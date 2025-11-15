Αργεντινή: Κάρφωσαν κλειδί στο μέτωπο ενός πατέρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα κοριτσιών Κ16 – Δείτε βίντεο

Τις τελευταίες ώρες, ένα σοκαριστικό συμβάν συγκλονίζει την Αργεντινή, με έναν μπαμπά να πηγαίνει στο γήπεδο ώστε να παρακολουθήσει αγώνα της κόρης του και να καταλήγει θύμα βάναυσης επίθεσης.

Ο Τζόναθαν «Κόρτο» Σμιθ, 35 ετών, επίσης ποδοσφαιριστής (αγωνίζεται στη General Lamadrid, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας), πήγε να δει διά ζώσης την κόρη του, αλλά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ένα κλειδί σφηνωμένο στο κεφάλι του.

Όλα άρχισαν όταν «ξέσπασε» βίαια συμπλοκή μεταξύ γονεών και παικτριών που οδήγησε σε άγρια αντιπαράθεση, με τις αστυνομικές Αρχές που έσπευσαν γρήγορα στο σημείο για να επιβάλλουν την τάξη, να αναφέρουν πως βρήκαν τον Σμιθ «με μία βαθια πληγή στο πρόσωπο, η οποία προκλήθηκε από κλειδί αυτοκινήτου που καρφώθηκε στο μέτωπο».

? #Violencia en un partido de #futbolamateur en #Berazategui: le clavaron la llave de auto en la cabeza a Jonathan “Corto” Smith



? El exjugador y capitán de la Asociación Deportiva Berazategui dirigía el fútbol femenino del Club Estrella de Plátanos y fue atacado por un… pic.twitter.com/9rdhC5ZyFc — El Bonaerense (@elbonanews) November 14, 2025

Πέρα από τον Σμιθ, υπέστη χτυπήματα και η κόρη του και διεκομίσθη κι εκείνη στο νοσοκομείο, με τον άνδρα να υποβάλλεται αμέσως σε χειρουργική επέμβαση λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι το κλειδί δεν επηρέασε τις φλέβες ή τις αρτηρίες και ενημέρωσαν πως ο παίκτης θα παραμείνει υπό κλινική παρακολούθηση.

Όλα αυτά την ώρα που ο δράστης, ο Γκαστόν Ομάρ Άλβαρεζ, 40 ετών, παρέμεινε στο σημείο απαιτώντας να τού… επιστρέψουν το κλειδί του αυτοκινήτου του (το όχημα κατασχέθηκε επίσης), αγνοώντας την παρουσία της αστυνομίας και τη σοβαρότητα της κατάστασης.