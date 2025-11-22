Πέθανε η θρυλική Ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι

Η γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι πέθανε χθες Παρασκευή στο σπίτι της στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών, μετέδωσαν ΜΜΕ. Ο θάνατός της πιστεύεται πως οφειλόταν σε ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Corriere della Sera. Από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, ήταν επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια. Σπούδασε στο Piccolo Teatro του Μιλάνου, του σκηνοθέτη Τζόρτζιο Στρέλερ. Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας θεατρικό συγγραφέα Ντάριο Φο. Η μουσική της σταδιοδρομία άρχισε το 1956 και συνεχιζόταν ακόμη, μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

