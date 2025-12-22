Βίντεο για γερά νεύρα: Σήκωσε όπλο σε αστυνομικό μέσα σε σούπερ μάρκετ

Μια υπόθεση που ξεκίνησε σαν ένα συνηθισμένο περιστατικό κλοπής εξελίχθηκε σε σκηνή που κόβει την ανάσα. Κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τη στιγμή που 21χρονος άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να πυροβολήσει αστυνομικό από απόσταση αναπνοής, μέσα σε κατάστημα Walmart στο Κάντον του Οχάιο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας