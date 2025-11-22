Μαζική δηλητηρίαση Κινέζων στη Γερμανία - 100 άτομα με τροφική δηλητηρίαση σε έκθεση

Περισσότεροι από 100 Κινέζοι, οι οποίοι παρακολούθησαν έκθεση με ιατρικά εργαλεία στο Ντίσελντορφ, εμφάνισαν εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης στις 17 Νοεμβρίου.



Τουλάχιστον τέσσερα άτομα νοσηλεύτηκαν, αν και δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Το εμπλεκόμενο εστιατόριο ζήτησε συγγνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 19 Νοεμβρίου, παραδεχόμενο σοβαρά λάθη στην προετοιμασία ομαδικών γευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς απόψυξης και μαγειρέματος των προϊόντων κρέατος. Είπε ότι αυτά τα λάθη προκάλεσαν αδιαθεσία σε πολλούς πελάτες.

Το εστιατόριο πρόσθεσε ότι έχει λάβει πολλά διορθωτικά μέτρα, όπως η αγορά και η διανομή φαρμάκων και η βοήθεια στην οργάνωση ιατρικής περίθαλψης για συμμετέχοντες με πιο σοβαρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Xinhua.

Το Γενικό Προξενείο της Κίνας στο Ντίσελντορφ δήλωσε ότι κινήθηκε γρήγορα για να βοηθήσει τους Κινέζους εκθέτες και να πιέσει για λογοδοσία, προτρέποντας τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την προστασία και ζητώντας αυστηρότερη αυτορρύθμιση σε ολόκληρη την κινεζική βιομηχανία εστιατορίων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. σύμφωνα με ανακοίνωση την Παρασκευή από το Γενικό Προξενείο.