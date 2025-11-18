Κωνσταντινούπολη: Οι τελευταίες στιγμές της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκε - Βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατέγραψε τις κρίσιμες στιγμές που βίωσε η τετραμελής οικογένειας τουριστών από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη μετά τη δηλητηρίασή της.

Στα πλάνα καταγράφηκε η διαδρομή τους με το ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο την προηγούμενη Τετάρτη (12/11), όπου δυστυχώς κατέληξαν και οι τέσσερις.

Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους την ίδια ημέρα, η μητέρα κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, και ο πατέρας πέθανε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11).

Στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα που βρισκόταν στο παμπρίζ του αυτοκινήτου, φαίνονται η μητέρα στο πίσω κάθισμα του οχήματος σε εξαιρετικά υποτονική κατάσταση, ο πατέρας είναι ταραγμένος, ενώ ένα από τα παιδιά - το κορίτσι - κάνει εμετό μέσα σε μια πλαστική σακούλα που του κρατά η μητέρα.

Δείτε το βίντεο:

Ουσίες απολύμανσης στο επίκεντρο των ερευνών

Αρχικά, υπήρχε η εκτίμηση ότι επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση, αλλά από χθες εξετάζεται το ενδεχόμενο η δηλητηρίαση να οφείλεται σε ουσίες απολύμανσης στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Για το τραγικό περιστατικό έχουν γίνει 11 συλλήψεις.

Η οικογένεια Τουρκο-Γερμανών είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη και αρρώστησε την Τετάρτη, αφού δοκίμασε διάφορα δημοφιλή street food πιάτα στην περιοχή Ορτάκιοϊ, κοντά στη γέφυρα που διασχίζει τα Στενά του Βοσπόρου.

Τι ανέφερε ο οδηγός ταξί

«Νιώθω πραγματικά πολύ στεναχωρημένος για την οικογένεια, ήμουν σε σοκ. Ιδιαίτερα το μικρό κορίτσι έκανε πολύ εμετό. Κυριολεκτικά έκανε εμετό αίμα. Είμαι οδηγός ταξί στην περιοχή Μπεγιαζίτ–Σουλταναχμέτ. Την ημέρα του περιστατικού, οδηγούσα στην κίνηση μπροστά από την πιάτσα ταξί Καντιργκά στις 11:20 π.μ. Η οικογένεια πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά μου. Μου είπαν: “Πάρτε μας επειγόντως στο πιο κοντινό νοσοκομείο”» ανέφερε ο οδηγός ταξί.

Και συμπλήρωσε: «Τους πήγα στο Νοσοκομείο Bezmialem Vakıf και η γυναίκα καθόταν διαγώνια δεξιά μου κατά τη διαδρομή. Είχε το κεφάλι της ακουμπισμένο στο παράθυρο. Κρατούσε μια μαύρη σακούλα στα χέρια της. Ο κύριος είχε μια μαύρη σακούλα στο αριστερό του χέρι. Αυτή η σακούλα ήταν μέσα στο όχημά μου. Τους την έδωσα. Έκαναν εμετό μέσα σε αυτή τη σακούλα σε όλη τη διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο.

«Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, και οι τέσσερις πόρτες άνοιξαν ταυτόχρονα. Έκαναν ξανά εμετό στον κήπο του νοσοκομείου. Πλήρωσαν γρήγορα το κόμιστρο και έτρεξαν προς τα μέσα. Μου είπαν μόνο ότι το προηγούμενο βράδυ είχαν φάει κουμπίρ. Μου ανέφεραν επίσης ότι είχαν περπατήσει λίγο προς το στάδιο στη διαδρομή. Υπήρχε ένας πλανόδιος που πουλούσε μύδια στον δρόμο. Έφαγαν μύδια εκεί. Στη συνέχεια πήγαν στο ξενοδοχείο και δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν μέχρι το πρωί», κατέληξε.

