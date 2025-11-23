Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή

Η New Bond Street του Λονδίνου είναι ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος στον κόσμο

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή

New Bond Street, Λονδίνο / Φωτογραφία αρχείου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η New Bond Street στο Λονδίνο, όπου συναντά κανείς κορυφαίους οίκους όπως Burberry, Chanel, Chloé, Dior, Gucci, Hermès, Louis Vuitton και Ralph Lauren, ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά ο ακριβότερος εμπορικός προορισμός παγκοσμίως. Η περιοχή «εκτόπισε» την περυσινή πρωταθλήτρια, την Via Montenapoleone στο Μιλάνο, αλλά και την Upper Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα λιανικής «Main Streets Across The World» της εταιρείας εμπορικών ακινήτων Cushman & Wakefield, που εξετάζει τα βασικά ενοίκια σε 141 κορυφαίες αστικές τοποθεσίες διεθνώς, τα ενοίκια στη New Bond Street αυξήθηκαν κατά 22% τον τελευταίο χρόνο, φθάνοντας τα 2.231 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως.

New Bond Street

New Bond Street, Λονδίνο / Φωτογραφία αρχείου

AP

Η Via Montenapoleone του Μιλάνου, η οποία πέρυσι έγινε ο πρώτος ευρωπαϊκός δρόμος που σκαρφάλωσε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έπεσε στη δεύτερη θέση με 2.179 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως.

Μιλάνο

Via Montenapoleone, Μιλάνο

AP

Τρίτη κατατάσσεται η Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης, με 2.000 δολάρια.

fifthavenue.jpg

5η Λεωφόρος, Νέα Υόρκη

Unsplash

Την πεντάδα συμπληρώνουν το Tsim Sha Tsui του Χονγκ Κονγκ και η Avenue des Champs-Élysées στο Παρίσι.

wee-ping-khoo-hcqjnnacpv0-unsplash.jpg

Χονγκ Κονγκ

Unsplash
paris-912111280.jpg

Champs-Élysées, Παρίσι

Unsplash

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται ακόμη οι: Ginza (Τόκιο), Bahnhofstrasse (Ζυρίχη), Pitt Street Mall (Σίδνεϊ), Myeongdong (Σεούλ) και Kohlmarkt (Βιέννη).

intersection-30008371280.jpg

Ginza, Τόκιο

Pixabay
tomek-baginski-r2ij6d6wh5i-unsplash.jpg

Bahnhofstrasse, Ζυρίχη

Pixabay
pitt-street-mall-sydney.jpg

Pitt Street Mall, Σίδνεϊ

sydney.com
myeongdong-3261361280.jpg

Myeongdong, Σεούλ

Pixabay
40831-kohlmarkt-shopping-einkaufen-innenstadt-cartier-luxus-weihnachtsbeleuchtung-advent.jpg

Κohlmarkt, Βιέννη

wien.info

Ο Duncan Gillard, επικεφαλής του κεντρικού λιανικού εμπορίου Λονδίνου στη Cushman & Wakefield, δήλωσε: «Η ανάπτυξη των ενοικίων στη New Bond Street τροφοδοτήθηκε από υψηλή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά και συνεχή επενδύσεις στον δημόσιο χώρο — παράγοντες που ενίσχυσαν περαιτέρω το κύρος της ως διεθνούς προορισμού πολυτελούς λιανικής.

Η «πρωτοκαθεδρία» του τμήματος κοσμημάτων μεταξύ Clifford Street και Burlington Gardens έχει καταστήσει την περιοχή μία από τις πιο σκληρά ανταγωνιστικές τοποθεσίες παγκοσμίως. Πολλοί μισθωτές επιλέγουν πλέον μακροχρόνια συμβόλαια με υψηλά ενοίκια, προκειμένου να διασφαλίσουν την παρουσία τους σε αυτή την πολυπόθητη αγορά».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση αποκαλύπτει ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2%, με το 58% των αγορών να παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Η αμερικανική ήπειρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη περιφερειακή αύξηση (7,9%), λόγω των συναλλαγματικών επιδράσεων στη Νότια Αμερική. Η Ευρώπη σημείωσε σταθερή άνοδο 4% σε ετήσια βάση, με «εξαιρετικές επιδόσεις» σε Βουδαπέστη και Λονδίνο. Αντίθετα, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επιβραδύνθηκε σε 2,1%, καθώς η ανάπτυξη στην Ινδία και την Ιαπωνία αντισταθμίστηκε από τις οικονομικές πιέσεις στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Λονδίνο: Ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς πολυτελείας

Στην Ευρώπη, το Λονδίνο πρωτοστάτησε στην ανάκαμψη των ενοικίων. Η New Bond Street (+22%), η Oxford Street (+11%) και η Regent Street (+10%) εμφάνισαν διψήφια αύξηση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της πόλης στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο πολυτελείας και την έντονη «μάχη» για εξασφάλιση της κατάλληλης τοποθεσίας. Πρόσφατα, η Cartier αγόρασε το ακίνητο 18–19 Albemarle Street έναντι 67,5 εκατ. λιρών.

Η Fashion Street της Βουδαπέστης ήταν επίσης εξαιρετική περίπτωση ανόδου, με αύξηση 33%, ξεπερνώντας πλέον την οδό Váci ως κορυφαίο εμπορικό προορισμό της πόλης. Το Μιλάνο και το βδιατήρησαν το διεθνές κύρος τους, με σταθερά ενοίκια σε Via Montenapoleone και Champs-Élysées (1.364 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως).

Άλμα στη Βραζιλία – Η Ινδία στην κορυφή της Ασίας-Ειρηνικού

Στην αμερικανική ήπειρο, η περιοχή παρέμεινε η πιο ισχυρή βάσει της Cushman & Wakefield, με μέση αύξηση 7,9%. Η Oscar Freire Jardins στο Σάο Πάολο σημείωσε άνοδο 65%, ανεβαίνοντας επτά θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Στη Βόρεια Αμερική, η ανάπτυξη ήταν πιο υποτονική, με τις ΗΠΑ να κινούνται στο 2,5%. Παρότι η Upper Fifth Avenue έμεινε στάσιμη, η Madison Avenue και το SoHo κατέγραψαν αύξηση άνω του 8%, προσφέροντας σημαντική αξία με ενοίκια 30–50% χαμηλότερα. Στον Καναδά, η Robson Street του Βανκούβερ ανέτρεψε πτώση 25% το 2024 και εμφάνισε άνοδο 20% το 2025.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η ανάπτυξη μειώθηκε από 2,8% το 2024 σε 2,1% το 2025, με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ αγορών. Οι πόλεις Tier 1 της Ινδίας ηγήθηκαν της ανόδου: η Galleria Market στο Γκουργκάον ανέβηκε 25%, η Connaught Place στο Νέο Δελχί 14% και η Kemps Corner στη Βομβάη 10%.

Στην Ιαπωνία, οι Ginza και Omotesando στο Τόκιο σημείωσαν ισχυρή άνοδο 10% και 13%. Αντίθετα, τα ενοίκια στο Tsim Sha Tsui του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν 6%, στα 1.515 δολάρια. Η Pitt Street Mall του Σίδνεϊ ανέκαμψε με αύξηση 4%, φτάνοντας τα 795 δολάρια, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετική τροχιά μετά από χρόνια στασιμότητας.

Προοπτικές: Ανθεκτικότητα παρά την αβεβαιότητα

Για τις προοπτικές, η Cushman & Wakefield σημειώνει ότι οι κορυφαίοι εμπορικοί προορισμοί εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των γενικότερων τάσεων, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

«Παρότι τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθενούν και οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις. Σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης, την αύξηση πραγματικών μισθών και την ανάκαμψη του διεθνούς τουρισμού, αναμένουμε ότι η λιανική θα στηριχθεί περαιτέρω μέσα στον επόμενο χρόνο», αναφέρει η έκθεση.

Ο Dr Dominic Brown, επικεφαλής διεθνούς έρευνας στην Cushman & Wakefield, σχολίασε: «Οι κορυφαίοι εμπορικοί διάδρομοι επωφελούνται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, η μείωση των πιέσεων στο κόστος ζωής και η ανανεωμένη διάθεση για προαιρετικές δαπάνες.

Παρότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα διαφέρουν ανά αγορά, η δύναμη των flagship τοποθεσιών παραμένει ξεκάθαρη. Καταγράφουμε εντυπωσιακή διψήφια ανάπτυξη σε ορισμένες πόλεις, ακόμη και όταν άλλες αντιμετωπίζουν πιέσεις. Η διαρκής σημασία του φυσικού καταστήματος —ιδίως για βαθιά και ουσιαστική αλληλεπίδραση με το brand σε μέρη που θέλουν να βρίσκονται οι καταναλωτές— ενισχύει τη διαχρονική γοητεία των κορυφαίων εμπορικών δρόμων του κόσμου. Και εκτιμούμε ότι αυτή η δυναμική θα ενισχυθεί καθώς βελτιώνονται οι παγκόσμιες συνθήκες».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Έξι παιδιά πυροβολήθηκαν, ένα πέθανε σε ταραχές σε φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 21 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Στειτ Ντιπάρτμεντ: Το «σχέδιο 28 σημείων» συντάχθηκε από τις ΗΠΑ

04:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεκρός και πέμπτος αστυνομικός μετά την μάχη με τα καρτέλ

03:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Καταδίκασαν σε θάνατο 17 ανθρώπους για κατασκοπεία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

Η συμφωνία για το κλίμα και ο στόχος των 1,5°C: Tι αλλάζει μετά τις δεσμεύσεις της ΕΕ στη COP30

02:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός από την γρίπη των πτηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ