Οκλαχόμα: Χάρη σε μελλοθάνατο, λίγες ώρες πριν εκτελεστεί

Tremane Wood, καταδικασμένος για φόνο στην Οκλαχόμα το 2001. Φωτογραφία που παραχωρήθηκε από το Τμήμα Σωφρονισμού της Οκλαχόμα στις 9 Φεβρουαρίου 2023

Σε ισόνια κάθειρξη μετατράπηκε η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί σε έναν 46χρονο, με τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, να χορηγεί χάρη, λίγες ώρες πριν από την εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, που ήταν προγραμματισμένη για χθες Πέμπτη.

Ο Τρέμεϊν Γουντ καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο του αγρότη Ρόνι Γουίπφ κατά τη διάρκεια ληστείας. Η οικογένεια του θύματος δήλωσε σε επιτροπή αποφυλάκισης ότι αντιτίθεται στην εκτέλεση του Γουντ.

Λίγες ώρες αφότου γλίτωσε την εκτέλεση, ο Γουντ βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αργότερα ανέφερε ότι ένιωθε ξανά καλά.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διαπίστωσαν ότι το περιστατικό συνέβη λόγω αφυδάτωσης και στρες. Ο Γουντ φέρεται να είπε ότι δεν είχε φάει ή πιει τίποτα από το βράδυ της Τετάρτης, όταν και έφαγε αυτό που τότε πιστεύεται ότι ήταν το τελευταίο του γεύμα.

Ανακοινώνοντας την απονομή χάριτος, ο Στιτ δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή εξέταση των γεγονότων και προσευχή, επέλεξα να αποδεχτώ τη σύσταση του Συμβουλίου Χάριτος και Απαλλαγής υπό Όρους να μετατραπεί η ποινή του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Στιτ χορηγεί χάρη σε κρατούμενο που βρίσκεται σε πτέρυγα μελλοθανάτων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019.

Οι δικηγόροι του Γουντ παραδέχτηκαν ότι συμμετείχε στην αποτυχημένη ληστεία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2001, αλλά αρνήθηκαν ότι μαχαίρωσε τον Γουίπφ σε ένα μοτέλ στην Οκλαχόμα Σίτι. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ζτζέιτον Γουντ, δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία και πέθανε στη φυλακή το 2019.

«Αυτή η ενέργεια αντικατοπτρίζει την ίδια τιμωρία που έλαβε ο αδελφός του για τη δολοφονία ενός αθώου νεαρού άνδρα και διασφαλίζει μια αυστηρή τιμωρία που κρατά έναν βίαιο παραβάτη μακριά από τους δρόμους για πάντα», πρόσθεσε ο Stitt σε ανακοίνωσή του.

Η δικηγόρος του Γουντ, Αμάντα Μπας Κάστρο-Άλβες, χαιρέτισε την απόφαση για χάρη, που τιμά όπως είπε και την οικογένεια του θύματος.

Υποστηρίζουν ότι η δίκη του Γουντ ήταν άδικη και κατηγορούν τον τότε δικηγόρο του, Τζον Μπάρι Άλμπερτ, ότι παρείχε αναποτελεσματική υπεράσπιση επειδή ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της δίκης. Το 2006, το Ανώτατο Δικαστήριο της Οκλαχόμα ανέστειλε για λίγο την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Άλμπερτ για κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το συμβούλιο αποφυλάκισης της πολιτείας ψήφισε με 3-2 υπέρ της επιείκειας αντί της εκτέλεσης. Η οικογένεια του θύματος και ο φίλος του Άρνολντ Κλάινσασερ, ο οποίος επέζησε της ληστείας, συμφώνησαν με τη σύσταση.

ντίθετη ωστόσο ήταν η άποψη του Γενικού Εσιαγγελέα της Οκλαχόμα, Τζέντνερ Ντράμοντ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απονομή χάριτος.

Η Οκλαχόμα έχει πραγματοποιήσει δύο εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος, έναντι 4 το 2024.