Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

Ούτε ο ίδιος μπορούσε να εξηγήσει πώς βρέθηκε εκεί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

Πηγή: krone

ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παραλίγο σε τραγωδία να καταλήξει η νυχτερινή διασκέδαση για έναν μεθυσμένο Γερμανό, στο χειμερινό θέρετρο του Ζέλντεν στην Αυστρία.

Οι φίλοι του ανησύχησαν από την απουσία του και τον αναζήτησαν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά.

Τελικά τον εντόπισαν κοντά σε κτίρια, όπου άκουσαν τις απεγνωσμένες κραυγές του για βοήθεια.

Η συνέχεια ήταν κωμικοτραγική. Ο νεαρός ήταν παγιδευμένος σε αρκετά μέτρα βάθος σε ένα κενό πλάτους περίπου 30 εκατοστών ανάμεσα σε ένα γκαράζ και ένα στέγαστρο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ζέλντεν ανταποκρίθηκε με 13 άτομα και τρία οχήματα. Κατά την άφιξή τους, ακόμη και ο έμπειρος διοικητής, Φίλιπ Φέντερ, έμεινε έκπληκτος από την κατάσταση. Ο χρόνος ήταν πολύτιμος, καθώς η θερμοκρασία ήταν σχεδόν δέκα βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο πανικόβλητος Γερμανός φορούσε μόνο ένα μπλουζάκι και ένα τζιν.

Το σημείο όπου βρισκόταν ο νεαρός ήταν δύσκολο και οι διασώστες σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κατέφυγαν σε κάθε είδους κόλπα, ακόμα και σε σχοινιά.

Τίποτα δεν λειτούργησε με τον νεαρό να βρίσκεται σφηνωμένος ανάμεσα στους ξύλινους και τσιμεντένιους τοίχους.

Τελικά, ένας ηρωικός πυροσβέστης τόλμησε να μπει στο κενό, ακολουθώντας τη διαδρομή του νεαρού. Το κενό στένευε συνεχώς καθώς προχωρούσε.

Μετά από λίγα μέτρα, ο πυροσβέστης έφτασε τελικά στο θύμα. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα σχοινιών, κατάφερε να τραβήξει τον Γερμανό λίγα εκατοστά προς την ελευθερία.

Ο νεαρός άνδρας φαινόταν να υποφέρει από υποθερμία, αλλά ήταν σώος και αβλαβής. Μόνο οι γρατζουνιές μαρτυρούσαν εξωτερικά την περιπέτειά του υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρ' όλα αυτά, ως προφύλαξη, οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο Γερμανός δεν μπορούσε να εξηγήσει ξεκάθαρα στους διασώστες του γιατί αναζητούσε αυτή την εξαιρετική «περιπέτεια».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Drones πέταξαν πάνω από αεροπορική βάση - Ο στρατός άνοιξε πυρ

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Αυτά είναι τα σημαντικά όπλα στον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

14:43WHAT THE FACT

Ποια είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα χρόνια της ζωής μας; Καθηγήτρια ανατρέπει τα δεδομένα προς όφελος των μεγαλύτερων ηλικιών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Η παράξενη ψυχρή ζώνη του Ατλαντικού δεν θα έπρεπε να υπάρχει - H αλήθεια είναι βαθιά ανησυχητική

14:33ΥΓΕΙΑ

Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

14:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο Δεκεμβρίου η απολογία Τριαντόπουλου - Αγοραστού

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Απείθαρχος Μπολσονάρου - Συνελήφθη ξανά επειδή προσπάθησε να σπάσει το «βραχιολάκι»

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την επόμενη εβδομάδα

14:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Διατήρησε το απόλυτο και παραμένει στην κορυφή της Α1 Γυναικών

14:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη ένας άνδρας με περίπου 13 κιλά κάνναβης

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

14:33ΥΓΕΙΑ

Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάσπη, νερό και απόγνωση: Μετράει τις πληγές της η Δυτική Ελλάδα - Νέα επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ