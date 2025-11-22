Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους

Για δεκαετίες, οι μπανάνες αποτελούσαν αδιαμφισβήτητο σύμβολο των Καναρίων Νήσων και βασικό πυλώνα της αγροτικής τους οικονομίας. Το 2024, οι εξαγωγές τους άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες κυρίως προς την ισπανική χερσόνησο και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη σταθερή εικόνα, ένας άλλος κλάδος έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της οικονομικής ζωής των νησιών: η καπνοβιομηχανία.

