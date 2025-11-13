Στην Αθήνα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Νετανιάχου για συναντήσεις με ομολόγους τους

Στην Αθήνα βρίσκονταν χθες υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ισραήλ, πραγματοποιώντας συναντήσεις με ομολόγους τους.

Όπως αναφέρει ανάρτηση στον λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ, κατόπιν οδηγιών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατιωτικός του γραμματέας, υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν, και ο ασκών καθήκοντα διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Γκιλ Ράιχ, πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης συναντήσεις στην Αθήνα με τους Έλληνες ομολόγους τους.

Οι επαφές επικεντρώθηκαν σε διπλωματικά και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

