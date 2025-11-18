Αργεντινή: «Κάρφωσαν» κλειδί αυτοκινήτου στο κεφάλι πατέρα κατά τη διάρκεια καβγά σε αγώνα κορασίδων

Ο 35χρονος Τζόναθαν Χοσέ Σμιθ, τραυματισμένος με κλειδί αυτοκινήτου σφηνωμένο στο μέτωπό του, μετά τον άγριο καβγά σε αγώνα κορασίδων στην Αργεντινή

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 35χρονος πατέρας στην Αργεντινή, όταν δέχθηκε χτύπημα με κλειδί αυτοκινήτου που καρφώθηκε στο μέτωπό του κατά τη διάρκεια άγριου διαπληκτισμού σε αγώνα ποδοσφαίρου κορασίδων κάτω των 16 ετών. Το κλειδί, που έσπασε και σφηνώθηκε στο κρανίο του, χρειάστηκε ώρες χειρουργικής επέμβασης για να αφαιρεθεί.

Ο Τζόναθαν Χοσέ Σμιθ είχε βρεθεί στο γήπεδο του Μπεραστεγκί, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για να παρακολουθήσει την 16χρονη κόρη του. Μετά τη λήξη του αγώνα, υπήρξε ένταση ανάμεσα στην κόρη του και μία αντίπαλη παίκτρια η οποία εξελίχθηκε σε άγριο καβγά, με γονείς και παίκτριες από τις δύο ομάδες να εμπλέκονται.

Προσπαθώντας να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, ο Σμιθ δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, μέχρι τη στιγμή που το κλειδί αυτοκινήτου σφήνωσε στο μέτωπό του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο φερόμενος δράστης απαίτησε μάλιστα να του επιστραφεί το κλειδί μετά την επίθεση.

Ακτινογραφία με το σπασμένο κλειδί αυτοκινήτου που έχει διαπεράσει το κρανίο του 35χρονου πατέρα μετά τη βίαιη συμπλοκή

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε κοντινό νοσοκομείο, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε πιο εξειδικευμένο κέντρο. Η σύζυγός του, Ρομίνα, ανέφερε ότι το κλειδί παρέμεινε στο κρανίο του για περίπου 12 ώρες, μέχρι να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες για το χειρουργείο, το οποίο τελικά ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

«Δεν αντιληφθήκαμε αμέσως τι είχε γίνει. Όταν καταλάβαμε ότι είχε ένα κλειδί καρφωμένο στο κεφάλι του, παγώσαμε», δήλωσε η Ρομίνα, που είδε τα γεγονότα να εκτυλίσσονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάους.

Η αστυνομία συνέλαβε επιτόπου τον 40χρονο Γκαστόν Ομάρ Άλβαρεζ, ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε επίσης τη δική του κόρη στον ίδιο αγώνα. Ο Σμιθ, που ήταν σε πλήρη συνείδηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του, αναρρώνει πλέον στο σπίτι.

Ο 35χρονος πατέρας με το σπασμένο κλειδί αυτοκινήτου να παραμένει καρφωμένο στο μέτωπό του λίγο πριν από τη χειρουργική αφαίρεση

