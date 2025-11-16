Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας

Η Greenpeace κατήγγειλε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο την «εντατικοποίηση» του εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία, με την ΜΚΟ να αναφέρει ότι κατέγραψε στο λιμάνι της Δουνκέρκης φόρτωση επανεπεξεργασμένου ουρανίου με προορισμό τη Ρωσία.

Το παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία βιντεοσκόπησε χθες Σάββατο στη Δουνκέρκη τη φόρτωση στο φορτηγό πλοίο Mikhail Dudin περίπου δέκα εμπορευματοκιβωτίων που έφεραν ετικέτες προειδοποίησης για ραδιενεργά υλικά.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, το Mikhail Dudin, νηολογημένο υπό σημαία ευκαιρίας (Παναμάς), ταξιδεύει τακτικά στη Δουνκέρκη για να εκφορτώσει εμπλουτισμένο ή απεμπλουτισμένο ουράνιο που φορτώθηκε στην Αγία Πετρούπολη.

Αλλά αυτή είναι η πρώτη εξαγωγή επανεπεξεργασμένου ουρανίου (URT) στη Ρωσία που η Greenpeace ισχυρίζεται ότι έχει καταγράψει εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

«Δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Πολίν Μπουαγιέ, αρμόδια για την πυρηνική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση στο παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία.

«Η Γαλλία θα πρέπει να ακυρώσει τις τρέχουσες συμβάσεις με τη Rosatom, μια κρατική εταιρεία που κατέχει τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια στην Ουκρανία για πάνω από τρία χρόνια», τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, «κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία ενός πολέμου», τόνισε η Μπουαγιέ.

Η υπογραφή σύμβασης 600 εκατομμυρίων ευρώ

Το 2018, η υπηρεσία Ηλεκτρισμού Γαλλίας (EDF) υπέγραψε σύμβαση 600 εκατομμυρίων ευρώ με την Tenex, θυγατρική της Rosatom, για «την ανακύκλωση επανεπεξεργασμένου ουρανίου». Αυτές οι δραστηριότητες δεν υπόκεινται στις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Η Rosatom κατέχει τη μόνη εγκατάσταση στον κόσμο που είναι ικανή να μετατρέψει το επανεπεξεργασμένο ουράνιο πριν από τον επαναεμπλουτισμό του, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Ρωσία ή την Ολλανδία. Στη συνέχεια, μετατρέπεται σε επανεπεξεργασμένο εμπλουτισμένο ουράνιο (REU).

Μόνο το 10% του επανεμπλουτισμένου ουρανίου αποστέλλεται πίσω από τη Ρωσία στη Γαλλία για χρήση στον πυρηνικό σταθμό Cruas, τον μόνο που μπορεί να λειτουργήσει με καύσιμο REU, σύμφωνα με την Greenpeace.

Το γαλλικό υπουργείο Ενέργειας, η EDF, και η Orano, ένας άλλος πιθανός πελάτης της Rosatom, δεν απάντησαν σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Η Greenpeace ισχυρίζεται ότι η γαλλική κυβέρνηση «έδωσε εντολή στην EDF να σταματήσει τις εξαγωγές επανεπεξεργασμένου ουρανίου στη Ρωσία το 2022», μετά από αποκαλύψεις της Greenpeace France ότι REU είχαν σταλεί στη Ρωσία αμέσως μετά την έναρξη της παγκόσμιας εισβολής στην Ουκρανία.

