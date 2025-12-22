Το ELMT Max Concept είναι η κινεζική άποψη για τα σκληροτράχηλα τετρακίνητα
Η κινεζική BAIC σκοπεύει, από ότι φαίνεται, να δηλώνει το παρόν σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορεί.
Ενδεικτικό για αυτό το πρωτότυπο ELMT Max Concept που παρουσίασε η θυγατρική της Beijing Off-Road που όχι μόνο στοχεύει απευθείας στα εμβληματικά Jeep Wrangler και Ford Bronco, αλλά προσπαθεί και να τα ξεπεράσει απλό πλευράς προσέγγισης.
