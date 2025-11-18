Μαλί: 31 άμαχοι νεκροί σε επιχειρήσεις του στρατού κατά των τζιχαντιστών

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί και συνεργαζόμενες πολιτοφυλακές σκότωσαν τουλάχιστον 31 αμάχους σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον δύο χωριών στην περιφέρεια Σεγκού, την οποία λυμαίνονται τζιχαντιστές που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, αναφέρει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch / HRW) σε έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο χωριό Καμονά, όπου τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετά σπίτια πυρπολήθηκαν, σύμφωνα με το HRW. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου στο χωριό Μπαλέ, σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από το Καμονά, με απολογισμό δέκα νεκρούς.

Η έκθεση του HRW περιλαμβάνει μαρτυρίες κατοίκων που είδαν στρατιώτες και πολιτοφύλακες να εκτελούν χωρικούς, αφού νωρίτερα τους κατηγόρησαν ότι συνεργάζονταν με τζιχαντιστική οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα – την «Ομάδα Στήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων» (JNIM) που έχει επεκτείνει τη δράση της στο νότιο τμήμα της αφρικανικής χώρας.

Μεταξύ των αυτοπτών μαρτύρων ήταν ένας βοσκός που επέζησε αφού κρύφτηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι μαζί με την 9χρονη κόρη του. Αργότερα εντόπισε 17 πτώματα διάτρητα από σφαίρες, αναφέρει η ίδια έκθεση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κάλεσε τις αρχές του Μαλί να διερευνήσουν τις δολοφονίες και απηύθυνε έκκληση στην Αφρικανική Ένωση να καταβάλει προσπάθειες με απώτερο σκοπό να τερματιστούν οι συγκρούσεις και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματά τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τζιχαντιστές έχουν επιβάλει αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων, προκαλώντας ατελείωτες ουρές στα πρατήρια και εκτοξεύοντας τις τιμές των γεννητριών ντίζελ.

Προ ημερών, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλαγέ Ντιόπ είχε απορρίψει ως εξωφρενικούς τους ισχυρισμούς ότι οι τζιχαντιστές θα μπορούσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα Μπαμακό.

