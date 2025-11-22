Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

Παραλίγο σε τραγωδία να καταλήξει η νυχτερινή διασκέδαση για έναν μεθυσμένο Γερμανό, στο χειμερινό θέρετρο του Ζέλντεν στην Αυστρία. Οι φίλοι του ανησύχησαν από την απουσία του και τον αναζήτησαν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά.

Τελικά τον εντόπισαν κοντά σε κτίρια, όπου άκουσαν τις απεγνωσμένες κραυγές του για βοήθεια. Η συνέχεια ήταν κωμικοτραγική. Ο νεαρός ήταν παγιδευμένος σε αρκετά μέτρα βάθος σε ένα κενό πλάτους περίπου 30 εκατοστών ανάμεσα σε ένα γκαράζ και ένα στέγαστρο.