Ακραία βίαιη «φάρσα» στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος - Σωλήνας αεροσυμπιεστής κατέστρεψε τα όργανά του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θάνατος του 15χρονου Μουχάμεντ Κεντίρτσι, μαθητευόμενου σε ξυλουργείο στην περιοχή Μποζόβα του Σανλιούρφα, ο οποίος υπέκυψε σε βαρύτατα εσωτερικά τραύματα μετά από βίαιη «φάρσα» συναδέλφων του στον χώρο εργασίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, ενώ ο ανήλικος κατέληξε το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, ύστερα από πέντε ημέρες νοσηλείας στην εντατική.

Ο 15χρονος ακινητοποιήθηκε από τον συνάδελφό του Χαμπίπ Ακσόι και έναν ακόμη άνδρα, όπως αναφέρει η Milliyet. Οι δύο νεαροί φέρεται να του έδεσαν τα χέρια, αφαιρώντας του στη συνέχεια το παντελόνι, και τοποθέτησαν έναν σωλήνα αεροσυμπιεστή στα οπίσθιά του, με τρόπο που προκάλεσε καταστροφικά τραύματα στα εσωτερικά του όργανα.

Muhammed Kendirci..

15 yaşında, çırak..

Şanlıurfa Bozova'da çalıştığı marangoz atölyesinde kalfa Habip Aksoy ile kalfanın bir arkadaşı tarafından elleri bağlandı ve makat bölgesine yüksek basınçlı kompresörle hava verildi..

İç organlarında ağır hasar oluşan Muhammed, beş gündür… pic.twitter.com/yqOm8GAhZy — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 19, 2025

Στην ανάρτηση αναφέρεται το τραγικό περιστατικό:

«Στο ξυλουργείο όπου εργαζόταν, στην περιοχή Μποζόβα του Σανλιούρφα, ο μάστορας Χαμπίπ Ακσόι και ένας φίλος του τον έδεσαν και διοχέτευσαν αέρα υψηλής πίεσης από σωλήνα στην πρωκτική περιοχή… Ο Μουχαμέντ, ο οποίος υπέστη σοβαρή βλάβη στα εσωτερικά του όργανα, έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί πέντε ημέρες…» #ΑγώναςΚατάΤηςΠαιδικήςΕργασίας

Ο 15χρονος Κεντίρτσι μεταφέρθηκε αρχικά σε κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογών του Χαρράν, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένες εσωτερικές κακώσεις. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο ανήλικος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

