Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει
Η ιστορία ενός δασκάλου που ζει σε τροχόσπιτο λόγω της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Αυξανόμενα ενοίκια, έλλειψη κατοικιών και νέες λύσεις.
Ο Αντόνιο Ντομένεκ, δάσκαλος δημοτικού, ζει τα τελευταία έξι χρόνια σε ένα τροχόσπιτο μόλις 7 τετραγωνικών μέτρων. «Το να βρεις σήμερα ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα είναι σκέτη τρέλα», λέει, συνοψίζοντας μια πραγματικότητα που βιώνουν πλέον χιλιάδες Ευρωπαίοι.
Αποφασισμένος να αποκτήσει αυτονομία χωρίς να επιβαρύνει τον ήδη πιεσμένο προϋπολογισμό του, άφησε πίσω του τη συγκατοίκηση και επέλεξε την πιο οικονομική λύση: ένα μικρό, κινητό σπίτι κοντά στην εργασία του.
