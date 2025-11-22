Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους
Ο καπνός των Κανάριων Νήσων αναδεικνύεται στο κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν, με τις πωλήσεις να τριπλασιάζονται σε τρία χρόνια και να ξεπερνούν ιστορικά τις μπανάνες. Ποιοι είναι οι λόγοι της εκρηκτικής ανόδου και πώς αλλάζει η οικονομία της περιοχής.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για δεκαετίες, οι μπανάνες αποτελούσαν αδιαμφισβήτητο σύμβολο των Καναρίων Νήσων και βασικό πυλώνα της αγροτικής τους οικονομίας. Το 2024, οι εξαγωγές τους άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες κυρίως προς την ισπανική χερσόνησο και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη σταθερή εικόνα, ένας άλλος κλάδος έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της οικονομικής ζωής των νησιών: η καπνοβιομηχανία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πύργος: Δυο συλλήψεις για απόπειρα βιασμού ανήλικης
12:31 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία
11:40 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα στο καλοριφέρ
22:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ