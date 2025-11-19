Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

Ο ίδιος δηλώνει ακόμα ερωτευμένος με τη γυναίκα του, αλλά η ζωή συνεχίζεται...

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου


Μεγάλη συζήτηση περί αφοσίωσης, αγάπης και ηθικής έχει ανοίξει ξανά ένας άνδρας, ο οποίος το 2017 πάγωσε κρυογονικά τη σύζυγό του, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει στη ζωή.

Τώρα, ο άνδρας βρήκε έναν νέο έρωτα με τη σύζυγό του να παραμένει σε μία δεξαμενή με υγρό άζωτο.

Ο 57χρονος Gui Junmin, πήρε πριν απο 8 χρόνια την απόφαση να καταψύξει τη σύζυγό του με τη μέθοδο της κυρογονίας, μέχρι να βρεθεί θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα, με τον οποίο διαγνώστηκε, χωρίς οι γιατροί να της δίνουν καμία ελπίδα.

Η Ζαν Γουενλιάν ήταν το πρώτο κρυοσυντηρημένο άτομο στην Κίνα και εξακολουθεί να επιπλέει σε μια μονάδα στους -160 βαθμούς Κελσίου με την ένδειξη «Δοχείο Νο. 1» στο Ινστιτούτο Έρευνας Βιοεπιστημών Shandong Yinfeng.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 500 άνθρωποι έχουν κρυογονικά συντηρηθεί παγκοσμίως, με τους περισσότερους ασθενείς να συντηρούνται στις ΗΠΑ.

«Όταν έφυγε, ο κόσμος μου κατέρρευσε. Δεν ήξερα τι να κάνω», φέρεται να είχε πει τότε, παίρνοντας την απόφαση να τη δηλώσει σε πειραματικό πρόγραμμα.

Τώρα, κινεζικά ειδησεογραφικά πρακτορεία επανήλθαν στην περίπτωσή του, ισχυριζόμενα ότι ο άνδρας είχε αρχίσει να βγαίνει ραντεβού και μάλιστα συζεί με μια νέα κοπέλα το 2020.

Για δύο χρόνια, ζούσε μόνος και χωρίς σύντροφο, μέχρι που μια σοβαρή κρίση τον έκανε να σκεφτεί διαφορετικά για την κατάστασή του, σύμφωνα με την εφημερίδα Maeil Business Newspaper, όταν κατέρρευσε και βρέθηκε από συγγενείς δύο ημέρες αργότερα, όταν έσπασαν την πόρτα του σπιτιού του.

Στο διαδίκτυο, δέχεται στην πλειονότητα επικριτικά σχόλια, με τους χρήστες να κατακρίνουν τη νέα σχέση του, και να υποστηρίζουν ότι είναι «αφοσιωμένος» μόνο στον εαυτό του.

«Τώρα κρατάει μια γυναίκα στην αγκαλιά του, ενώ ελπίζει να επανενωθεί με μια άλλη σε 30 χρόνια. Τι είναι αυτό; Συναισθηματική πολυγαμία;» έγραψε ένας χρήστης.

Δεν λείπουν ωστόσο και οι υπερασπιστές τους, με κάποιον να γράφει: «Το παρελθόν είναι παρελθόν και οι ζωντανοί πρέπει να συνεχίσουν να ζουν», ενώ ένας άλλος υποστηριξε πως «η ζωή συνεχίζεται, αλλά η εκλιπούσα σύζυγός του εξακολουθεί να κατέχει μια θέση στην καρδιά του. Αυτά δεν είναι αντιφατικά.»

Αλλά παρά το γεγονός ότι ζει με τη νέα του σύντροφο, ισχυρίζεται ότι εξακολουθεί να αγαπά τη γυναίκα του.

«Δεν την έχω σκεφτεί ακόμα», είπε, σύμφωνα με το Dexerto. «Έχω ευθύνη απέναντί της, αλλά είναι ένα περίπλοκο θέμα. Δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ απλά να ξεχάσω το παρελθόν, αλλά πρέπει να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου. Δεν με νοιάζει για εκείνη, μπορεί να πάει όπου θέλει».

