Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του πιλότου που άφησε τα παιδιά του να «πετάξουν» το αεροπλάνο

Ένα από τα πιο απίστευτα και τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα όλων των εποχών συνέβη στις 23 Μαρτίου 1994, όταν μια απόφαση «της στιγμής» οδήγησε στον θάνατο 75 ανθρώπους. Η πτήση Aeroflot 593, από τη Μόσχα προς το Χονγκ Κονγκ, κατέληξε σε τραγωδία και η αρχή του κακού εντοπίζεται στην απόφαση ενός πατέρα να δείξει στα παιδιά του πού και πώς δουλεύει.

