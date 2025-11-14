Οκλαχόμα: Χάρη σε μελλοθάνατο, λίγες ώρες πριν εκτελεστεί

Η οικογένεια του νεκρού τάχθηκε κατά της εκτέλεσης του 46χρονου 

Newsbomb

Οκλαχόμα: Χάρη σε μελλοθάνατο, λίγες ώρες πριν εκτελεστεί

Tremane Wood, καταδικασμένος για φόνο στην Οκλαχόμα το 2001. Φωτογραφία που παραχωρήθηκε από το Τμήμα Σωφρονισμού της Οκλαχόμα στις 9 Φεβρουαρίου 2023

Oklahoma Department of Corrections
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ισόνια κάθειρξη μετατράπηκε η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί σε έναν 46χρονο, με τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, να χορηγεί χάρη, λίγες ώρες πριν από την εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, που ήταν προγραμματισμένη για χθες Πέμπτη.

Ο Τρέμεϊν Γουντ καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο του αγρότη Ρόνι Γουίπφ κατά τη διάρκεια ληστείας. Η οικογένεια του θύματος δήλωσε σε επιτροπή αποφυλάκισης ότι αντιτίθεται στην εκτέλεση του Γουντ.

Λίγες ώρες αφότου γλίτωσε την εκτέλεση, ο Γουντ βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αργότερα ανέφερε ότι ένιωθε ξανά καλά.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διαπίστωσαν ότι το περιστατικό συνέβη λόγω αφυδάτωσης και στρες. Ο Γουντ φέρεται να είπε ότι δεν είχε φάει ή πιει τίποτα από το βράδυ της Τετάρτης, όταν και έφαγε αυτό που τότε πιστεύεται ότι ήταν το τελευταίο του γεύμα.

Ανακοινώνοντας την απονομή χάριτος, ο Στιτ δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή εξέταση των γεγονότων και προσευχή, επέλεξα να αποδεχτώ τη σύσταση του Συμβουλίου Χάριτος και Απαλλαγής υπό Όρους να μετατραπεί η ποινή του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Στιτ χορηγεί χάρη σε κρατούμενο που βρίσκεται σε πτέρυγα μελλοθανάτων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019.

Οι δικηγόροι του Γουντ παραδέχτηκαν ότι συμμετείχε στην αποτυχημένη ληστεία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2001, αλλά αρνήθηκαν ότι μαχαίρωσε τον Γουίπφ σε ένα μοτέλ στην Οκλαχόμα Σίτι. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ζτζέιτον Γουντ, δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία και πέθανε στη φυλακή το 2019.

«Αυτή η ενέργεια αντικατοπτρίζει την ίδια τιμωρία που έλαβε ο αδελφός του για τη δολοφονία ενός αθώου νεαρού άνδρα και διασφαλίζει μια αυστηρή τιμωρία που κρατά έναν βίαιο παραβάτη μακριά από τους δρόμους για πάντα», πρόσθεσε ο Stitt σε ανακοίνωσή του.

Η δικηγόρος του Γουντ, Αμάντα Μπας Κάστρο-Άλβες, χαιρέτισε την απόφαση για χάρη, που τιμά όπως είπε και την οικογένεια του θύματος.

Υποστηρίζουν ότι η δίκη του Γουντ ήταν άδικη και κατηγορούν τον τότε δικηγόρο του, Τζον Μπάρι Άλμπερτ, ότι παρείχε αναποτελεσματική υπεράσπιση επειδή ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της δίκης. Το 2006, το Ανώτατο Δικαστήριο της Οκλαχόμα ανέστειλε για λίγο την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Άλμπερτ για κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το συμβούλιο αποφυλάκισης της πολιτείας ψήφισε με 3-2 υπέρ της επιείκειας αντί της εκτέλεσης. Η οικογένεια του θύματος και ο φίλος του Άρνολντ Κλάινσασερ, ο οποίος επέζησε της ληστείας, συμφώνησαν με τη σύσταση.

ντίθετη ωστόσο ήταν η άποψη του Γενικού Εσιαγγελέα της Οκλαχόμα, Τζέντνερ Ντράμοντ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απονομή χάριτος.

Η Οκλαχόμα έχει πραγματοποιήσει δύο εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος, έναντι 4 το 2024.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37WHAT THE FACT

Αυτό το υλικό «καίει» το διαμάντι: Νέο ρεκόρ στην αγώγιμότητα

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εγκληματική οργάνωση με λεία 1,3 εκατ. ευρώ και πρόσχημα επενδύσεις σε καζίνο - Εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» - To modus operandi των δραστών

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μαδούρο σε Τραμπ: Μην ξεκινήσεις έναν «αιώνιο πόλεμο» όπως στο Αφγανιστάν

15:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ο Μητσοτάκης και οι συνεργοί του φοβούνται τη συμβολή του βιβλίου στο μέλλον

15:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πωλείται όπως είναι... σκελετωμένο»: Ένας από τους τελευταίους Δεινόσαυρους βγαίνει στο σφυρί για 6 εκατ. ευρώ

15:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιατί ένας άντρας μπορεί να «πλαντάξει» για την Ομάδα του και όχι για μια Γυναίκα

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρωδία στην Euroleague - Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου και ήταν μόνος του - Η αντίδρασή του

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Χάρη σε μελλοθάνατο, λίγες ώρες πριν εκτελεστεί

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 3 προσαγωγές - Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

14:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διεθνής αναγνώριση της ηγετικής θέσης του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαρρήκτες εμβολίζουν μηχανές της ΔΙΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

14:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψηφιακό σχολείο: Τα σύγχρονα εργαλεία μπαίνουν στην εκπαίδευση - Πώς θα γίνει η μετάβαση

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να εκπαιδεύσει 3.000 Παλαιστινίους αστυνομικούς

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός έξω από το λιμάνι Καραβέ

14:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Ξεκινά η νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Metron Analysis: Διάχυτη η απαισιοδοξία στους κάτω των 45 ετών - Το 76% θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρο η αστυνομικός για θανατηφόρα έκθεση - Τι υποστήριξε

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Στους 15 οι νεκροί από πυρκαγιά σε γηροκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 3 προσαγωγές - Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Βουλή για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαρρήκτες εμβολίζουν μηχανές της ΔΙΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

13:38ΕΘΝΙΚΑ

Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρο η αστυνομικός για θανατηφόρα έκθεση - Τι υποστήριξε

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αίσιος Οιωνός 2025»: Η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones στην Αλεξανδρούπολη

15:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ο Μητσοτάκης και οι συνεργοί του φοβούνται τη συμβολή του βιβλίου στο μέλλον

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν - Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ