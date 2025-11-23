Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή

Η New Bond Street στο Λονδίνο, όπου συναντά κανείς κορυφαίους οίκους όπως Burberry, Chanel, Chloé, Dior, Gucci, Hermès, Louis Vuitton και Ralph Lauren, ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά ο ακριβότερος εμπορικός προορισμός παγκοσμίως. Η περιοχή «εκτόπισε» την περυσινή πρωταθλήτρια, την Via Montenapoleone στο Μιλάνο, αλλά και την Upper Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα λιανικής «Main Streets Across The World» της εταιρείας εμπορικών ακινήτων Cushman & Wakefield, που εξετάζει τα βασικά ενοίκια σε 141 κορυφαίες αστικές τοποθεσίες διεθνώς, τα ενοίκια στη New Bond Street αυξήθηκαν κατά 22% τον τελευταίο χρόνο, φθάνοντας τα 2.231 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως.

New Bond Street, Λονδίνο / Φωτογραφία αρχείου AP

Η Via Montenapoleone του Μιλάνου, η οποία πέρυσι έγινε ο πρώτος ευρωπαϊκός δρόμος που σκαρφάλωσε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έπεσε στη δεύτερη θέση με 2.179 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως.

Via Montenapoleone, Μιλάνο AP

Τρίτη κατατάσσεται η Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης, με 2.000 δολάρια.

5η Λεωφόρος, Νέα Υόρκη Unsplash

Την πεντάδα συμπληρώνουν το Tsim Sha Tsui του Χονγκ Κονγκ και η Avenue des Champs-Élysées στο Παρίσι.

Χονγκ Κονγκ Unsplash

Champs-Élysées, Παρίσι Unsplash

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται ακόμη οι: Ginza (Τόκιο), Bahnhofstrasse (Ζυρίχη), Pitt Street Mall (Σίδνεϊ), Myeongdong (Σεούλ) και Kohlmarkt (Βιέννη).

Ginza, Τόκιο Pixabay

Bahnhofstrasse, Ζυρίχη Pixabay

Pitt Street Mall, Σίδνεϊ sydney.com

Myeongdong, Σεούλ Pixabay

Κohlmarkt, Βιέννη wien.info

Ο Duncan Gillard, επικεφαλής του κεντρικού λιανικού εμπορίου Λονδίνου στη Cushman & Wakefield, δήλωσε: «Η ανάπτυξη των ενοικίων στη New Bond Street τροφοδοτήθηκε από υψηλή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά και συνεχή επενδύσεις στον δημόσιο χώρο — παράγοντες που ενίσχυσαν περαιτέρω το κύρος της ως διεθνούς προορισμού πολυτελούς λιανικής.

Η «πρωτοκαθεδρία» του τμήματος κοσμημάτων μεταξύ Clifford Street και Burlington Gardens έχει καταστήσει την περιοχή μία από τις πιο σκληρά ανταγωνιστικές τοποθεσίες παγκοσμίως. Πολλοί μισθωτές επιλέγουν πλέον μακροχρόνια συμβόλαια με υψηλά ενοίκια, προκειμένου να διασφαλίσουν την παρουσία τους σε αυτή την πολυπόθητη αγορά».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση αποκαλύπτει ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2%, με το 58% των αγορών να παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Η αμερικανική ήπειρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη περιφερειακή αύξηση (7,9%), λόγω των συναλλαγματικών επιδράσεων στη Νότια Αμερική. Η Ευρώπη σημείωσε σταθερή άνοδο 4% σε ετήσια βάση, με «εξαιρετικές επιδόσεις» σε Βουδαπέστη και Λονδίνο. Αντίθετα, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επιβραδύνθηκε σε 2,1%, καθώς η ανάπτυξη στην Ινδία και την Ιαπωνία αντισταθμίστηκε από τις οικονομικές πιέσεις στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Λονδίνο: Ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς πολυτελείας

Στην Ευρώπη, το Λονδίνο πρωτοστάτησε στην ανάκαμψη των ενοικίων. Η New Bond Street (+22%), η Oxford Street (+11%) και η Regent Street (+10%) εμφάνισαν διψήφια αύξηση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της πόλης στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο πολυτελείας και την έντονη «μάχη» για εξασφάλιση της κατάλληλης τοποθεσίας. Πρόσφατα, η Cartier αγόρασε το ακίνητο 18–19 Albemarle Street έναντι 67,5 εκατ. λιρών.

Η Fashion Street της Βουδαπέστης ήταν επίσης εξαιρετική περίπτωση ανόδου, με αύξηση 33%, ξεπερνώντας πλέον την οδό Váci ως κορυφαίο εμπορικό προορισμό της πόλης. Το Μιλάνο και το βδιατήρησαν το διεθνές κύρος τους, με σταθερά ενοίκια σε Via Montenapoleone και Champs-Élysées (1.364 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως).

Άλμα στη Βραζιλία – Η Ινδία στην κορυφή της Ασίας-Ειρηνικού

Στην αμερικανική ήπειρο, η περιοχή παρέμεινε η πιο ισχυρή βάσει της Cushman & Wakefield, με μέση αύξηση 7,9%. Η Oscar Freire Jardins στο Σάο Πάολο σημείωσε άνοδο 65%, ανεβαίνοντας επτά θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Στη Βόρεια Αμερική, η ανάπτυξη ήταν πιο υποτονική, με τις ΗΠΑ να κινούνται στο 2,5%. Παρότι η Upper Fifth Avenue έμεινε στάσιμη, η Madison Avenue και το SoHo κατέγραψαν αύξηση άνω του 8%, προσφέροντας σημαντική αξία με ενοίκια 30–50% χαμηλότερα. Στον Καναδά, η Robson Street του Βανκούβερ ανέτρεψε πτώση 25% το 2024 και εμφάνισε άνοδο 20% το 2025.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η ανάπτυξη μειώθηκε από 2,8% το 2024 σε 2,1% το 2025, με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ αγορών. Οι πόλεις Tier 1 της Ινδίας ηγήθηκαν της ανόδου: η Galleria Market στο Γκουργκάον ανέβηκε 25%, η Connaught Place στο Νέο Δελχί 14% και η Kemps Corner στη Βομβάη 10%.

Στην Ιαπωνία, οι Ginza και Omotesando στο Τόκιο σημείωσαν ισχυρή άνοδο 10% και 13%. Αντίθετα, τα ενοίκια στο Tsim Sha Tsui του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν 6%, στα 1.515 δολάρια. Η Pitt Street Mall του Σίδνεϊ ανέκαμψε με αύξηση 4%, φτάνοντας τα 795 δολάρια, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετική τροχιά μετά από χρόνια στασιμότητας.

Προοπτικές: Ανθεκτικότητα παρά την αβεβαιότητα

Για τις προοπτικές, η Cushman & Wakefield σημειώνει ότι οι κορυφαίοι εμπορικοί προορισμοί εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των γενικότερων τάσεων, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

«Παρότι τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθενούν και οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις. Σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης, την αύξηση πραγματικών μισθών και την ανάκαμψη του διεθνούς τουρισμού, αναμένουμε ότι η λιανική θα στηριχθεί περαιτέρω μέσα στον επόμενο χρόνο», αναφέρει η έκθεση.

Ο Dr Dominic Brown, επικεφαλής διεθνούς έρευνας στην Cushman & Wakefield, σχολίασε: «Οι κορυφαίοι εμπορικοί διάδρομοι επωφελούνται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, η μείωση των πιέσεων στο κόστος ζωής και η ανανεωμένη διάθεση για προαιρετικές δαπάνες.

Παρότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα διαφέρουν ανά αγορά, η δύναμη των flagship τοποθεσιών παραμένει ξεκάθαρη. Καταγράφουμε εντυπωσιακή διψήφια ανάπτυξη σε ορισμένες πόλεις, ακόμη και όταν άλλες αντιμετωπίζουν πιέσεις. Η διαρκής σημασία του φυσικού καταστήματος —ιδίως για βαθιά και ουσιαστική αλληλεπίδραση με το brand σε μέρη που θέλουν να βρίσκονται οι καταναλωτές— ενισχύει τη διαχρονική γοητεία των κορυφαίων εμπορικών δρόμων του κόσμου. Και εκτιμούμε ότι αυτή η δυναμική θα ενισχυθεί καθώς βελτιώνονται οι παγκόσμιες συνθήκες».