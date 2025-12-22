Μακελειό στην Αυστραλία: Η πρώτη φωτογραφία του νεκρού τρομοκράτη και τα ταξίδια στην Ινδία

Ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία αφού άνοιξε πυρ σε έναν εβραϊκό εορτασμό της Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου, σκοτώνοντας 15 άτομα και τραυματίζοντας 40 ακόμη. Ο συνεργός του, ο 24χρονος γιος του, Ναβίτ, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, αλλά έκτοτε του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 59 αδικήματα -συμπεριλαμβανομένων 15 ανθρωποκτονιών- αφού ξύπνησε από κώμα την Τετάρτη.

Η ινδική αστυνομία αναφέρει ότι ο Σατζίντ καταγόταν από το Χαϊντεραμπάντ, κόμβο τεχνολογίας και φαρμακευτικής στην Ινδία, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Εμπόριο. Μετανάστευσε στην Αυστραλία με φοιτητική βίζα το 1998, προτού αποκτήσει βίζα τρία χρόνια αργότερα, μετά τον γάμο του με τη μητέρα του Ναβίντ, Βενέρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Σατζίντ επέστρεψε στην πατρίδα του έξι φορές από τότε που μετακόμισε στο εξωτερικό, για οικογενειακούς λόγους και ζητήματα περιουσίας. Ωστόσο, η ινδική αστυνομία λέει ότι δεν ταξίδεψε στη χώρα για τον θάνατο του πατέρα του το 2017. Η τελευταία γνωστή επίσκεψή του ήταν ένα ταξίδι δύο εβδομάδων το 2022.

Οι συγγενείς του Σατζίντ στην Ινδία δήλωσαν στις αρχές ότι είχαν περιορισμένη επαφή μαζί του τα τελευταία 27 χρόνια και δεν γνώριζαν τις ακραίες πεποιθήσεις του. Δύο σημαίες του Ισλαμικού Κράτους φέρονται να βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν ο πατέρας και ο γιος για να ταξιδέψουν στο Μπόντι.

Η αστυνομία φέρεται επίσης να βρήκε ένα βίντεο σε στιλ προπαγάνδας του ISIS μέσα στο διαμέρισμα που είχαν νοικιάσει πατέρας και γιος πριν από τους πυροβολισμούς. «Τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν εκφράσει καμία γνώση για τη ριζοσπαστική νοοτροπία ή τις δραστηριότητές του [Σατζίντ], ούτε για τις συνθήκες που οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίησή του», δήλωσε η ινδική αστυνομία.

O Σατζίντ Ναβίντ

«Οι παράγοντες που οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση του Σατζίντ Ακράμ φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με την Ινδία ή οποιαδήποτε τοπική επιρροή στην Τελανγκάνα.» Η άμεση οικογένεια του Σατζίντ εξακολουθεί να ζει στο Χαϊντεραμπάντ, όπου ο μεγαλύτερος αδελφός του είναι γιατρός, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι ινδικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με Αυστραλούς αξιωματούχους που διερευνούν το περιστατικό.

Οι αυστραλιανές αρχές ερευνούν επίσης ένα ταξίδι που έκαναν πατέρας και γιος στις Φιλιππίνες πριν από την φερόμενη τρομοκρατική επίθεση. Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης των Φιλιππίνων επιβεβαίωσαν ότι οι δυο τους ταξίδεψαν στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας την 1η Νοεμβρίου. Ο τελευταίος γνωστός προορισμός τους αναφέρθηκε ως το Νταβάο, μια δημοφιλής τουριστική πόλη στο νότιο νησί Μιντανάο, η οποία έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με τη δραστηριότητα του Ισλαμικού Κράτους.

Οι αυστραλιανές αρχές ερευνούν εάν πατέρας και γιος παρακολούθησαν πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης πριν επιστρέψουν στο Σίδνεϊ μέσω της Μανίλα στις 28 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι αρχές των Φιλιππίνων αρνούνται ότι η περιοχή αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους και λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ζευγάρι συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Ναβίντ περιλαμβάνουν 15 κατηγορίες για φόνο, 40 κατηγορίες για τραυματισμό από πρόθεση, μία κατηγορία για διάπραξη τρομοκρατικής πράξης και μία κατηγορία για χρήση πυροβόλου όπλου δημόσια. Η υπόθεση του Ναβίντ εκδικάστηκε στο δικαστήριο το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν υπέβαλε αίτηση για εγγύηση και θα παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Απριλίου του επόμενου έτους.