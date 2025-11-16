Βραζιλία: Χιλιάδες στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου άγαλματος της Παναγίας στον κόσμο

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στο Κράτο της Σεαρά για τα εγκαίνια του νέου αγάλματος της Παναγίας, ύψους 54 μέτρων.

Βραζιλία: Χιλιάδες στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου άγαλματος της Παναγίας στον κόσμο
Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο Κράτο, στη Σεαρά της Βραζιλίας, για να παρακολουθήσουν τα επίσημα εγκαίνια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στον κόσμο. Το εντυπωσιακό έργο, αφιερωμένο στη «Nuestra Señora de Fátima», φτάνει τα 54 μέτρα και ξεπερνά ακόμη και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, που έχει ύψος 38 μέτρων. Το νέο άγαλμα της Παναγίας γίνεται έτσι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θρησκευτικά ορόσημα στη χώρα.

Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα στο σημείο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν τη μεγάλη τελετή. Η εκδήλωση περιλάμβανε ειδική λειτουργία μπροστά στη γιγαντιαία μορφή, την πρώτη επίσημη ευλογία του μνημείου και συναυλίες καλλιτεχνών της χριστιανικής μουσικής που συνόδευσαν τον εορτασμό.

Η τελετή εγκαινίων

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το νέο άγαλμα της Παναγίας αναμένεται να εξελιχθεί σε κεντρικό τόπο θρησκευτικού τουρισμού για ολόκληρη τη Βραζιλία. Όσοι βρέθηκαν εκεί μίλησαν για μια ιστορική στιγμή, τονίζοντας ότι η κατασκευή του μνημείου δίνει νέα ώθηση στην περιοχή και ενισχύει την τοπική πίστη.

Ένα νέο ορόσημο για τη Σεαρά

Η επαρχία της Σεαρά, που ήδη υποδέχεται χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο, φιλοδοξεί το άγαλμα της Παναγίας να αποτελέσει σημείο διεθνούς αναφοράς. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι το έργο συνδυάζει πνευματικό χαρακτήρα και αναπτυξιακή προοπτική, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

