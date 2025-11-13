Δέκα χρόνια από τη νύχτα τρόμου στο Παρίσι - Η σφαγή του Μπατακλάν

Το μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι με 130 νεκρούς και περισσότερους από 350 τραυματίες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δέκα χρόνια από τη νύχτα τρόμου στο Παρίσι - Η σφαγή του Μπατακλάν

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 13ης Νοεμβρίου 2016, γυναίκες αγκαλιάζονται μπροστά από την αίθουσα συναυλιών Bataclan στο Παρίσι

AP/Thibault Camus
Τη νύχτα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2015, ένα σκηνικό τρόμου στήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα με μία σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων να εξαπολύονται στην καρδιά του Παρισιού με ενορχηστρωτή το Ισλαμικό Κράτος, αφήνοντας πίσω τους 130 νεκρούς και περισσότερους από 350 τραυματίες.

Εννέα ένοπλοι και βομβιστές αυτοκτονίας ήταν η ομάδα που ανέλαβε να αιματοκυλίσει το Παρίσι.

ΜΠΑΤΑΚΛΑΝ

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 13ης Νοεμβρίου 2015, γιατροί περιθάλπουν θύματα σε ένα εστιατόριο του Παρισιού, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015. Στις 13 Νοεμβρίου 2015, μια ομάδα εννέα μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, οπλισμένων με αυτόματα όπλα και γιλέκα με εκρηκτικά, άφησε πίσω τους νεκρούς και τραυματίες στο εθνικό στάδιο, σε μπαρ και εστιατόρια του Παρισιού και στην αίθουσα συναυλιών Bataclan. Σχεδόν όλοι οι επιτιθέμενοι ήταν από τη Γαλλία ή το Βέλγιο, όπως και το 10ο μέλος της ομάδας - το μόνο που είναι ακόμα ζωντανό.

AP/Thibault Camus

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 9:20 μ.μ. το βράδυ, όταν ένας καμικάζι αυτοκτονίας ζωσμένος με εκρηκτικά προσπάθησε να εισέλθει στο Stade de France, όπου 80.000 θεατές παρακολουθούσαν φιλικό αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, παρουσία και του τότε προέδρου Φρανσουά Ολάντ.

Ο δράστης εντοπίστηκε στον έλεγχο στις εισόδους. Οπισθοχώρησε και ανατινάχθηκε, σκοτώνοντας και έναν περαστικό. Ο αγώνας συνεχίστηκε, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή...

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 9.25 μ.μ., μια ομάδα σκοπευτών εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων σε δημοφιλή μπαρ και εστιατόρια στο 10ο και 11ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Ο πρώτος στόχος ήταν το Le Carillon, με θαμώνες και περαστικούς αρχικά να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, πιστεύοντας ότι πρόκειται για πυροτεχνήματα πριν συνειδητοποιήσουν ότι δέχονταν πυρά από ημιαυτόματα τουφέκια.

ΜΠΑΤΑΚΛΑΝ

Οι άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 μπροστά από την είσοδο της αίθουσας συναυλιών Bataclan μετά από τελετή για την έκτη επέτειο των επιθέσεων στο Παρίσι, στις οποίες σκοτώθηκαν 130 άτομα, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

AP/Christophe Ena

Στη συνέχεια, οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στο Le Petit Cambodge, ένα εστιατόριο της Καμπότζης, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 12.

Στις 9:30 μ.μ., ένας δεύτερος βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε το γιλέκο του σε άλλη είσοδο του Stade de France, χωρίς να προκαλέσει επιπλέον θύματα. Μέσα στο γήπεδο το παιχνίδι συνεχίστηκε, αλλά ο Ολάντ είχε ήδη απομακρυνθεί καθώς πλόν ήταν σαφές πώς ήταν σε εξέλιξη συντονισμένη τρομοκρατική επίθεση.

Άλλη ομάδα τρομοκρατών άνοιξαν πυρ στις εγκαταστάσεις της rue de la Fontaine au Roi στις 9:32 μ.μ. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν στο ιταλικό εστιατόριο La Casa Nostra, στο Café Bonne Bière και σε ένα πλυντήριο.

Οι σκοπευτές συνέχισαν τη θανατηφόρα πορεία τους, επιτιθέμενοι στο La Belle Équipe, ένα δημοφιλές εστιατόριο στη rue de Charonne στις 9:36 μ.μ. Η βεράντα ήταν γεμάτη με θαμώνες και οι επιτιθέμενοι πυροβόλησαν στο πλήθος, σκοτώνοντας 19 ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους εννέα.

Λίγα τετράγωνα από το La Belle Équipe, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε το γιλέκο του έξω από το καφέ Comptoir Voltaire στις 9:40 μ.μ., τραυματίζοντας ένα άτομο.

Η σφαγή του Μπατακλάν

Sept 11 Europe

Μια γυναίκα απομακρύνεται από την αίθουσα συναυλιών Bataclan μετά από πυροβολισμούς στο Παρίσι. Στα 20 χρόνια που έχουν περάσει από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας συνδυασμός εγχώριων εξτρεμιστών, γεωγραφικών συνθηκών και αδυναμιών στις αντιτρομοκρατικές στρατηγικές έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε πρωταρχικό στόχο για τους τζιχαντιστές που επιδιώκουν να βλάψουν τη Δύση

AP/Thibault Camus

Την ίδια ώρα, η πιο θανατηφόρα επίθεση της νύχτας λάμβανε χώρα στο Bataclan, ένα ιστορικό θέατρο και αίθουσα συναυλιών. Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Eagles of Death Metal έπαιζε σε ένα κατάμεστο κοινό 1.500 ατόμων όταν τρεις επιτιθέμενοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του κοινού. Επικράτησε πανικός, άνθρωποι έτρεχαν να ξεφύγουν, άλλοι κρύφτηκαν ή προσποιήθηκαν τους νεκρούς.

Οι άνδρες πυροβόλησαν με τουφέκια τύπου Καλάσνικοφ στο πλήθος. 92 άνθρωποι πέθαναν ενώ περισσότεροι από 90 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας από τους ένοπλους φώναξε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ένας μάρτυρας άκουσε έναν επιτιθέμενο να κατηγορεί τον Πρόεδρο Ολάντ για παρέμβαση στη Συρία. Ήταν η πρώτη σαφής απόδειξη ότι το Παρίσι δεχόταν ξανά επίθεση από ισλαμιστές.

Οι επιτιθέμενοι κατέλαβαν το Μπατακλάν για περισσότερες από δύο ώρες, κρατώντας ομήρους και σκοτώνοντας αδιακρίτως. Οι επίλεκτες δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο σημείο στις 00:20. Μέσα σε δύο λεπτά, όλοι οι ένοπλοι ήταν νεκροί. Δύο από αυτούς ανατινάχτηκαν. Ο τρίτος πυροβολήθηκε από την αστυνομία και η εκρηκτική ζώνη του πυροδοτήθηκε αυθόρμητα.

Καθώς η πολιορκία στο Bataclan εκτυλισσόταν, οι 80.000 οπαδοί στο Stade de France συνειδητοποιούσαν όλο και περισσότερο τη φρίκη που εκτυλίσσονταν έξω. Σειρήνες και ελικόπτερα της αστυνομίας ακούγονταν από μακριά και στις 9:53 μ.μ. ένας τρίτος βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε το γιλέκο του κοντά σε ένα εστιατόριο McDonald's σε μικρή απόσταση από το στάδιο.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν να επιτρέψουν στον αγώνα να συνεχιστεί για να αποθαρρύνουν τον μαζικό πανικό και οι οπαδοί δεν επιτρεπόταν να φύγουν μέχρι να είναι ασφαλές να το κάνουν. Μέχρι τότε πλημμύρισαν τον αγωνιστικό χώρο.

ΜΠΑΤΑΚΛΑΝ

ΑΡΧΕΙΟ - Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 13ης Νοεμβρίου 2015, θεατές εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Stade de France μετά τον διεθνή φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, στο Saint Denis, έξω από το Παρίσι. Στις 13 Νοεμβρίου 2015, μια ομάδα εννέα μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, οπλισμένων με αυτόματα όπλα και γιλέκα με εκρηκτικά, άφησε πίσω τους νεκρούς και τραυματίες στο εθνικό στάδιο, σε μπαρ και εστιατόρια του Παρισιού και στην αίθουσα συναυλιών Bataclan

AP/Michel Euler

Η απάντηση και οι συνέπειες

Ο Ολάντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για όλη τη Γαλλία. Επτά από τους εννέα τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στις επιθέσεις βρέθηκαν νεκροί. Στις 14 Νοεμβρίου, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι αντιπροσώπευαν «την πρώτη της καταιγίδας». Ο Ολάντ απάντησε αποκαλώντας τις επιθέσεις «πράξη πολέμου» και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εκατοντάδες επιδρομές σε όλη τη Γαλλία τις επόμενες ημέρες. Στις 15 Νοεμβρίου, γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν μια σειρά αντιποίνων εναντίον της de facto πρωτεύουσας του Ισλαμικού Κράτους, Al-Raqqah της Συρίας, σηματοδοτώντας την αρχή μιας δραματικής κλιμάκωσης της γαλλικής στρατιωτικής επέμβασης στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

ΜΠΑΤΑΚΛΑΝ

Αστυνομικοί που διεξάγουν έρευνα επιθεωρούν το άψυχο σώμα ενός θύματος πυροβολισμού έξω από την αίθουσα συναυλιών Bataclan στο Παρίσι, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

AP/Kamil Zihnioglu

Η προσοχή επικεντρώθηκε στο Βέλγιο, όπου ο φερόμενος ως εγκέφαλος της συνωμοσίας, Αμπντελχαμίντ Αμπααούντ, είχε εκτεταμένους δεσμούς. Ο Αμπααούντ παρέμεινε ελεύθερος μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, όταν σκοτώθηκε σε επιδρομή στο Σεν Ντενί μαζί με τον ξάδερφό του και έναν τρίτο επιτιθέμενο.

Ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο οποίος είχε νοικιάσει πολλά από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι επιτιθέμενοι, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2016 μετά από τέσσερις μήνες ως φυγάς. Σε μια δίκη που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 - τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας - ο Αμπντεσλάμ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής, την πιο σκληρή ποινή στο γαλλικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Οι υπόλοιποι 19 κατηγορούμενοι που βοήθησαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης έλαβαν ποινές που κυμαίνονταν από δύο χρόνια έως ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής.

