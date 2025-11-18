Σιέρα Λεόνε: Χειρουργός αφαίρεσε θανατηφόρο όγκο από το λαιμό μικρού κοριτσιού δωρεάν

Η Memunatu με την μαμά της πριν την επέμβαση

Ένας χειρουργός από τη Βρετανία έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού, αφού κατάφερε να αφαιρέσει από το λαιμό του έναν θανατηφόρο όγκο, ο οποίος ήταν όσο μεγάλος όσο ολόκληρο το πρόσωπό του.

Ο όγκος στον λαιμό της μικρής Memunatu εμφανίστηκε όταν ήταν μόλις πέντε μηνών και η μητέρα της, Aminata, την πήγε κατευθείαν στο τοπικό νοσοκομείο στη Σιέρα Λεόνε. Εκεί οι γιατροί της είπαν ότι η Memunatu ήταν πολύ μικρή για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, και έπρεπε να περιμένει.

Όταν η Memunatu έγινε δέκα μηνών, η Aminata παρατήρησε ότι ο όγκος μεγάλωνε και άρχισε να φοβάται το χειρότερο, μέχρι που μια μέρα συνάντησε έναν εθελοντή που εργάζεται για την «Mercy Ships», μια ΜΚΟ υγειονομικής περίθαλψης που μετακινείται από περιοχή σε περιοχή με πλοίο.

Όταν η Aminata έφερε την Memunatu στο πλοίο της «Global Mercy», το οποίο αγκυροβολημένο στο Φρίταουν, σήμανε αμέσως συναγερμός στο προσωπικό και αποφάσισαν να την χειρουργήσουν στο πλοίο δωρεάν.

Η Memunatu με την μαμά της Mercy Ships / SWNS

«Ανησυχούσα πολύ για το παιδί μου», είπε η Aminata. «Ήταν πολύ μικρή για να περάσει κάτι τέτοιο».

Την τετράωρη χειρουργική επέμβαση ανέλαβε ο χειρουργός Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Royal London Hospital, Dr. Leo Cheng, ο οποίος με επιτυχία αφαίρεσε τον όγκο και έσωσε τη ζωή της μικρής Memunatu.

Η μικρή Memunatu με την μαμά της μετά την επέμβαση Mercy Ships / SWNS

Ο Dr. Cheng δήλωσε ότι χωρίς τη χειρουργική επέμβαση, η κατάστασή της μικρής Memunatu θα συνέχιζε να επιδεινώνεται, επηρεάζοντας την ικανότητά της να καταπίνει, να τρώει, να μιλάει ή ακόμα και να κλαίει.

«Η επέμβαση έγινε πολύ αργά, αλλά δόξα τω Θεώ, πήγε πολύ καλά», είπε ο Cheng.

Μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, η Memunatu και η μητέρα της παρέμειναν στο πλοίο μέχρι να υποχωρήσει το πρήξιμο και να αναρρώσει πλήρως. Επιστρέφοντας στο σπίτι, εβδομάδες μετά την επέμβαση, ο λαιμός της Memunatu είχε επουλωθεί!

«Όταν πήρε εξιτήριο, ήταν μεγάλη μου χαρά να μπορώ να δω ξανά το πρόσωπο της Memunatu», είπε η Aminata. «Ο όγκος είχε μεγαλώσει τόσο γρήγορα, σχεδόν στο μέγεθος του κεφαλιού της, κρύβοντας το όμορφο πρόσωπό της... αλλά ξαφνικά τα μάτια της γέμισαν με φως και χαρά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Good News Νetwork