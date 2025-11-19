Τραμπ: Υπερασπίστηκε τον Μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν γνώριζε τίποτα» για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, καθώς καλωσόριζε τον de facto ηγέτη του βασιλείου στον Λευκό Οίκο.

Τα σχόλια του Τραμπ φάνηκαν να έρχονται σε αντίθεση με μια αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών το 2021, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρίγκιπας διάδοχος είχε εγκρίνει την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Ήταν η πρώτη επίσκεψή του Μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία, η οποία προκάλεσε σοκ στις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας. Στο Οβάλ Γραφείο χθες (18/11), ο Τραμπ απάντησε σε έναν δημοσιογράφο που έθεσε μια ερώτηση σχετικά με τη δολοφονία. «Αναφέρεστε σε κάποιον που ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενος», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

O Tζαμάλ Κασόγκι

«Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάς. Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα.» «Αλλά αυτός [ο πρίγκιπας διάδοχος] δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν χρειάζεται να φέρνεις σε δύσκολη θέση τους καλεσμένους μας». Ο πρίγκιπας διάδοχος πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία «έκανε όλα τα σωστά βήματα» για να διερευνήσει τη δολοφονία, την οποία χαρακτήρισε «επώδυνη» και «τεράστιο λάθος».

Μια έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκε το 2021 - υπό την κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν - κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρίγκιπας διάδοχος είχε εγκρίνει ένα σχέδιο για τη «σύλληψη ή τη δολοφονία» του Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου Τραμπ αρνήθηκαν να δημοσιοποιήσουν την έκθεση.

Η αντίδραση της χήρας του Κασόγκι

Ενώ δεκάδες Σαουδάραβες αξιωματούχοι αντιμετώπισαν κυρώσεις μετά τη δολοφονία, καμία δεν στόχευε άμεσα τον πρίγκιπα διάδοχο. Αντιδρώντας στα σχόλια του Τραμπ, η χήρα του Κασόγκι, Χανάν, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι η υπεράσπιση του πρίγκιπα διαδόχου από τον Αμερικανό πρόεδρο δεν συνάδει με την ίδια την αναγνώριση ευθύνης από τον ίδιο τον μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία του συζύγου της.

«Ο ίδιος ο πρίγκιπας διάδοχος, σε συνέντευξη του 2019 στην εκπομπή «60 Minutes», ανέλαβε την ευθύνη και διατήρησε την ευθύνη για αυτό το φρικτό έγκλημα», είπε. Σε μια ανάρτηση στο X, ζήτησε επίσης συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο και μια συγγνώμη μαζί με αποζημίωση για τη δολοφονία του συζύγου της. Της έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ και ζει στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επρόκειτο να περιλαμβάνει συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την τεχνητή νοημοσύνη και τις σαουδαραβικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως δήλωσε ο πρίγκιπας διάδοχος, αυξάνονται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, από 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν δεσμευτεί νωρίτερα φέτος.

Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν F-35 στους Σαουδάραβες

Απηχώντας τα λόγια του ίδιου του Τραμπ, ο μπιν Σαλμάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν η «πιο καυτή χώρα στον πλανήτη» και επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη δημιουργία «μακροπρόθεσμων ευκαιριών». Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την πιθανή πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στους Σαουδάραβες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενώ οι άδειες εξαγωγής εξακολουθούν να ανακοινώνονται, αναμένει μια συμφωνία μεταξύ των Σαουδαράβων και του αμερικανικού αμυντικού γίγαντα Lockheed Martin. Η πιθανή πώληση έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει το «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» της χώρας στη Μέση Ανατολή, όπου μέχρι στιγμής είναι το μόνο έθνος που διαθέτει F-35.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το μοντέλο που θα πωληθεί στους Σαουδάραβες θα είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί. «Αυτή [η Σαουδική Αραβία] είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, και το Ισραήλ είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος», είπε ο Τραμπ. «Ξέρω ότι θα ήθελαν να αποκτήσετε αεροπλάνα μειωμένου διαμετρήματος. Αλλά κατά την άποψή μου, νομίζω ότι και οι δύο βρίσκονται σε ένα επίπεδο όπου θα έπρεπε να φτάσουν στην κορυφή», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου στην Ουάσινγκτον συνεχίστηκε με ένα επίσημο δείπνο και μια επενδυτική Σύνοδο Κορυφής σήμερα Τετάρτη (19/11). Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο - ο οποίος αγωνίζεται στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας - βρέθηκε μεταξύ άλλων στον Λευκό Οίκο για το λαμπερό δείπνο προς τιμήν του πρίγκιπα.

Ο Μπάιντεν δεν φιλοξένησε τον πρίγκιπα διάδοχο και ορκίστηκε να καταστήσει τη Σαουδική Αραβία «παρία» λόγω του ιστορικού της στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2022, ωστόσο, ο Μπάιντεν επισκέφθηκε το βασίλειο για να καταλήξει σε συμφωνία σε άλλα ζητήματα.

