Αλλάζει το παγκόσμιο τοπίο στα media: Η Daily Mail εξαγοράζει την Telegraph για 500 εκ. λίρες

Η Daily Mail and General Trust (DMGT) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά των εφημερίδων Daily Telegraph και Sunday Telegraph, με το κόστος της συμφωνίας να εκτιμάται στα 500 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βάλει τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας πάνω από δύο χρόνια, που είχε επηρεάσει τη λειτουργία και τη στρατηγική των ιστορικών βρετανικών τίτλων.

Η DMGT επιβεβαίωσε πως η περίοδος αποκλειστικότητας θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση των όρων της συμφωνίας και την προετοιμασία των απαραίτητων νομικών και επιχειρηματικών διαδικασιών. Η εξαγορά προϋποθέτει την έγκριση της Αρχής Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη θα έχει και η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι.

Η νέα κίνηση έρχεται μετά την αποτυχία του προηγούμενου σχεδίου εξαγοράς που ηγήθηκε η RedBird Capital Partners. Η συμφωνία εκείνη κατέρρευσε λόγω εσωτερικών αντιδράσεων στην Telegraph και δημοσιευμάτων που ανέφεραν δεσμούς του προέδρου της εφημερίδας, Τζον Θόρντον, με κύκλους συνδεόμενους με το κινεζικό κράτος, προκαλώντας ανησυχίες για ξένες επιρροές.

Ο λόρδος Ρόθερμιρ, βασικός μέτοχος της DMGT και μέλος της προηγούμενης κοινοπραξίας RedBird, σχεδίαζε να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό κάτω από10%. Ωστόσο, η αλλαγή στη βρετανική νομοθεσία σχετικά με τη συμμετοχή κρατικών επενδυτικών φορέων σε εγχώρια ΜΜΕ οδήγησε στην ακύρωση της συμφωνίας. Στο προηγούμενο σχήμα, το κρατικό ταμείο επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι, IMI, επρόκειτο να κατέχει ποσοστό15%, το μέγιστο που επιτρέπεται.

Σχέδια για την Telegraph ως παγκόσμιο brand

Σε σχετική δήλωση, ο λόρδος Ρόθερμιρ τόνισε τον σεβασμό του προς την ιστορική εφημερίδα: «Έχω μεγάλη εκτίμηση για την Daily Telegraph. Η οικογένειά μου έχει μακρά παράδοση στον χώρο των εφημερίδων και των δημοσιογράφων.

Η Telegraph έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο στη Βρετανία για δεκαετίες. Στόχος μας είναι να της δώσουμε τα μέσα να επενδύσει στην αίθουσα σύνταξης και να εξελιχθεί σε διεθνές brand, όπως έχει καταφέρει ήδη η Daily Mail».

Από την πλευρά της RedBird IMI, εκπρόσωπος του fund σημείωσε πως η DMGT και ο όμιλος έχουν κινηθεί γρήγορα για να καταλήξουν στη νέα συμφωνία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σύντομα στην υπουργό Πολιτισμού προς έγκριση.

Προς τη δημιουργία ενός ισχυρού εκδοτικού ομίλου

Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, η Telegraph Media Group θα ενταχθεί στον όμιλο της DMGT, που ήδη περιλαμβάνει τίτλους όπως τα Metro, The i Paper και New Scientist.

Η DMGT έχει ανακοινώσει σχέδια σημαντικών επενδύσεων για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των τίτλων της Telegraph, με έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Daily Mail ήδη δραστηριοποιείται έντονα, τόσο εμπορικά όσο και δημοσιογραφικά.