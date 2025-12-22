Βίντεο για γερά νεύρα: Σήκωσε όπλο σε αστυνομικό μέσα σε σούπερ μάρκετ
Από μια απλή υπόθεση κλοπής σε σούπερ μάρκετ, η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον δράστη να σημαδεύει αστυνομικό εξ επαφής
Μια υπόθεση που ξεκίνησε σαν ένα συνηθισμένο περιστατικό κλοπής εξελίχθηκε σε σκηνή που κόβει την ανάσα. Κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τη στιγμή που 21χρονος άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να πυροβολήσει αστυνομικό από απόσταση αναπνοής, μέσα σε κατάστημα Walmart στο Κάντον του Οχάιο.
