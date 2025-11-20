Νέο περιστατικό δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη - Ένα μωρό και 6 άτομα στο νοσοκομείο

Με την έρευνα για την τραγική κατάληξη της τετραμελούς οικογένειας τουριστών, που έχασαν τη ζωή τους από δηλητηρίαση στην Τουρκία, να είναι σε εξέλιξη, ένα νέο περιστατικό καταγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Σε μία 5όροφη οικοδομή στην περιοχή Esenyurt, λόγω της χρήσης υψηλής δόσης εντομοκτόνου, επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό, δηλητηριάστηκαν, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ψεκασμός με υψηλή δόση εντομοκτόνου στο υπόγειο του κτιρίου.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ομάδες υγείας και αστυνομικοί, ενώ το μωρό και οι άλλοι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον επαρχιακό διευθυντή υγείας και οι 7 είναι καλά στην υγεία τους.

Όσον αφορά στις εξελίξεις για τη δηλητηρίαση της οικογένειας των τουριστών, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα, εκ των οποίων οι 3 ήταν υπάλληλοι της εταιρείας ψεκασμών.

Στην προκαταρκτική έκθεση αναφέρεται ότι τα μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν υποστεί χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο.

Από τις καταθέσεις των συλληφθέντων της εταιρείας ψεκασμών προέκυψε επίσης ότι η εταιρεία ψεκασμών δεν είχε εταιρική δομή και ότι πραγματοποιούσαν ψεκασμούς χωρίς πιστοποίηση και εκπαίδευση.

Τα εντομοκτόνα χημικά χρησιμοποιήθηκαν χωρίς πιστοποίηση στο ξενοδοχείο, ενώ αναφέρεται ότι προκαλούν ναυτία, παρατεταμένο έμετο, πόνους στο στομάχι, διάρροια, απώλεια συνείδησης και κώμα.

Η οικογένεια βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση όταν πήγαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια όταν επέστρεψαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, η κατάστασή τους επιδεινώθηκε.