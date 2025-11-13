Συνεχίζεται η στρατιωτική προσέγγιση Ελλάδας Ισραήλ: Κοινές ναυτικές ασκήσεις νοτίως της Κρήτης

Κοινά Ελληνο-ισραηλινά γυμνάσια που έλαβαν χώρα αυτή την εβδομάδα σε «ελληνικά χωρικά ύδατα», ανακοίνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Μια αποστροφή η οποία αποκτά την δική της «ιδιαίτερη σημασία» στήριξης της χώρας μας έναντι της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, ειδικά αφού σύμφωνα με πληροφορίες - που όμως δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως - η άσκηση έλαβε χώρα νότια της Κρήτης. Στην περιοχή δηλαδή που η Άγκυρα αμφισβητεί με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η άσκηση αυτή έγινε λίγες μόλις ημέρες μετά την κοινή ελληνο-ισραηλινή αεροπορική άσκηση ανεφοδιασμού, που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της ισραηλινής πλευράς, συμμετείχε μεγάλος αριθμός πλοίων και σκαφών και κατά την άσκηση έλαβαν χώρα πολλαπλά σενάρια θαλασσίων απειλών.

????? The Israeli Navy and Hellenic Navy conducted a joint exercise this week in Greek sovereign waters, practicing multiple maritime threat scenarios with a large number of ships and vessels.



The exercise successfully enhanced professional and operational capabilities and… pic.twitter.com/UVqddoETA5 — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2025

Όπως τονίζεται στη σχετική ανάρτηση «Η άσκηση ενίσχυσε με επιτυχία τις επαγγελματικές και επιχειρησιακές ικανότητες και την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων».

Message to Turkey



Israeli Prime Minister’s Office: Under the direction of Prime Minister Netanyahu, Acting National Security Advisor Gil Reich and the PM Military Secretary, Major General Roman Gofman, held meetings in Athens with their Greek counterparts to discuss political… — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 12, 2025

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψη από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι υπό την καθοδήγηση του, ο υπηρεσιακός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Γκιλ Ράιχ και ο στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού, υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν, είχαν συναντήσεις στην Αθήνα με τους Έλληνες ομολόγους τους για να συζητήσουν πολιτικά και περιφερειακά ζητήματα.

Διαβάστε επίσης