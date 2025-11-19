Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών

Γιατί οι αρχές αποκλείουν το σενάριο της τροφικής δηλητηρίασης από street food στην Κωνσταντινούπολη

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών

Η τετραμελής οικογένεια που πέθανε απο δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη

Η αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών στην Κωνσταντινούπολη αποδίδεται πλέον σε δηλητηρίαση από χημική ουσία, όπως προκύπτει από τις ιατροδικαστική έκθεση.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές ενδείξεις και η δημόσια συζήτηση εστίασαν στην πιθανότητα τροφικής δηλητηρίασης, ειδικά μετά από την κατανάλωση δημοφιλών φαγητών δρόμου όπως μύδια και γεμιστές πατάτες, τα πορίσματα της ιατροδικαστικής αρχής απέρριψαν την εκδοχή αυτή.​

Σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων και τα επίσημα ευρήματα, η οικογένεια είχε διαμείνει σε ξενοδοχείο της συνοικίας Φατίχ, όπου λίγο πριν το τραγικό συμβάν είχε πραγματοποιηθεί ψεκασμός με εντομοκτόνο που περιείχε φωσφίδιο αλουμινίου (AlP), μια εξαιρετικά τοξική ουσία για την ανθρώπινη υγεία.

Η τελευταία θεωρία των αρχών είναι πως το χημικό εισχώρησε στο δωμάτιο των θυμάτων μέσω του αεραγωγού του μπάνιου, προερχόμενο από παρακείμενο δωμάτιο που είχε προηγουμένως απεντομωθεί.​

Τα τρία μέλη της οικογένειας, η μητέρα και τα δύο παιδιά ηλικίας 3 και 6 ετών, απεβίωσαν σε διάστημα δύο ημερών, ενώ ο πατέρας κατέληξε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Οι τοξικολογικές αναλύσεις έδειξαν ίχνη της επίμαχης ουσίας στα θύματα, οδηγώντας τις αρχές στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση αλλά για θάνατο από χημικό παράγοντα.

Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε και 11 άτομα, ανάμεσά τους ιδιοκτήτες, υπάλληλοι του ξενοδοχείου και εταιρείας απεντόμωσης, έχουν ήδη συλληφθεί ή προσαχθεί για ανάκριση.​

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, με τις τοπικές αρχές να τονίζουν τη σοβαρότητα του περιστατικού και να διεξάγουν περαιτέρω εξετάσεις τόσο στους χώρους του ξενοδοχείου όσο και σε συναφείς επαγγελματικούς χώρους που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών της οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη

