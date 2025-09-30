Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

Ο MrBeast, ο δημοφιλέστερος YouTuber στον κόσμο, υπερασπίστηκε το τελευταίο του βίντεο-πρόκληση με τίτλο «Would You Risk Dying for $500,000» («Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για 500.000 δολάρια;»), στο οποίο ένας επαγγελματίας κασκαντέρ δραπετεύει από ένα φλεγόμενο κτήριο ενώ μαζεύει σακούλες με χρήματα.

Το εντυπωσιακό θέαμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο υποστήριξαν ότι ήταν επικίνδυνα ανεύθυνο και θα μπορούσε να ωθήσει θεατές να επιχειρήσουν να το μιμηθούν.

Απαντώντας στην κριτική, ο MrBeast -κατά κόσμον Τζίμι Ντόναλντσον- δήλωσε: «Παίρνω την ασφάλεια πιο σοβαρά απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε».

Ο Ντόναλντσον διαθέτει πάνω από 440 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και θεωρείται ο πιο ακριβοπληρωμένος δημιουργός της πλατφόρμας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως η αλυσίδα fast food MrBeast Burger και το τηλεπαιχνίδι Beast Games που προβάλλεται στο Amazon.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε το Σάββατο, έχει ήδη ξεπεράσει τα 51 εκατομμύρια προβολές. Σε αυτό, ο διαγωνιζόμενος Έρικ αντιμετωπίζει επτά «παγίδες θανάτου», όπως εκτόξευση από κανόνι μέσα σε φωτιά, «επιβίωση» από εκρήξεις μεγάλης ισχύος, αλλά και απόδραση από μια μακέτα μικρού σπιτιού που φλέγεται.

Οι εντυπωσιακές αλλά σκηνοθετημένες σκηνές προκάλεσαν κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να τις χαρακτηρίζουν «δυστοπικές» και «εξευτελιστικές». Ωστόσο, υπήρξαν και φωνές που επισήμαναν ότι ο Έρικ πιθανότατα δεν βρισκόταν ποτέ σε πραγματικό κίνδυνο, με κάποιους να μιλούν απλώς για «διαφημιστικό κόλπο».

Τελικά, ο Έρικ ολοκλήρωσε τις δοκιμασίες συγκεντρώνοντας 350.000 δολάρια.

Απαντώντας στην κατακραυγή, ο MrBeast ανέφερε: «Το βίντεο έγινε τεράστιο. Αν αναρωτιέστε, προφανώς είχαμε εξαερισμό για τον καπνό και διακόπτη ασφαλείας για να σβήσουν οι φωτιές. Επαγγελματίες είχαν κάνει εκτενείς δοκιμές και ο άνθρωπος στο βίντεο, όπως τονίστηκε, είναι επαγγελματίας κασκαντέρ. Παίρνω την ασφάλεια πιο σοβαρά απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε», έγραψε στη πλατφόρμα Χ τη Δευτέρα.

Σχόλιο που έχει καρφιτσωθεί στο αρχικό βίντεο στο YouTube προσθέτει: «Είχαμε επίσης ομάδα πυροτεχνουργών που έλεγχε τις φωτιές και πολλαπλά συστήματα πυρόσβεσης για κάθε δοκιμασία, ώστε να μπορούμε ουσιαστικά να σβήσουμε τη φωτιά αν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα. Όμως ο υπεύθυνος κασκαντέρ έκανε εξαιρετική δουλειά όπως πάντα και κανένα από αυτά τα συστήματα δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί. Απλώς θέλαμε να είμαστε διαφανείς, αφού είδαμε ανησυχίες!».

Ως ένας από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου παγκοσμίως, ο MrBeast έχει επενδύσει και σε άλλα εγχειρήματα. Πέρυσι παρουσίασε τη σειρά Beast Games στο Amazon, όπου 1.000 άτομα διαγωνίστηκαν σε σειρά δοκιμασιών αποκλεισμού για το χρηματικό έπαθλο των 5 εκατ. δολαρίων.

Όπως μεταδίδει το BBC, η σειρά δέχθηκε μηνύσεις, με κάποιους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι τους «εκμεταλλεύτηκαν» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων - ισχυρισμοί που ο MrBeast απέρριψε ως «υπερβολικούς».

Τον Μάιο, η μεξικανική κυβέρνηση τον κατηγόρησε για «εκμετάλλευση» των πυραμίδων των Μάγια σε ένα βίντεό του, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη, όταν θαυμαστές του βίωσαν «φρικτή» εμπειρία σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας που έφερε το όνομά του.