Ο MrBeast άνοιξε προσωρινό πάρκο αναψυχής στη Σαουδική Αραβία

O MrBeast, o δημοφιλέστερος YouTuber του πλανήτη με περισσότερους από 450 εκατομμύρια συνδρομητές, εγκαινίασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία ένα «προσωρινό» πάρκο αναψυχής, εμπνευσμένο από τα επιτυχημένα βίντεό του, μια νέα ένδειξη του «ανοίγματος» του βασιλείου στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Το πάρκο «Beast Land», όπως ονομάζεται, θα υποδεχθεί το κοινό μεταξύ 13ης Νοεμβρίου και 27ης Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του «Riyadh Season», ενός μεγάλου ετήσιου φεστιβάλ που πραγματοποιείται για την προώθηση της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ως τουριστικού προορισμού.

«Η πλειονότητα του κοινού μας βρίσκεται πέραν της Βόρειας Αμερικής, με μια μεγάλη συγκέντρωση των θεατών στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο MrBeast, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τζίμι Στίβεν Ντόναλντσον, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑFP) από το Ριάντ.

«Είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει ποτέ, ανυπομονώ να μπορέσετε να ζήσετε αυτήν την εμπειρία», δήλωσε ο influencer σε βίντεο που γυρίστηκε στην είσοδο του πάρκου. Πίσω του, δεσπόζει ένα τεράστιο μπλε κεφάλι γάτας με μωβ κεραυνούς, το οποίο θυμίζει το διάσημο λογότυπό του.

Με ποσοστό άνω του 75% των πολιτών της Σαουδικής Αραβίας να είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, η χώρα ξεχωρίζει για την «ψηφιακή» νεολαία της.

Η περιουσία του MrBeast ανέρχεται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια

Ο 27χρονος MrBeast έχτισε μια πραγματική ψηφιακή αυτοκρατορία μέσω της εταιρείας του «Beast Industries».

Το 2023, το περιοδικό Time τον κατονόμασε μεταξύ των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στον κόσμο, ενώ σύμφωνα με το Forbes, ο Τζίμι Ντόναλντσον διαθέτει μια περιουσία που υπολογίζεται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Σαουδική Αραβία πολλαπλασίασε τα τελευταία χρόνια τις συνεργασίες με διάσημα ονόματα, από τον Γουιλ Σμιθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Τζένιφερ Λόπεζ.