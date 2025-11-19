Ρωσία: Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ

Το αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11), έπειτα από εντολή της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, η απόφαση ελήφθη «για λόγους ασφάλειας των πτήσεων», χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν που οδήγησε στο κλείσιμο.

Η αναστολή ήρθε λίγη ώρα μετά τις αναφορές σε ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram για εκρήξεις στην περιοχή, πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Οι αρχές δεν παρείχαν ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου, ενώ οι επιβάτες ενημερώνονται για πιθανές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο που αρκετά ρωσικά αεροδρόμια έχουν κατά καιρούς διακόψει τη λειτουργία τους λόγω ζητημάτων ασφαλείας, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.