Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

 Η σαρκοφάγος και το περιεχόμενό της «σίγουρα την κάνουν να ξεχωρίζει» σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Newsbomb

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

Αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης δείχνει εργάτες να σηκώνουν το καπάκι μιας άθικτης ρωμαϊκής σαρκοφάγου σε αρχαιολογικό χώρο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025

Budapest History Museum
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία σαρκοφάγο από ασβεστόλιθο άθικτη ανακάλυψε ομάδα αρχαιολόγων από το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης κατά τις ανασκαφές στην Οuda, μια βόρεια συνοικία της πόλης που κάποτε αποτελούσε μέρος του Aquincum, ενός πολυσύχναστου ρωμαϊκού οικισμού στα σύνορα του Δούναβη.

Το καπάκι της ήταν ασφαλισμένο ασφαλισμένο με μεταλλικούς σφιγκτήρες και λιωμένο μόλυβδο.

Στο εσωτερικό έκρυβε έναν πλήρη σκελετό που περιβάλλεται από δεκάδες κτερίσματα, όπως δύο εντελώς ακέραια γυάλινα αγγεία, χάλκινες μορφές και 140 νομίσματα.

Hungary Roman Sarcophagus

Η άθικτη ρωμαϊκή σαρκοφάγςο μετά την άρση του καπακιού της σε αρχαιολογικό χώρο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας

Budapest History Museum

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης μια φουρκέτα από κόκκαλο, ένα κόσμημα από κεχριμπάρι και ίχνη υφάσματος με χρυσή κλωστή. Είπαν ότι το μέγεθος του σκελετού έδειχνε ένα νεαρό κορίτσι.

, δήλωσε ο Gergely Kostyαl, ειδικός στη ρωμαϊκή περίοδο και συνεπικεφαλής του έργου.

«Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι ήταν ευκατάστατη ή υψηλότερης κοινωνικής θέσης».

«Είναι πραγματικά σπάνιο να βρεις μια σαρκοφάγο όπως αυτή, ανέγγιχτη και να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν, γιατί τον τέταρτο αιώνα ήταν σύνηθες να επαναχρησιμοποιούνται παλαιότερες σαρκοφάγοι», πρόσθεσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η σαρκοφάγος φτιάχτηκε ειδικά για τον νεκρό».

Hungary Roman Sarcophagus

Ερευνητές αφαιρούν πηλό από την ρωμαϊκή σαρκοφάγο σε αρχαιολογικό χώρο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας

Budapest History Museum

Οι ανθρωπολόγοι θα εξετάσουν τώρα τα λείψανα της νεαρής γυναίκας, μια διαδικασία που αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερα για την ηλικία, την υγεία και την καταγωγή της.

Το φέρετρο βρισκόταν ανάμεσα στα ερείπια εγκαταλελειμμένων σπιτιών σε ένα τέταρτο του Aquincum που εκκενώθηκε τον 3ο αιώνα και αργότερα επαναχρησιμοποιήθηκε ως χώρος ταφής.

Σε κοντινή απόσταση, οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο και οκτώ απλούστερους τάφους, αλλά κανένας δεν πλησίαζε τον πλούτο ή την παρθένα κατάσταση του σφραγισμένου τάφου.

Για τον Fényes, η ανακάλυψη της ρωμαϊκής σαρκοφάγου δεν έχει μόνο επιστημονική σημασία, αλλά και μια συναισθηματικά ηχηρή εικόνα της αφοσίωσης που έδειχναν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα.

«Με συγκίνησε πολύ η φροντίδα και η έκφραση αγάπης που μπορέσαμε να πάρουμε μια γεύση», είπε.

«Ακόμα και τώρα, ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι πόσο οδυνηρό πρέπει να ήταν για τους ανθρώπους εκείνη την εποχή να θάψουν αυτή τη νεαρή κυρία».

Hungary Roman Sarcophagus

Εργάτες ασφαλίζουν το καπάκι μιας άθικτης ρωμαϊκής σαρκοφάγου για να την ανυψώσουν

Budapest History Museum

Ο Δούναβης χρησίμευε ως κρίσιμο σύνορο για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σηματοδοτώντας την άκρη των βόρειων εδαφών της.

Η πόλη Aquincum, τώρα μέρος της σύγχρονης Βουδαπέστης, έγινε σημαντικό ρωμαϊκό φυλάκιο και διοικητικό κέντρο, με οχυρά, λουτρά και δημόσια κτίρια.

Οι ρωμαϊκές λεγεώνες που στάθμευαν κατά μήκος του Δούναβη έχτισαν δρόμους, γέφυρες και οχυρώσεις που επέτρεπαν το εμπόριο, τη στρατιωτική κινητικότητα και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

Το Aquincum έγινε επίσης κόμβος για την πολιτική ζωή, προσελκύοντας εμπόρους, τεχνίτες και οικογένειες που ζούσαν μαζί με στρατιώτες.

Η στρατηγική θέση κατά μήκος του ποταμού επέτρεψε στη Ρώμη να προβάλει δύναμη στην Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική ανάμειξη.

Ακόμη και μετά την παρακμή της αυτοκρατορίας τον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ., τα απομεινάρια αυτών των οικισμών συνέχισαν να διαμορφώνουν την ιστορία της περιοχής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Οι πλημμύρες του Νοεμβρίου στην Αττική με τα δεκάδες θύματα και τις τεράστιες καταστροφές από το 1896 έως το 2017

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF 

09:20ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Αποστολή στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός AKTOR – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (22/11)

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιβλική καταστροφή στη Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και αποκλεισμένα χωριά

09:16ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για τη γρίπη: Ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Η3Ν2 - Ποιοι κινδυνεύουν

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους τα 600 «έξυπνα» λεωφορεία: Κάμερες, ΑΙ και κλήσεις σε live χρόνο

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική δηλητηρίαση Κινέζων στη Γερμανία - 100 άτομα με τροφική δηλητηρίαση σε έκθεση

08:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χρειάζονται κι άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Mία στις χίλιες! Υπέστη δύο καρδιακές προσβολές ταυτόχρονα και επανήλθε στη ζωή

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Νάγκετς πήρε το ντέρμπι στο Χιούστον με clutch Γιόκιτς – Όλα τα αποτελέσματα

08:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 28 Νοεμβρίου

08:35ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS: Νέες φωτογραφίες από τον μυστηριώδη διαστρικό κομήτη

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η θρυλική Ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε ξυράφι 2.000 ετών που ξύριζε τους αρχαίους Ρωμαίους - Βγαίνει σε δημοπρασία

08:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Ο Νόρις κέρδισε την pole position στο βροχερό Λας Βέγκας

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε συμφωνία με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκει

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Με τοστ πνίγηκε η 13χρονη - Της το είχαν κόψει κομμάτια για να μην πνίγει

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη της - Δεν είχε άλλον στον κόσμο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS: Νέες φωτογραφίες από τον μυστηριώδη διαστρικό κομήτη

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

09:16ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για τη γρίπη: Ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Η3Ν2 - Ποιοι κινδυνεύουν

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιβλική καταστροφή στη Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και αποκλεισμένα χωριά

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF 

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε συμφωνία με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους τα 600 «έξυπνα» λεωφορεία: Κάμερες, ΑΙ και κλήσεις σε live χρόνο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένοι κάτοικοι και εκτεταμένες ζημιές

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ