει τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων»

Ο καθηγητής Brett Kahr, του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας Tavistock, συμφωνεί. «Όταν ήταν νεαρός άνδρας στον στρατό και... γδύθηκε μπροστά στους συναδέλφους του στρατιώτες, οι άλλοι άντρες τον κορόιδευαν και του έλεγαν, το πέος σου είναι μικρότερο από όλων των άλλων», είπε ο καθηγητής Kahr.

«Αυτό είναι δυνητικά πιο ψυχολογικά τραυματικό για ένα νεαρό αγόρι, έναν νεαρό άνδρα, από οτιδήποτε άλλο». Ακόμη και τα ίδια τα ιατρικά αρχεία του Χίτλερ, γραμμένα από τον προσωπικό γιατρό του Φύρερ, Δρ. Τέοντορ Μόρελ, υποδηλώνουν ότι ο Χίτλερ είχε σύνδρομο Κάλμαν.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 5ης Δεκεμβρίου 1931, ο Αδόλφος Χίτλερ, ηγέτης των Εθνικοσοσιαλιστών, χαιρετίζεται καθώς φεύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μόναχο AP

«Αυτή είναι μια καταχώρηση από το ημερολόγιο του Μόρελ», λέει ο Δρ Κέι. «Είναι 24 Ιανουαρίου. Και μπορούμε να δούμε εδώ 25 χιλιοστόγραμμα τεστοστερόνης που έχουν εγχυθεί. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έκανε τακτικά ενέσεις τεστοστερόνης στον Χίτλερ. Δυστυχώς, ο Μορέλ δεν εξηγεί ρητά στις σημειώσεις του γιατί δίνει τεστοστερόνη στον Χίτλερ, αλλά σίγουρα τη λάμβανε σε αρκετά τακτική βάση.»

Η μακρά λίστα παθήσεων του Χίτλερ ίσως εξηγεί γιατί ήταν τόσο μυστικοπαθής σχετικά με την υγεία του. Πίστευε ότι η ευγονική, η επιλεκτική αναπαραγωγή του πληθυσμού, θα εξασφάλιζε την αγνότητα της Άριας φυλής. Από τις πρώτες μέρες της θητείας του, ενέκρινε την αναγκαστική στείρωση ατόμων με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες και το 1939 υπέγραψε διάταγμα που ενέκρινε ένα κρατικά οργανωμένο πρόγραμμα ευθανασίας.

Δυστυχώς, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένας από τους πρώτους στη δική του λίστα. «Οι πολιτικές του Χίτλερ περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από την ευγονική», λέει ο καθηγητής Κινγκ. «Αν μπορούσε να εξετάσει το δικό του DNA [για να αποφασίσει] αν θα πήγαινε ή όχι στους θαλάμους αερίων, σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει τον εαυτό του».

