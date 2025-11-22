Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

Αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης δείχνει εργάτες να σηκώνουν το καπάκι μιας άθικτης ρωμαϊκής σαρκοφάγου σε αρχαιολογικό χώρο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μία σαρκοφάγο από ασβεστόλιθο άθικτη ανακάλυψε ομάδα αρχαιολόγων από το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης κατά τις ανασκαφές στην Οuda, μια βόρεια συνοικία της πόλης που κάποτε αποτελούσε μέρος του Aquincum, ενός πολυσύχναστου ρωμαϊκού οικισμού στα σύνορα του Δούναβη.

Το καπάκι της ήταν ασφαλισμένο ασφαλισμένο με μεταλλικούς σφιγκτήρες και λιωμένο μόλυβδο.

Στο εσωτερικό έκρυβε έναν πλήρη σκελετό που περιβάλλεται από δεκάδες κτερίσματα, όπως δύο εντελώς ακέραια γυάλινα αγγεία, χάλκινες μορφές και 140 νομίσματα.

Η άθικτη ρωμαϊκή σαρκοφάγςο μετά την άρση του καπακιού της σε αρχαιολογικό χώρο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας Budapest History Museum

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης μια φουρκέτα από κόκκαλο, ένα κόσμημα από κεχριμπάρι και ίχνη υφάσματος με χρυσή κλωστή. Είπαν ότι το μέγεθος του σκελετού έδειχνε ένα νεαρό κορίτσι.

, δήλωσε ο Gergely Kostyαl, ειδικός στη ρωμαϊκή περίοδο και συνεπικεφαλής του έργου.

«Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι ήταν ευκατάστατη ή υψηλότερης κοινωνικής θέσης».

«Είναι πραγματικά σπάνιο να βρεις μια σαρκοφάγο όπως αυτή, ανέγγιχτη και να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν, γιατί τον τέταρτο αιώνα ήταν σύνηθες να επαναχρησιμοποιούνται παλαιότερες σαρκοφάγοι», πρόσθεσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η σαρκοφάγος φτιάχτηκε ειδικά για τον νεκρό».

Ερευνητές αφαιρούν πηλό από την ρωμαϊκή σαρκοφάγο σε αρχαιολογικό χώρο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας Budapest History Museum

Οι ανθρωπολόγοι θα εξετάσουν τώρα τα λείψανα της νεαρής γυναίκας, μια διαδικασία που αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερα για την ηλικία, την υγεία και την καταγωγή της.

Το φέρετρο βρισκόταν ανάμεσα στα ερείπια εγκαταλελειμμένων σπιτιών σε ένα τέταρτο του Aquincum που εκκενώθηκε τον 3ο αιώνα και αργότερα επαναχρησιμοποιήθηκε ως χώρος ταφής.

Σε κοντινή απόσταση, οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο και οκτώ απλούστερους τάφους, αλλά κανένας δεν πλησίαζε τον πλούτο ή την παρθένα κατάσταση του σφραγισμένου τάφου.

Για τον Fényes, η ανακάλυψη της ρωμαϊκής σαρκοφάγου δεν έχει μόνο επιστημονική σημασία, αλλά και μια συναισθηματικά ηχηρή εικόνα της αφοσίωσης που έδειχναν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα.

«Με συγκίνησε πολύ η φροντίδα και η έκφραση αγάπης που μπορέσαμε να πάρουμε μια γεύση», είπε.

«Ακόμα και τώρα, ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι πόσο οδυνηρό πρέπει να ήταν για τους ανθρώπους εκείνη την εποχή να θάψουν αυτή τη νεαρή κυρία».

Εργάτες ασφαλίζουν το καπάκι μιας άθικτης ρωμαϊκής σαρκοφάγου για να την ανυψώσουν Budapest History Museum

Ο Δούναβης χρησίμευε ως κρίσιμο σύνορο για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σηματοδοτώντας την άκρη των βόρειων εδαφών της.

Η πόλη Aquincum, τώρα μέρος της σύγχρονης Βουδαπέστης, έγινε σημαντικό ρωμαϊκό φυλάκιο και διοικητικό κέντρο, με οχυρά, λουτρά και δημόσια κτίρια.

Οι ρωμαϊκές λεγεώνες που στάθμευαν κατά μήκος του Δούναβη έχτισαν δρόμους, γέφυρες και οχυρώσεις που επέτρεπαν το εμπόριο, τη στρατιωτική κινητικότητα και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

Το Aquincum έγινε επίσης κόμβος για την πολιτική ζωή, προσελκύοντας εμπόρους, τεχνίτες και οικογένειες που ζούσαν μαζί με στρατιώτες.

Η στρατηγική θέση κατά μήκος του ποταμού επέτρεψε στη Ρώμη να προβάλει δύναμη στην Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική ανάμειξη.

Ακόμη και μετά την παρακμή της αυτοκρατορίας τον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ., τα απομεινάρια αυτών των οικισμών συνέχισαν να διαμορφώνουν την ιστορία της περιοχής.