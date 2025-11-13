Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: Διέρρευσε αμμωνία από βυτιοφόρο

Συναγερμός σήμανε σε μια μικρή πόλη της Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν διέρρευσε αμμωνία στην ατμόσφαιρα από ένα βυτιοφόρο όχημα, το οποίο βρισκόταν στο πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν τα σπίτια τους και οδηγώντας δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η διαρροή αμμωνίας συνέβη λίγο πριν τις 22.00 (τοπική ώρα) την Τετάρτη. Οι κάτοικοι της περιοχής παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της πόλης Weatherford σε συνέντευξη Τύπου. Οι περισσότεροι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά ορισμένοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Άντζελο Ορεφίτσε.

Τουλάχιστον 500 έως 600 άτομα βρίσκονται σε καταφύγιο για να αποφύγουν το τοξικό αέριο, αλλά σε άλλους δόθηκε η οδηγία να παραμείνουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με τις Αρχές. Αρκετά γηροκομεία εκκενώθηκαν και τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά για την ημέρα, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο οδηγός του φορτηγού, που βρισκόταν στο πάρκινγκ, έκανε μια στάση στην πόλη για να ξεκουραστεί πριν συνεχίσει το ταξίδι του, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι ο καθαρισμός της διαρροής θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

«Έχουμε αραιώσει αρκετά από τα υλικά που διαχύθηκαν και συνεργαζόμαστε με τις περιβαλλοντικές Αρχές», είπε. «Η ποιότητα του αέρα στην περιοχή παρακολουθείται και το βυτιοφόρο έχει σταματήσει να εκπέμπει αέρια», κατέληξε.

Προς το παρόν, η αιτία της διαρροής φαίνεται να είναι μια μηχανική βλάβη σε μια βαλβίδα ή ένα ελαττωματικό στεγανοποιητικό, δήλωσε ο Ορεφίτσε.

Η εταιρεία διανομής βιομηχανικών αερίων Airgas, στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές για την αντιμετώπιση της διαρροής χημικών ουσιών.

«Η αμμωνία απαιτεί προσεκτικό χειρισμό και διαχείριση», ανέφερε η εταιρεία με έδρα το Radnor της Πενσυλβανίας, προτρέποντας τους κατοίκους του Weatherford να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Το Weatherford έχει περίπου 12.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 113 χιλιόμετρα δυτικά της Οκλαχόμα Σίτι.