Οι Δημοκρατικοί πικάρουν Τραμπ - Ρονάλντο με Μέσι

Ο ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο ακούει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει κατά τη διάρκεια δείπνου προς τιμήν του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Τον Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι προτιμούν οι Δημοκρατικοί μετά την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ για τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον Λευκό Οίκο την Τρίτη (18/11).

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής είναι αρχηγός της σαουδικής ποδοσφαιρικής ομάδας Αλ Νασρ Ριάντ και έχει γίνει το πρόσωπο της Saudi Pro League, της κορυφαίας ποδοσφαιρικής λίγκας της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, στους Δημοκρατικούς φάνηκε ότι δεν άρεσε το γεγονός ότι ο Ρονάλντο παρευρέθηκε στον Λευκό Οίκο και ο επίσημος λογαριασμός του κόμματος στο TikTok δημοσίευσε ένα βίντεο υπονοώντας ότι ο Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος.

Δείτε το βίντεο: