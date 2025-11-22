Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού
Ούτε ο ίδιος μπορούσε να εξηγήσει πώς βρέθηκε εκεί
Παραλίγο σε τραγωδία να καταλήξει η νυχτερινή διασκέδαση για έναν μεθυσμένο Γερμανό, στο χειμερινό θέρετρο του Ζέλντεν στην Αυστρία.
Οι φίλοι του ανησύχησαν από την απουσία του και τον αναζήτησαν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά.
Τελικά τον εντόπισαν κοντά σε κτίρια, όπου άκουσαν τις απεγνωσμένες κραυγές του για βοήθεια.
Η συνέχεια ήταν κωμικοτραγική. Ο νεαρός ήταν παγιδευμένος σε αρκετά μέτρα βάθος σε ένα κενό πλάτους περίπου 30 εκατοστών ανάμεσα σε ένα γκαράζ και ένα στέγαστρο.
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ζέλντεν ανταποκρίθηκε με 13 άτομα και τρία οχήματα. Κατά την άφιξή τους, ακόμη και ο έμπειρος διοικητής, Φίλιπ Φέντερ, έμεινε έκπληκτος από την κατάσταση. Ο χρόνος ήταν πολύτιμος, καθώς η θερμοκρασία ήταν σχεδόν δέκα βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο πανικόβλητος Γερμανός φορούσε μόνο ένα μπλουζάκι και ένα τζιν.
Το σημείο όπου βρισκόταν ο νεαρός ήταν δύσκολο και οι διασώστες σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κατέφυγαν σε κάθε είδους κόλπα, ακόμα και σε σχοινιά.
Τίποτα δεν λειτούργησε με τον νεαρό να βρίσκεται σφηνωμένος ανάμεσα στους ξύλινους και τσιμεντένιους τοίχους.
Τελικά, ένας ηρωικός πυροσβέστης τόλμησε να μπει στο κενό, ακολουθώντας τη διαδρομή του νεαρού. Το κενό στένευε συνεχώς καθώς προχωρούσε.
Μετά από λίγα μέτρα, ο πυροσβέστης έφτασε τελικά στο θύμα. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα σχοινιών, κατάφερε να τραβήξει τον Γερμανό λίγα εκατοστά προς την ελευθερία.
Ο νεαρός άνδρας φαινόταν να υποφέρει από υποθερμία, αλλά ήταν σώος και αβλαβής. Μόνο οι γρατζουνιές μαρτυρούσαν εξωτερικά την περιπέτειά του υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρ' όλα αυτά, ως προφύλαξη, οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο Γερμανός δεν μπορούσε να εξηγήσει ξεκάθαρα στους διασώστες του γιατί αναζητούσε αυτή την εξαιρετική «περιπέτεια».